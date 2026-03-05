CFR Cluj și-a întrerupt seria de victorii! Reacția conducerii după eșecul cu Universitatea Craiova: “Nu e uşor să fim mereu pe drumuri”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a spus adio Cupei României în acest sezon și nu își va mai putea apăra trofeul cucerit sezonul trecut. Cum a reacționat conducerea ardelenilor după părăsirea competiției care duce în Europa League.

Conducerea CFR-ului a reacționat după eliminarea CFR-ului din Cupa României

Cupa României avansează către faza semifinalelor. CFR Cluj s-a oprit în sferturi, după ce a întâlnit Universitatea Craiova în deplasare și a pierdut pe terenul oltenilor cu 1-3.

Conducerea a reacționat după și a vorbit despre „pătată” de acest eșec. Bogdan Mara a spus ce a stat în spatele rezultatului final, de fap.t

ADVERTISEMENT

„Ne așteptam să fim dominați de Craiova, jucau acasă. Este o echipă care ocupă primul loc în acest moment și o echipă care, cu siguranță, are șanse mari să se lupte la campionat. Știam că după aceste meciuri, după acest șir de victorii și intrarea în play-off, ne va aștepta un meci greu.

ADVERTISEMENT

Nu e ușor să continui să ai doar victorii. E destul de greu să te menții acolo sus. Altă problemă a fost și programul din această perioadă, pentru că am plecat de vineri la București, apoi la Constanța, ne-am întors la București, de acolo am plecat la Craiova, am plecat de practic 5-6 zile, echipa a fost puțin obosită și mental cât și fizic, dar totuși am luptat de la egal la egal.

ADVERTISEMENT

Dacă o luăm așa, practic, se-a terminat la egalitate. Continuăm șirul, să zicem așa, al meciurilor invincibile, ceea ce e un lucru bun. E clar că au avut mai multe situații, să zicem așa, per total, dar și noi am avut momente importante”, a spus inițial Bogdan Mara.

Ce a spus Bogdan Mara după ratarea Cupei în acest sezon

Directorul sportiv al clujenilor a spus că CFR avea ca obiectiv și Cupa României, competiție în care doreau să meargă cât mai departe. Oficialul ardelenilor a reluat ideea oboselii acumulate în ultima perioadă și a precizat că forța Craiovei a fost sporită și de avantajul terenului propriu.

ADVERTISEMENT

„Era un obiectiv pe care ni-l doream și pe care îl aveam, ne doream să mergem mai departe, dar trebuie să fim cu capul sus, să felicităm jucătorii, pe Pancu, staff-ul și toți cei din echipă pentru munca din ultima perioadă. Eu cred că ne-am luptat de la egal la egal cu Craiova. Am întâlnit o echipă foarte bună, au avut avantajul terenului propriu, au avut zile în plus, un pic de refacere, să spunem așa, fiind la ei meciul… le-a fost mult mai ușor… noi pe drumuri, în cantonament.

Vorbeam și cu Pancu înainte de meci și în ziua meciului. Au contat aceste multe zile în care am stat numai pe drumuri și în cantonament. A fost o oboseală mai mult psihică, dacă nu și fizică, care la ora meciului ne-a făcut să nu fim chiar atât de fit și în vână, cum se zice.”, a mai spus oficialul ardelenilor.

Bogdan Mara l-a caracterizat pe Islam Slimani după ratarea care putea schimba soarta meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1

Islam Slimani a fost aproape de un gol care putea schimba soarta meciului, însă a ratat. Bogdan Mara a spus totul despre experimentatul atacant algerian, aflat pe final de carieră.

„Într-adevăr, n-a fost inspirat, n-a fost cel mai… Nu e în cel mai bun moment nici el. Am spus și eu, poate și lipsa de minute și… Toate astea acumulate, pot duce la aceste decizii sau rezultate câteodată!”, a mai spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

9 martie este data următorului meci pentru CFR Cluj (acasă, cu Dinamo)