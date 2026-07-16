CFR Cluj a aflat cu cine joacă în turul 2 UEFA Conference League. Dramatism total: în minutul 120 ardelenii aveau altă adversară

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CFR Cluj se va confrunta cu învingătoarea dublei dintre Alashkert și Yelimay Semey. În urma meciurilor directe dintre cele două, Alashkert a ieșit învingătoare și va juca astfel contra ardelenilor în turul 2 preliminar din Conference League. Cum a reușit să ajungă aici, de fapt.

CFR Cluj va juca cu Alashkert în turul 2 preliminar al UEFA Conference League

După 1-1 în meciul tur, . Oaspeții au lovit primii prin Toure, în minutul 4. Doar 7 minute a durat avantajul armenilor, căci Bakhtiyarov a restabilit egalitatea. Scorul de 1-1 s-a menținut până la pauza meciului, dar și dincolo de ea. Cum tabela indica 2-2 la general și după cele 90 de minute, s-a mers în prelungiri.

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Aici, gazdele au preluat avantajul după ce Ilic a transformat cu succes un penalty în minutul 96. Dar, când totul părea decis, Higor și-a trimis mingea în proprie poartă și a împins astfel meciul la loteria penalty-urilor cu scorul de 3-3 la general. S-a mers braț la braț, până când Palacio a ratat pentru gazde ultima lovitură, iar Alashkert s-a impus cu 6-5.

CFR Cluj s-a mai duelat cu Alashkert

În august 2018, CFR Cluj s-a mai duelat cu armenii de la Alashkert în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League. Atunci, formația din Gruia s-a calificat en-fanfare cu scorul de 7-0 la general, după ce au câștigat cu 2-0 în Armenia și cu 5-0 în Gruia.

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Probleme pentru CFR Cluj la deplasarea din Conference League

FANATIK a aflat că CFR Cluj nu mai are bani în club și că oficialii echipei abia au reușit să rezolve deplasarea din SuperLiga, de la Galaţi. Dacă pentru meciul din campionat s-a găsit o rezolvare, echipa zburând până la București și luând apoi un autocar către Galați, situația arată mult mai rău pentru meciul din Conference League.

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Cum charterul costă 100.000 de euro, la care se adaugă și costul unui hotel, suma totală la care se ajunge este de 200.000 de euro.