Sport

CFR Cluj, transfer de top! Îşi aduce mijlocaş cu 50 de meciuri la FC Porto. Exclusiv

CFR Cluj, aproape de un transfer de top! Ardelenii sunt pe punctul de a semna un fotbalist ce a adunat 50 de meciuri pentru FC Porto. Despre cine este vorba.
Cristi Coste, Iulian Stoica
13.07.2026 | 17:16
CFR Cluj transfer de top Isi aduce mijlocas cu 50 de meciuri la FC Porto Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj, transfer de top! Îşi aduce mijlocaş cu 50 de meciuri la FC Porto. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

SuperLiga este pe punctul de a se relua, iar cluburile își pun la punct ultimele detalii înainte de primele meciuri ale sezonului. Dacă nou-promovatele și-au remarcat prezența prin transferuri noi, pentru a nu avea emoții în privința retrogradării, echipele care participă în cupele europene s-au întărit cu jucători de mare valoare, cu scopul de a obține câți mai mulți bani din competițiile continentale.

CFR Cluj, transfer de top înainte de debutul în SuperLiga

CFR Cluj se numără printre cele patru echipe din SuperLiga care vor lua startul în cupele europene. Ardelenii vor începe în turul doi preliminar UEFA Conference League, iar obiectivul este unul clar: calificarea în grupa principală. În acest sens, conducerea clubului s-a orientat către aducerea unor fotbaliști de valoare.

ADVERTISEMENT

După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că Stefan Drazic va semna cu ardelenii, site-ul nostru a aflat că formația din Gruia este pe punctul de a aduce un nou jucător de valoare. Din informațiile FANATIK, CFR Cluj este foarte aproape de a se înțelege cu Bruno Costa (29 de ani), mutare care se va realiza pe filiera lui Ricardo Cadu, noul director sportiv.

Ultima oară la Gimhae FC, în Coreea de Sud, Bruno Costa va semna cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract. Acesta evoluează pe poziția de mijlocaș central și are o experiență vastă în fotbalul din Portugalia, țară în care a acumulat aproape 50 de meciuri pentru Porto. Având în vedere că vârsta este una ideală pentru performanță, anume 29 de ani, fotbalistul poate contribui decisiv la campania europeană a ardelenilor.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24.ro
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Bruno Costa, duel cu Renato Sanchez într-o partidă Lille - Porto. Foto: Hepta
Bruno Costa, duel cu Renato Sanchez într-o partidă Lille – Porto. Foto: Hepta

Cine este Bruno Costa, jucătorul dorit de CFR Cluj

Bruno Costa a făcut primii pași în fotbal la Feirense CJ, ca ulterior să se alăture academiei lui Porto în 2009. După 10 ani petrecuți la „Dragões”, mijlocașul a fost cedat definitiv la Portimonense, ca ulterior să mai bifeze o experiență la Paços Ferreira, urmând ca în 2021 Porto să plătească 2,5 milioane pentru a-l răscumpăra.

ADVERTISEMENT
Istvan Kovacs a dat lovitura în America
Digisport.ro
Istvan Kovacs a dat lovitura în America

Fotbalistul a acumulat 47 de meciuri pentru Porto, reușind să marcheze un gol și să livreze patru pase decisive. Bruno Costa a mai evoluat ulterior la FC Porto B, Valenciennes FC, Vizela, Nacional, Gyeongnam FC și Gimhae FC. Mijlocașul are o experiență vastă, având în vedere că a strâns 96 de partide în campionatul Portugaliei și a bifat șapte prezențe în duelurile din grupele UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
  • 400.000 de euro este cota lui Bruno Costa
  • 47 de meciuri, un gol și patru pase decisive a adunat mijlocașul la Porto
Sorana Cîrstea, cea mai bună clasare din carieră la Wimbledon! Românca a renunţat...
Fanatik
Sorana Cîrstea, cea mai bună clasare din carieră la Wimbledon! Românca a renunţat la următorul turneu
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața...
Fanatik
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
Oficial! Revenire de senzație pe banca Croației. Slaven Bilic îi ia locul lui...
Fanatik
Oficial! Revenire de senzație pe banca Croației. Slaven Bilic îi ia locul lui Zlatko Dalic. Update
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
'Cea mai sexy actriță din lume', dată afară din tribune la Cupa Mondială...
iamsport.ro
'Cea mai sexy actriță din lume', dată afară din tribune la Cupa Mondială după ce un steward a văzut-o ce face
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!