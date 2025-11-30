Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

CFR Cluj spune că a sistat transferurile după 0-3 cu FC Argeș: „Nu avem oferte!”. Dezvăluire de ultimă oră: „FCSB insistă încă pentru Emerllahu!”. Exclusiv

Supărare mare la CFR Cluj după eşecul cu FC Argeş. Iuliu Mureşan susţine că s-au sistat transferurile, dar FANATIK a aflat că FCSB insistă pentru transferul lui Emerllahu.
Cristi Coste, Marian Popovici
30.11.2025 | 13:28
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj a pierdut cu 0-3 meciul cu FC Argeş şi face încă un pas greşit în lupta pentru play-off. Vicecampioana României este la 7 puncte de Farul Constanţa, echipă care are şi un meci mai puţin disputat.

Iuliu Mureşan, foc şi pară pe jucătorii săi, a sistat transferurile: „Stau cu capul la poveşti”

Iuliu Mureşan, preşedintele celor de la CFR Cluj, a spus că toate transferurile de la echipă s-au sistat pentru că jucătorilor le stă capul doar la mutări în loc să fie concentraţi pe fotbal:

Este un subiect care îi dă pe jucători peste cap. Nu are nimeni nicio ofertă şi nu îi dăm. Stau cu capul la poveşti care nici nu sunt adevărate. Oferte clare nu avem, interes există tot timpul.

Nici nu ştii cât e interes, cât scrie presa… De Emerllahu nu mai întrebaţi, cu FCSB a căzut. Nu mai discutăm nimic despre el cu FCSB. Nu avem discuţii de niciun fel. Sunt două echipe din Ucraina care l-au vrut.

Acum sunt doar poveşti. Nu este căzut nimic, dar nu este nimic concret. Nu îmi place să vorbesc de transferuri, jucătorii trebuie să joace fotbal şi nu trebuie să vorbim despre asta în timpul campionatului”, a spus Mureşan la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB insistă pentru transferul lui Emerllahu

Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că FCSB îl doreşte pe Emerllahu, iar negocierile cu CFR Cluj au rămas deschise pentru perioada de mercato din iarnă:

„Emerllahu este un jucător pe care FCSB insistă foarte mult. Din informaţiile noastre, Emerllahu a refuzat ambele cluburi din Ucraina pentru că nu îşi doreşte să meargă acolo.

Deşi domnul Mureşan spunea că pista FCSB este închisă, noi ştim că nu este chiar aşa. Este mijlocaşul pe care îl doresc cu ardoare cei de la FCSB. Şi Gigi Becali şi Mihai Stoica, toţi cei de acolo”, a dezvăluit Cristi Coste.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
