CFR Cluj, top între rușinile Europei! Ce alte echipe s-au mai făcut de râs în această săptămână în competițiile europene

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. Din cauza acestui scor, echipa lui Neluțu Varga se plasează într-un top nefericit al echipelor care s-au făcut de râs în meciurile disputate în Europa, în această săptămână.

CFR Cluj, cea mai categorică înfrângere pe teren propriu

Nicio altă echipă, dintre cele care au jucat în toate cele trei competiții europene (Liga Campionilor, Liga Europa, Conference League) nu a pierdut la un asemenea scor, pe teren propriu. Singura care a mai primit cinci goluri acasă este Zalghiris Vilnius (Lituania). Aceasta a pierdut cu 2-5 în fața croaților de la Hajduk Split.

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Învinse categoric acasă au fost și SS Tre Fiori FC (San Marino) – 1-4 cu FC Drita (Kosovo), Paide Linnameeskond (Estonia) – 1-4 cu Rapid Viena (Austria) și Debreceni VSC (Ungaria) – 0-3 cu FC Copenhaga (Danemarca), dar nu la dimensiunea umilinței celor de la CFR Cluj.

Doar Heart și Dunajka Streda au luat mai multe goluri

Două echipe au încasat mai multe goluri decât echipa din Cluj. Scoțienii de la Heart of Midlothian au pierdut cu 1-6, la Lisabona, în fața celor de la Benfica, iar slovacii de la Dunajka Streda au luat 6-0, în deplasare, la Twente Enschede. Kauno Zalgiris (Lituania) a pierdut cu 5-0, în deplasare, la Dinamo Zagreb.

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Înfrângerea categorică a celor de la CFR Cluj, contra norvegienilor de la Tromso, a care a anunțat imedit demiterea antrenorului. ”Folha e istorie la CFR. Sunt foarte dezamăgit, îmi pare rău, îmi găsesc cu greu cuvintele”, a spus patronul fostei campioane a României.

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Neluțu Varga se mută la Arad

“Cu atitudinea aceasta, nu ai cum să faci performanță. Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste. E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile. Domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, i-a transmis Ioan Varga jurnalistului Digi Sport Bogdan Pop.

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Rezultatele din Liga Campionilor (turul trei preliminar)

Dinamo Zagreb (Croația) – FK Kauno Zalgiris (Lituania) 5-0

Mjallby AIF (Suedia) – SK Slovan Bratislava (Slovacia) 1-2

PFC Levski Sofia (Bulgaria) – FC Kairat Almatî (Kazahstan) 1-0

FC Ararat-Armenia (Armenia) – NK Celje (Slovenia) 2-1

Hapoel Beer-Sheva (Israel) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia) 1-0

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Olympiakos Pireu (Grecia) – NEC Nijmegen (Olanda) 0-0

Union Saint-Gilloise (Belgia) – FK Bodo/Glimt (Norvegia) 3-3

AC Sparta Praga (Cehia) – Olympique Lyon (Franța) 2-1

AGF Aarhus (Danemarca) – Sabah FC (Azerbaidjan) 2-1

Fenerbahce Istanbul (Turcia) – SK Sturm Graz (Austria) 2-0

Rezultatele din Liga Europa (turul trei preliminar)

Larne FC (Irlanda de Nord) – FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) 0-0

Shamrock Rovers FC (Irlanda) – KF Egnatia (Albania) 3-1

Ferencvarosi TC (Ungaria) – Gornik Zabrze (Polonia) 1-0

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) – Omonia Nicosia (Cipru) 1-1

KuPS Kuopio (Finlanda) – Universitatea Craiova (România) 1-1

KKS Lech Poznan (Polonia) – KI Klaksvik (Feroe) 1-0

FC Thun (Elveția) – Vikingur Reykjavik (Islanda) 3-0

FC Hradec Kralove (Cehia) – Beșiktaș Istanbul (Danemarca) 0-1

Jagiellonia Bialystok (Polonia) – Glasgow Rangers FC (Scoția) 2-1

PAOK Salonic (Grecia) – RSC Anderlecht (Belgia) 0-1

RB Salzburg (Austria) – FC Pafos (Cipru) 1-0

Benfica (Portugalia) – Heart of Midlothian FC (Scoția) 6-1

Rezultatele din Conference League (turul trei preliminar)

FK Auda (Letonia) – FC Dinamo City (Albania) 1-0

SK Brann Bergen (Norvegia) – Apollon Limassol FC (Cipru) 0-1

Panathinaikos Atena (Grecia) – ȚSKA 1948 Sofia (Bulgaria) 1-1

SS Tre Fiori FC (San Marino) – FC Drita (Kosovo) 1-4

FK Borac (Bosnia-Herțegovina) – ML Vitebsk (Belarus) 1-0

Inter Club d’Escaldes (Andorra) – FC Flora Tallinn (Estonia) 2-0

Riga FC (Letonia) – ETO FC Gyor (Ungaria) 1-0

FC Inter Turku (Finlanda) – FC Vaduz (Liechtenstein) 2-1

FK Zalgiris Vilnius (Lituania) – HNK Hajduk Split (Croația) 2-5

FK Partizan Belgrad (Serbia) – FC Tobol Kostanai (Kazahstan) 3-0

AFC Ajax Amsterdam (Olanda) – Shelbourne FC (Irlanda) 3-1

FC Noah (Armenia) – FC Sion (Elveția) 2-2

SC Braga (Portugalia) – FC Dinamo Minsk (Belarus) 1-0

Valur Reykjavik (Islanda) – FC Nordsjaelland (Danemarca) 0-2

FC Sheriff Tiraspol (Moldova) – FC St. Gallen 1879 (Elveția) 1-3

Hapoel Tel Aviv FC (Israel) – GKS Katowice (Polonia) 2-0

Beitar Ierusalim FC (Israel) – FK Austria Viena (Austria) 1-2

CFR 1907 Cluj (România) – Tromso IL (Norvegia) 0-5

FC Dinamo Kiev (Ucraina) – Qarabag FK (Azerbaidjan) 1-0

FC Lugano (El veția) – NSI Runavik (Feroe) 2-0

Rakow Czestochowa (Polonia) – Hammarby IF (Suedia) 0-0

HJK Helsinki (Finlanda) – Motherwell FC (Scoția) 1-1

Hibernian FC (Scoția) – KF Shkendija (Macedonia de Nord) 2-1

IFK Goteborg (Suedia) – KAA Gent (Belgia) 0-1

Paide Linnameeskond (Estonia) – SK Rapid Viena (Austria) 1-4

Bohemian FC (Irlanda) – FC Midtjylland (Danemarca) 0-2

Debreceni VSC (Ungaria) – FC Copenhaga (Danemarca) 0-3

FK Jablonec (Cehia) – FC RFS (Letonia) 2-0

HNK Rijeka (Croația) – Ilves Tampere (Finlanda) 1-0

Twente Enschede (Olanda) – Dunajska Streda (Slovacia) 6-0