CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia. Exclusiv

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CFR Cluj întâmpină mai multe probleme după finalul sezonului 2025/2026. Pe lângă plecarea antrenorului Daniel Pancu, ardelenii s-au despărțit de Matei Ilie, Mohammed Kamara, Alibek Aliev și , iar acum un alt jucător a părăsit echipa. FANATIK vă prezintă pe larg toate detaliile despre noua plecare din Gruia.

CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia

Situația de nesiguranță persistă la CFR Cluj, în condițiile în care mai mulți jucători importanți și-au găsit noi angajamente, iar locul acestora, cel puțin pentru moment, nu a fost acoperit. , de la formația din Gruia a plecat și Mihai Popa, portarul titular din a doua parte a sezonului.

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Din informațiile FANATIK, Mihai Popa (25 de ani) a semnat un contract pe doi ani cu Motor Lublin. Această mutare a fost intermediată de către Bogdan Mara, care activează doar ca impresar în momentul de față. Jucătorul s-a despărțit definitiv de Torino, rezilierea cu formația din Serie A fiind deja semnată de ambele părți.

FANATIK a aflat faptul că portarul a fost dorit și de către Wisla Cracovia, formație nou-promovată, însă a ales să semneze cu Motor Lublin, în condițiile în care titular de pe post, Ivan Brkic, a fost transferat de către Legia Varșovia. Cum concurentul a plecat, Mihai Popa are șanse foarte mari să fie jucător de bază în Polonia.

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Cine este Mihai Popa, portarul care a plecat de la CFR Cluj

Mihai Popa a făcut primii pași în fotbal la Academia Gheorghe Hagi, de unde a făcut pasul la Astra Giurgiu. În fotbalul românesc au mai fost bifate experiențe la Rapid și FC Voluntari, urmând după un transfer în Serie A, la Torino. Popa nu s-a impus în fotbalul italian, astfel că după două împrumuturi la CFR Cluj a semnat cu Motor Lublin, în Polonia.

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În perioada petrecută în Gruia, aici punând la calcul ambele perioade, Mihai Popa s-a remarcat prin reflexele sale foarte bune, cumulând nu mai puțin de 32 de partide la CFR Cluj. Perioada de referință rămâne cea de la FC Voluntari, unde acesta a bifat 77 de partide în toate competițiile.

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