Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

CFR Cluj, super-transfer: „Ia-l cu ochii închiși!”. Jucătorul adus de Marian Copilu pentru care Șumudică a garantat din start! Exclusiv

Marius Șumudică l-a lăudat pe Ștefan Drazic după CFR Cluj - FCSB 1-0 și a dezvăluit cum i-a recomandat lui Marian Copilu să îl transfere „cu ochii închiși”.
Tibi Cocora
26.08.2026 | 08:10
CFR Cluj supertransfer Ial cu ochii inchisi Jucatorul adus de Marian Copilu pentru care Sumudica a garantat din start Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică l-a lăudat pe Ștefan Drazic după CFR Cluj - FCSB 1-0. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Victoria CFR-ului cu FCSB, scor 1-0, a adus în prim-plan și evoluția lui Ștefan Drazic, unul dintre jucătorii care au impresionat prin efortul depus pe teren. Atacantul a fost lăudat de Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul ardelenilor dezvăluind că îl cunoaște de mai mult timp și că a garantat pentru transferul său în Gruia.

Șumudică a garantat pentru transferul lui Drazic la CFR Cluj

Marius Șumudică, cel care a fost felicitat chiar de către Neluțu Varga după victoria cu FCSB, a dezvăluit că și l-a dorit pe Drazic încă din perioada în care antrena în Turcia, însă transferul nu s-a putut realiza atunci. Când Marian Copilu l-a întrebat despre fotbalist, tehnicianul nu a stat pe gânduri și i-a recomandat să îl aducă la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

„Drazic e un jucător pe care-l cunosc bine, Marian Copil l-a adus aici și m-a întrebat și pe mine. Am vrut să-l iau în Turcia. El era la Apoel Nicosia atunci și mi s-a cerut o sumă de un milion și ceva și la Gaziantep, la timpul respesctiv, nu am putut s-l iau.

M-a întrebat Marian de el și i-am spus – Ia-l cu ochii închiși! – Au făcut transferul, am avut o discuție săptămâna asta cu el. I-am zis că trebuie să se implice mai mult, să vorbească mai mult, pentru că este o voce“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Digi24.ro
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei

Povestea din spatele evoluției lui Drazic contra FCSB

Antrenorul CFR-ului a vorbit și despre caracterul lui Drazic, dezvăluind un gest făcut de jucător după sosirea la Cluj. Șumudică a subliniat și situația dificilă prin care a trecut atacantul din punct de vedere financiar, fără ca acest lucru să îi afecteze implicarea pe teren.

ADVERTISEMENT
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului...
Digisport.ro
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu

„A venit la club și a spus că, în ciuda faptului că el are salariul respectiv, să-i dați lui mai puțin ca să le puteți oferi și celorlalți jucători, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Este un om cu o inimă extraordinară, iar soția lui i-a oferit de curând un al doilea copil. A plecat de la Apoel neplătit timp de 7 luni de zile. A venit la CFR, n-a încasat nici aici vreun ban. Imaginați-vă 10 luni să fii neplătit și să joci cum a jucat aseară. Din punctul meu de vedere, jos pălăria. De astfel de jucători are nevoie CFR“, a mai spus Șumudică.

ADVERTISEMENT

Rol decisiv și în planul tactic al CFR-ului

Pe lângă efortul și atitudinea arătate în partida cu FCSB, Drazic a primit și sarcini importante din partea lui Șumudică. Tehnicianul a explicat cum i-a cerut atacantului să ajute echipa și în faza defensivă, iar jucătorul a răspuns imediat cerințelor.

„I-am zis lui Drazic în partea secundă de două ori și nu a fost nevoie să mă mai repet, când m-a surprins un pic FCSB, să lase fundașii centrali să construiască și să coboare să închidă, ca și cum devenea un număr șase. Și a făcut foarte bine lucrul ăsta“, a încheiat tehnicianul.

ADVERTISEMENT
Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe...
Fanatik
Câți bani plătește, de fapt, Dinamo pentru a juca derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf: „Cel mai mic preț din țară!”
E Nuno Campos antrenorul cu care Dinamo se poate bate la titlu? Răspuns...
Fanatik
E Nuno Campos antrenorul cu care Dinamo se poate bate la titlu? Răspuns plin de diplomație al lui Andrei Nicolescu
Semnalul de alarmă pe care Marius Șumudică l-a tras după CFR – FCSB...
Fanatik
Semnalul de alarmă pe care Marius Șumudică l-a tras după CFR – FCSB 1-0. „Nu e deloc normal”. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de...
iamsport.ro
Fostul conducător din SuperLiga, verdict dur despre Gică Hagi: 'Nu are nimic de calitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!