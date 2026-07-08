CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga

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CFR Cluj este una dintre echipele care a mutat masiv în această vară pe piaţa transferurilor. Ardelenii au făcut schimbări importante, atât pe banca tehnică, dar şi la nivel de lot, acolo unde au reuşit să aducă şi un atacant cu o mare experienţă.

CFR Cluj îl semnează pe Stefan Drazic!

FANATIK a aflat că CFR Cluj îl va semna pe Stefan Drazic, un atacant sârb în vârstă de 33 de ani. Deşi nu a evoluat la granzii Steaua Roşie Belgrad sau Partizan, Drazic a fost printre golgheterii sezonului 2014-2015 din prima ligă sârbă, pe vremea când evolua la Javor Ivanjica.

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Atacantul a evoluat ultima dată la APOEL Nicosia, cu care a semnat în 2024. În sezonul recent încheiat, Drazic a marcat 11 goluri în 36 de confruntări, având şi trei pase decisive. Drazic vine să îl înlocuiască pe .

Schimbări importante de trupe la CFR Cluj

CFR Cluj schimbă masiv în această vară. După plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, ardelenii l-au numit pe . Şi la nivel de lot are loc o revoluţie la fosta campioană a României transferându-i până acum pe: Igor Savic, Andrei Moreira, Renato Pantalon, Yuval Sade .

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Ardelenii au pierdut şi jucători importanţi în această vară. Matei Ilie a fost vândut la Kasimpaşa pentru 500.000 de euro, sumă pe care a plecat şi Tidiane Keita, la Ordabasy, în Kazahstan. Mihai Popa a plecat din postură de jucător liber în Polonia, la Motor Lublin, în timp ce Kamara a semnat cu Rapid.

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