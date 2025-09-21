Sport

CFR Cluj și-a prezentat noul echipament pentru jocurile de acasă abia în etapa a 10-a. Cum au reacționat suporterii: „Poate acum jucăm și fotbal” / „Unii nu merită să îl poarte”

CFR Cluj are un nou echipament pentru jocurile de pe teren propriu. Cum au reacționat fanii la videoclipul de prezentare.
Mihai Dragomir
21.09.2025 | 09:40
CFR Cluj sia prezentat noul echipament pentru jocurile de acasa abia in etapa a 10a Cum au reactionat suporterii Poate acum jucam si fotbal Unii nu merita sa il poarte
ULTIMA ORĂ
Cum arată noile echipamente de acasă ale CFR-ului. Sursa Foto: Captură Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ.

Deși Nike a pierdut lupta cu producătorii rivali în top 5 campionate din Europa, CFR Cluj continuă colaborarea cu aceștia. Ardelenii și-au prezentat oficial noul echipament de joc pentru jocurile de pe teren propriu, înaintea meciului cu UTA din etapa a 10-a. Ce au avut de spus suporterii.

ADVERTISEMENT

Noile echipamente ale lui CFR Cluj

Deși majoritatea echipelor își lansează echipamentele de joc pentru noul sezon în vară sau chiar la finalul stagiunii precedente, există și cazuri de cluburi care primesc un nou aspect al garderobei pe parcurs.

FCSB, campioana şi la preţul tricourilor din SuperLiga, și-a lansat noile echipamente de joc în luna iulie. CFR Cluj, deși a început sezonul în straie noi, a decis să schimbe kit-ul de acasă, folosind un model nou. Vedetele Louis Munteanu, Kurt Zouma sau Islam Slimani au fost folosite la promovarea acestuia.

ADVERTISEMENT

„Cu răbdarea treci și marea”. CFRiști, MAREA AȘTEPTARE a luat sfârșit. 𝐄𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐣𝐨𝐜 𝐞 𝐚𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐢 𝐢𝐥 𝐯𝐨𝐦 𝐩𝐮𝐫𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐞𝐩𝐚𝐧𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞”, este textul atașat de CFR Cluj la videoclipul de prezentare.

Reacțiile fanilor CFR-ului după ce au văzut noile tricouri

Deși CFR Cluj nu beneficiază de un număr de suporteri atât de mare, precum FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova, are totuși fanii săi, mai ales după performanțele atinse în ultimele 2 decenii.

ADVERTISEMENT
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă...
Digi24.ro
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor

Aceștia au luat cu asalt secțiunea de comentarii a videoclipului de prezentare a noilor echipamente, reacțiile fiind diverse: „Echipamentul era problema pentru jocul echipei….”, „Poate acum jucăm și FOTBAL!”, „Vedeți ca mai sunt unii care nu merită sa poarte tricoul CFR-ului”, „Am avut răbdare pentru echipament, acum așteptăm fapte si pe teren. Maine obligatoriu 3 puncte”.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digisport.ro
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă

CFR Cluj, pe modelul Farului din sezonul 2024/2025

Unul dintre suporteri a remarcat în comentarii asemănarea izbitoare dintre noul echipament al CFR-ului și cel folosit de Farul în sezonul trecut. Totuși, nu este un lucru ieșit din comun ca mai multe cluburi, aflate sub colaborare cu același brand, să utilizeze același model de tricouri, fie chiar și în sezoane diferite.

Multe echipe, atât din străinătate cât și din România, au împărțit același model de echipamente de-a lungul anilor. Iată cum arăta echipamentul de acasă al Farului sezonul trecut și cum arată cel din acest sezon al CFR-ului, după schimbare:

ADVERTISEMENT

Echipament Farul, echipament CFR

Suma uriaşă pierdută de Giovanni Becali la pariuri pe FCSB: „Bă, cu Slobozia!...
Fanatik
Suma uriaşă pierdută de Giovanni Becali la pariuri pe FCSB: „Bă, cu Slobozia! Nu mai pun niciodată pariu pe ei”
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care...
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Gică Hagi, patronul Farului Constanța. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Revista Fanatik 769! Fabrizio Romano, dincolo de renume! Adrian Mazilu, speranțe la Dinamo!...
Fanatik
Revista Fanatik 769! Fabrizio Romano, dincolo de renume! Adrian Mazilu, speranțe la Dinamo! FCSB și U Craiova, adversare de 1,5 miliarde de euro!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă BOMBA în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment!...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă BOMBA în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment! El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!