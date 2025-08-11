Sport

CFR Cluj și-a cedat atacantul în Liga a 2-a înaintea returului crucial cu Braga!

Dan Petrescu a rămas fără un atacant. CFR Cluj a anunțat transferul pe rețelele de socializare. Unde va juca în următorul sezon.
Alex Bodnariu
11.08.2025 | 19:05
CFR Cluj sia cedat atacantul in Liga a 2a inaintea returului crucial cu Braga
ULTIMA ORĂ
CFR Cluj și-a cedat atacantul în liga a 2-a! Anunțul oficial. „Mult succes la noua sa echipă!”

O nouă plecare de la CFR Cluj. Clubul din Gruia a anunțat oficial despărțirea de atacantul Moussa Samake. Feroviarii l-au cedat în Liga a II-a din România, la Concordia Chiajna. El va evolua sub formă de împrumut pentru echipa ilfoveană.

ADVERTISEMENT

Moussa Samake, împrumutat de la CFR la Concordia Chiajna

Moussa Samake a ajuns în România la 18 ani, însă a avut parte de puține șanse să-și demonstreze calitățile la CFR Cluj. Atacantul a fost împrumutat la Olimpia Satu Mare, apoi la CSM Reșița. Jucătorul din Mali a fost cedat acum la Chiajna.

Anunțul a fost făcut de oficialii formației din Gruia, prin intermediul rețelelor de socializare. Fotbalistul speră să facă un sezon bun la Chiajna și, de ce nu, să reintre în planurile echipei din Gruia pentru sezonul următor.

ADVERTISEMENT

„Mult succes, Moussa Samake! Cluburile CFR 1907 Cluj și Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului nostru, Moussa Samake, la formația ilfoveană pentru un sezon!

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”, au scris cei de la CFR Cluj pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Samake nu și-a găsit locul la CFR Cluj

Samake a fost adus de CFR Cluj în urmă cu doi ani, iar oficialii sperau ca în viitor să scoată bani mulți pe seama unui posibil transfer. Ardelenii au o adevărată pepinieră în Africa. Neluțu Varga a găsit acolo o piață bună. Fotbaliștii sunt atrași de condițiile bune din România.

ADVERTISEMENT
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi:
Digisport.ro
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"

Dan Petrescu consideră că atacantul din Mali încă nu este pregătit pentru nivelul de la CFR Cluj și a decis să îl împrumute încă un sezon în Liga a II-a. S-a vorbit și despre un posibil transfer în Israel, la Maccabi Petah Tikva, însă mutarea nu s-a concretizat.

ADVERTISEMENT
Radu Drăgușin, interviu emoționant pentru FRF TV. Care a fost cel mai greu...
Fanatik
Radu Drăgușin, interviu emoționant pentru FRF TV. Care a fost cel mai greu moment de după accidentare și cum își petrece timpul liber cel mai scump fotbalist român
Edi Iordănescu speră la o minune în Europa League: „Avem un plan”
Fanatik
Edi Iordănescu speră la o minune în Europa League: „Avem un plan”
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! CSM Bucureşti rămâne principala favorită....
Fanatik
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! CSM Bucureşti rămâne principala favorită. Ce mutări au făcut Rapid, Gloria Bistriţa şi Corona Braşov
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a...
iamsport.ro
Prezent pe litoral, la Mamaia, Dumitru Dragomir a surprins un dialog care l-a făcut să explodeze în direct: ”E posibil așa ceva!? În față la Iaki, la Hagi”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!