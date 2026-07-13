CFR Cluj, transfer de top! Îşi aduce mijlocaş cu 50 de meciuri la FC Porto. Exclusiv

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SuperLiga este pe punctul de a se relua, iar cluburile își pun la punct ultimele detalii înainte de primele meciuri ale sezonului. Dacă nou-promovatele și-au remarcat prezența prin transferuri noi, pentru a nu avea emoții în privința retrogradării, echipele care participă în cupele europene s-au întărit cu jucători de mare valoare, cu scopul de a obține câți mai mulți bani din competițiile continentale.

CFR Cluj, transfer de top înainte de debutul în SuperLiga

CFR Cluj se numără printre cele patru echipe din SuperLiga care vor lua startul în cupele europene. Ardelenii vor începe în turul doi preliminar UEFA Conference League, iar obiectivul este unul clar: calificarea în grupa principală. În acest sens,

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După ce , site-ul nostru a aflat că formația din Gruia este pe punctul de a aduce un nou jucător de valoare. Din informațiile FANATIK, CFR Cluj este foarte aproape de a se înțelege cu Bruno Costa (29 de ani), mutare care se va realiza pe filiera lui Ricardo Cadu, noul director sportiv.

Ultima oară la Gimhae FC, în Coreea de Sud, Bruno Costa va semna cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Acesta evoluează pe poziția de mijlocaș central și are o experiență vastă în fotbalul din Portugalia, țară în care a acumulat aproape 50 de meciuri pentru Porto. Având în vedere că vârsta este una ideală pentru performanță, anume 29 de ani, fotbalistul poate contribui decisiv la campania europeană a ardelenilor.

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Cine este Bruno Costa, jucătorul dorit de CFR Cluj

Bruno Costa a făcut primii pași în fotbal la Feirense CJ, ca ulterior să se alăture academiei lui Porto în 2009. După 10 ani petrecuți la „Dragões”, mijlocașul a fost cedat definitiv la Portimonense, ca ulterior să mai bifeze o experiență la Paços Ferreira, urmând ca în 2021 Porto să plătească 2,5 milioane pentru a-l răscumpăra.

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Fotbalistul a acumulat 47 de meciuri pentru Porto, reușind să marcheze un gol și să livreze patru pase decisive. Bruno Costa a mai evoluat ulterior la FC Porto B, Valenciennes FC, Vizela, Nacional, Gyeongnam FC și Gimhae FC. Mijlocașul are o experiență vastă, având în vedere că a strâns 96 de partide în campionatul Portugaliei și a bifat șapte prezențe în duelurile din grupele UEFA Champions League.

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