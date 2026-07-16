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CFR Cluj a aflat cu cine joacă în turul 2 UEFA Conference League. Dramatism total: în minutul 120 ardelenii aveau altă adversară

CFR Cluj știe oficial numele adversarei din cel de-al doilea tur preliminar din Conference League. Ce a făcut următoarea adversară a ardelenilor.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 20:54
CFR Cluj a aflat cu cine joaca in turul 2 UEFA Conference League Dramatism total in minutul 120 ardelenii aveau alta adversara
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CFR Cluj, duel tare cu Alashkert în Conference League. Foto: sport.pictures.eu.
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CFR Cluj se va confrunta cu învingătoarea dublei dintre Alashkert și Yelimay Semey. În urma meciurilor directe dintre cele două, Alashkert a ieșit învingătoare și va juca astfel contra ardelenilor în turul 2 preliminar din Conference League. Cum a reușit să ajungă aici, de fapt.

CFR Cluj va juca cu Alashkert în turul 2 preliminar al UEFA Conference League

După 1-1 în meciul tur, Yelimay Semey și Alashkert au dat o bătălie pe viață și pe moarte la retur. Oaspeții au lovit primii prin Toure, în minutul 4. Doar 7 minute a durat avantajul armenilor, căci Bakhtiyarov a restabilit egalitatea. Scorul de 1-1 s-a menținut până la pauza meciului, dar și dincolo de ea. Cum tabela indica 2-2 la general și după cele 90 de minute, s-a mers în prelungiri.

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Aici, gazdele au preluat avantajul după ce Ilic a transformat cu succes un penalty în minutul 96. Dar, când totul părea decis, Higor și-a trimis mingea în proprie poartă și a împins astfel meciul la loteria penalty-urilor cu scorul de 3-3 la general. S-a mers braț la braț, până când Palacio a ratat pentru gazde ultima lovitură, iar Alashkert s-a impus cu 6-5.

CFR Cluj s-a mai duelat cu Alashkert

În august 2018, CFR Cluj s-a mai duelat cu armenii de la Alashkert în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League. Atunci, formația din Gruia s-a calificat en-fanfare cu scorul de 7-0 la general, după ce au câștigat cu 2-0 în Armenia și cu 5-0 în Gruia.

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Probleme pentru CFR Cluj la deplasarea din Conference League

FANATIK a aflat că CFR Cluj nu mai are bani în club și că oficialii echipei abia au reușit să rezolve deplasarea din SuperLiga, de la Galaţi. Dacă pentru meciul din campionat s-a găsit o rezolvare, echipa zburând până la București și luând apoi un autocar către Galați, situația arată mult mai rău pentru meciul din Conference League.

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Cum charterul costă 100.000 de euro, la care se adaugă și costul unui hotel, suma totală la care se ajunge este de 200.000 de euro. Oficialii echipei fac tot posibilul să acopere această sumă, care, în prezent, nu se regăsește în fondurile clubului.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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