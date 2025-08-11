CFR Cluj și-a cedat atacantul în Liga a 2-a înaintea returului crucial cu Braga!

O nouă plecare de la CFR Cluj. Clubul din Gruia a anunțat oficial despărțirea de atacantul Moussa Samake. Feroviarii l-au cedat în Liga a II-a din România, la Concordia Chiajna. El va evolua sub formă de împrumut pentru echipa ilfoveană.

Moussa Samake, împrumutat de la CFR la Concordia Chiajna

, însă a avut parte de puține șanse să-și demonstreze calitățile la CFR Cluj. Atacantul a fost împrumutat la Olimpia Satu Mare, apoi la CSM Reșița. Jucătorul din Mali a fost cedat acum la Chiajna.

Anunțul a fost făcut de oficialii formației din Gruia, prin intermediul rețelelor de socializare. Fotbalistul speră să facă un sezon bun la Chiajna și, de ce nu, să reintre în planurile echipei din Gruia pentru sezonul următor.

„Mult succes, Moussa Samake! Cluburile CFR 1907 Cluj și Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului nostru, Moussa Samake, la formația ilfoveană pentru un sezon!

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”, au scris cei de la CFR Cluj pe pagina de Facebook.

Samake nu și-a găsit locul la CFR Cluj

Samake a fost adus de CFR Cluj în urmă cu doi ani, iar oficialii sperau ca în viitor să scoată bani mulți pe seama unui posibil transfer. Ardelenii au o adevărată pepinieră în Africa. . Fotbaliștii sunt atrași de condițiile bune din România.

Dan Petrescu consideră că atacantul din Mali încă nu este pregătit pentru nivelul de la CFR Cluj și a decis să îl împrumute încă un sezon în Liga a II-a. S-a vorbit și despre un posibil transfer în Israel, la Maccabi Petah Tikva, însă mutarea nu s-a concretizat.