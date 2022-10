CFR Cluj – Slavia Praga, Live Stream în etapa a 4-a din Grupa G Conference League. Deac e titular la gazde. Echipele de start

Meciul CFR Cluj – Slavia Praga are loc joi, 13 octombrie, cu începere de la ora 19:45, în etapa a 4-a a Grupei G din Conference League. Este o grupă incredibil de echilibrată, în care toate cele patru echipe, CFR Cluj, Slavia, Sivasspor și Ballkani, au câte patru puncte, golaveraj 0, dar pe baza numărului scăzut de goluri înscrise ardelenii sunt pe ultimul loc!

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Slavia Praga

Întâlnirea – Slavia Praga se dispută joi, 13 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul “dr. Constantin Rădulescu” din cartierul Gruia al municipiului de pe Someș, unde tocmai a fost refăcut gazonul contra unei sume destul de consistente, astfel că după multă vreme suprafața de joc se va prezenta în condiții optime.

După marea surpriză provocată în partida tur de la Praga, unde CFR s-a impus cu 1-0, există un interes destul de mare pentru jocul retur și oficialii campionilor României speră să aibă în tribune ca suport pentru echipă între 7.000-10.000 de spectatori, mai ales că Slavia Praga este o echipă apreciată în Europa pentru calitatea jocului practicat.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Slavia Praga

Partida CFR Cluj – Slavia Praga se joacă joi, 13 octombrie, de la ora 19:45, în etapa a 4-a din grupa G a Conference League, şi va putea fi urmărită în direct și în exclusivitate pe un singur post și anume PRO Arena, pentru că numai televiziunile din cadrul trustului PRO au cumpărat drepturi de transmisiune din Europa League și Conference League.

La Cluj joi nu este foarte cald, maxima din termometre de la orele amiezii nu va urca mai mult de 17 grade, iar la ora startului meciului sunt preconizate în jur de 13-14 grade, nu rău pentru fotbal și, ceea ce este foarte important, nu sunt anunțate precipitații. Va conduce acest meci extrem de important arbitrul portughez Luis Godinho, 36 ani, abia la al șaptelea meci din cupele europene din 2021. Nu a mai condus nici o formație din România.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CFR Cluj – Slavia Praga

Antrenorul Dan Petrescu, , îi are indisponibili pe atacantul Gabriel Debeljuh, mijlocașul Mihai Bordeianu și fundașul central Andrei Burcă, iar să intre după accidentarea suferită la Arad, în campionat, deși a participat la antrenamente.

În schimb antrenorul de cinci ani al praghezilor, Jindrich Tripsovski, este pus efectiv în situația de a alcătui primul unsprezece din ce jucători are valizi, pentru că lista de indisponibilități este, fără exagerare, uriașă. Nu pot evolua Boril, Eduardo Santos, Holes, Hovorka, Hromada, Jurecka, Mandous, Provod, Schranz, Sevcik, iar Douder, Lingr și Olayinka au șanse sub 10 la sută să fie refăcuțI! În total 13 jucători, mai mult decât o echipă, dar Dan Petrescu spune că Slavia are un lot omogen și foarte valoros.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Slavia Praga

Spre deosebire de partida din tur, din capitala Cehiei, în care Slavia a fost mare favorită, la cota de 1,45, care a scăzut până la 1,35 în preajma partidei, acum cotele sunt foarte echilibrate. Tot Slavia e favorită, dar la cota de 1,95, iar CFR are 3,90 pentru a repeta minunea din primul joc. Șansă dublă 1X are cotă foarte bună, 1,80, iar un gol al clujenilor valorează 1,60.

Va fi a patra întâlnire oficială dintre cele două echipe. CFR a spart gheața acum o săptămânâ prin victoria cu 1-0 de la Praga. În 2018, Slavia s-a impus în play-off-ul Champions League de două ori cu același scor, 1-0, iar la Cluj, Omrani a ratat pentru gazde un penalty. Antrenorul Slaviei declara că indiferent câți accidentați are de aceastâ dată echipa sa a venit decisă să ia cele trei puncte.