Sport

CFR Cluj, sub presiune! Mai are doar o zi să achite 250.000 de euro!

CFR Cluj trebuie să achite până pe 31 iulie suma de 250.000 de euro pentru transferul definitiv al lui Marian Huja. FANATIK a aflat toate detaliile despre noua obligație financiară a clubului din Gruia
Alex Bodnariu, Cristi Coste
30.07.2026 | 19:43
CFR Cluj sub presiune Mai are doar o zi sa achite 250000 de euro
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj, datoare cu 250.000 de euro! Clubul din Gruia are la dispoziție o zi să facă plata!
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Problemele par să nu se mai termine la CFR Cluj. Clubul are datorii uriașe către propriii jucători. Salariile nu au mai fost plătite de patru luni. Mai mult, FANATIK a aflat că formația din Gruia trebuie să achite 250.000 de euro până la data de 31 iulie.

CFR Cluj, datoare cu 250.000 de euro! Clubul din Gruia are la dispoziție o zi să facă plata!

Suma de 250.000 de euro trebuie virată de CFR Cluj în conturile polonezilor de la Pogoń Szczecin pentru transferul lui Marian Huja. În această vară, clubul din Gruia a activat clauza de cumpărare definitivă a fundașului central.

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Iarna trecută, CFR Cluj a ajuns la un acord cu Pogoń Szczecin pentru împrumutul lui Marian Huja. În contract a fost inclusă și o clauză de cumpărare definitivă în valoare de 250.000 de euro. Fundașul central a avut evoluții bune în sezonul precedent, iar oficialii clubului au decis să îl păstreze în lot.

CFR Cluj l-a transferat definitiv pe Marian Huja

CFR Cluj a activat clauza de 250.000 de euro și a anunțat pe rețelele de socializare că transferul lui Marian Huja a fost rezolvat definitiv. Totuși, Pogoń Szczecin nu și-a primit încă banii pentru fundașul central. Din informațiile FANATIK, gruparea din Gruia trebuie să efectueze plata cel târziu pe 31 iulie.

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Datoriile clubului din Gruia sunt foarte mari. Totuși, Neluțu Varga a dat asigurări că situația este sub control și că, în cel mai scurt timp, vor fi achitate toate restanțele de la CFR Cluj. În prezent, suma totală a datoriilor se ridică la aproximativ 1,5 milioane de euro.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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