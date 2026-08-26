CFR Cluj, super-transfer: „Ia-l cu ochii închiși!”. Jucătorul adus de Marian Copilu pentru care Șumudică a garantat din start! Exclusiv

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, a adus în prim-plan și evoluția lui Ștefan Drazic, unul dintre jucătorii care au impresionat prin efortul depus pe teren. Atacantul a fost lăudat de Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul ardelenilor dezvăluind că îl cunoaște de mai mult timp și că a garantat pentru transferul său în Gruia.

Șumudică a garantat pentru transferul lui Drazic la CFR Cluj

Marius Șumudică, cel care , a dezvăluit că și l-a dorit pe Drazic încă din perioada în care antrena în Turcia, însă transferul nu s-a putut realiza atunci. Când Marian Copilu l-a întrebat despre fotbalist, tehnicianul nu a stat pe gânduri și i-a recomandat să îl aducă la CFR Cluj.

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„Drazic e un jucător pe care-l cunosc bine, Marian Copil l-a adus aici și m-a întrebat și pe mine. Am vrut să-l iau în Turcia. El era la Apoel Nicosia atunci și mi s-a cerut o sumă de un milion și ceva și la Gaziantep, la timpul respesctiv, nu am putut s-l iau.

M-a întrebat Marian de el și i-am spus – Ia-l cu ochii închiși! – Au făcut transferul, am avut o discuție săptămâna asta cu el. I-am zis că trebuie să se implice mai mult, să vorbească mai mult, pentru că este o voce“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Povestea din spatele evoluției lui Drazic contra FCSB

Antrenorul CFR-ului a vorbit și despre caracterul lui Drazic, dezvăluind un gest făcut de jucător după sosirea la Cluj. Șumudică a subliniat și situația dificilă prin care a trecut atacantul din punct de vedere financiar, fără ca acest lucru să îi afecteze implicarea pe teren.

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„A venit la club și a spus că, în ciuda faptului că el are salariul respectiv, să-i dați lui mai puțin ca să le puteți oferi și celorlalți jucători, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Este un om cu o inimă extraordinară, iar soția lui i-a oferit de curând un al doilea copil. A plecat de la Apoel neplătit timp de 7 luni de zile. A venit la CFR, n-a încasat nici aici vreun ban. Imaginați-vă 10 luni să fii neplătit și să joci cum a jucat aseară. Din punctul meu de vedere, jos pălăria. De astfel de jucători are nevoie CFR“, a mai spus Șumudică.

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Rol decisiv și în planul tactic al CFR-ului

Pe lângă efortul și atitudinea arătate în partida cu FCSB, Drazic a primit și sarcini importante din partea lui Șumudică. Tehnicianul a explicat cum i-a cerut atacantului să ajute echipa și în faza defensivă, iar jucătorul a răspuns imediat cerințelor.

„I-am zis lui Drazic în partea secundă de două ori și nu a fost nevoie să mă mai repet, când m-a surprins un pic FCSB, să lase fundașii centrali să construiască și să coboare să închidă, ca și cum devenea un număr șase. Și a făcut foarte bine lucrul ăsta“, a încheiat tehnicianul.