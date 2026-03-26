CFR Cluj și-a adus un fundaș-marcator! Anunțul venit din Gruia: „A dat multe goluri pentru echipa sa”

CFR Cluj a promovat un tânăr fotbalist la prima echipă. Formația antrenată de Daniel Pancu a dezvăluit că este vorba despre un fundaș din generația 2010, care deja măsoara 1,92 m. Totodată, pe rețelele de socializare ardelenii l-au descris ca fiind un fotbalist defensiv, dar cu calități ofensive extraordinare.

Cine este Iustin Ardelean, fundașul-marcator sătmărean al lui CFR Cluj

CFR Cluj are în curte mai mulți jucători tineri de valoare, iar Biliboc este chiar unul dintre cei mai buni jucători din acest campionat. Dacă el a venit din Italia, de la academia lui Juventus, CFR Cluj nu duce lipsă nici de jucători din propria pepinieră. Iustin Ardelean este unul dintre ei și tocmai a semnat primul contract profesionist cu echipa din Gruia.

Fundașul sătmărean a fost prezentat pe pagina oficială ca fiind un fundaș cu valențe ofensive, care a marcat foarte multe goluri la grupele de juniori ale „feroviarilor”. Cu siguranță, diferența dintre fotbalul juvenil și cel profesionist este una uriașă, însă CFR își pune speranța că Iustin Ardelean se poate dezvolta frumos alături de echipa mare.

„Un nou fotbalist profesionist în Familia CFR. Suntem bucuroși să vă anunțăm că Iustin Ardelean, născut în anul 2010, fundaș central venit din Satu Mare, a semnat primul său contract profesionist cu CFR Cluj! Fundaș de picior stâng, Iustin Ardelean are o înălțime impresionantă de 1,92 m și capacitatea de a contribui atât defensiv, cât și ofensiv. De-a lungul ultimilor ani, a evoluat constant, fiind o prezență importantă în defensivă și reușind să marcheze în mai multe rânduri pentru echipa sa. Îți urăm mult succes, Iustin, și cât mai multe reușite alături de echipa noastră!”, a scris clubul pe Facebook.



CFR Cluj țintește titlul de campioană în SuperLiga României

Deși în momentul în care seria de victorii a CFR-ului a propulsat-o în play-off, lăsând campioana FCSB în afara primelor șase echipe din campionat. În acest moment,

„De când sunt aici, avem un singur joc când n-am marcat, dar și la Pitești am avut ocazii cât casa. Aici acasă, cred că sunt șapte, opt sau nouă meciuri, toate câștigate. Arătăm bine, bine de tot, aici în special. Am redevenit cea mai bună echipă pe anul ăsta, am trecut cu 3 puncte peste U Cluj. Ne doream aceste puncte pentru a rămâne în cursa asta. Eu doar la locul unu mă gândesc, cred că și jucătorii au început să conștientizeze. Dacă lumea o vede pe Rapid campioană, de ce n-ar vedea-o și pe CFR campioană?

Mentalitatea asta de învingător vine din tradiție, au fost cele mai importante puncte obținute de până acum. Sunt niște probleme de rezolvat cu licența, știți foarte bine. Până la următorul meci, cel cu Craiova, cred că o să se rezolve și o să arătăm ca o echipă mare. Meciul câștigat cu FCSB, 4-1, cred că a fost decisiv, am fi jucat în play-out, ar fi fost groaznic. Îmi doresc să fim sănătoși, să se rezolve și licența și apoi o să arătăm și mai bine”, a spus Daniel Pancu, după ce a învins-o pe Rapid cu 1-0.