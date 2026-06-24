Sport

CFR Cluj, transfer de top. Vine un portar cumpărat de Atletico Madrid și împrumutat la Aston Villa! Exclusiv

CFR Cluj este pe punctul de a realiza un transfer de top. La formația din Gruia este așteptat un portar cumpărat de Atletico Madrid și împrumutat la Aston Villa.
Cristi Coste, Iulian Stoica
24.06.2026 | 15:56
CFR Cluj transfer de top Vine un portar cumparat de Atletico Madrid si imprumutat la Aston Villa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj, transfer de top. Vine un portar cumpărat de Atletico Madrid și împrumutat la Aston Villa. Foto: Colaj Fanatik
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CFR Cluj nu stă mult fără portar după ce Mihai Popa a părăsit formația pentru a semna în Polonia, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Ardelenii sunt pe punctul de a aduce un jucător cu un CV important, acesta evoluând în trecut la echipe din Europa precum Atletico Madrid sau Aston Villa.

CFR Cluj, transfer de top după plecarea lui Mihai Popa

Formația din Gruia a avut parte de un sezon excelent sub comanda lui Daniel Pancu, terminând pe locul 3 în SuperLiga și astfel asigurându-și locul pentru preliminariile UEFA Conference League. Cum nu mai este mult timp până la startul competițiilor europene, ardelenii vor să acopere plecarea lui Mihai Popa.

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Directorul sportiv al clubului, Ricardo Cadu, a anunțat că la echipă va ajunge un portar portughez. FANATIK a aflat numele jucătorului cu care CFR Cluj s-a înțeles. Mai exact, la formația din Gruia va ajunge André Moreira, un jucător cu un CV impresionant, fiind legitimat în trecut la Atletico Madrid sau Aston Villa, iar experiența sa îl poate ajuta pe noul tehnician, Antonio Folha.

Din informațiile obținute de FANATIK, clubul a cumpărat deja biletele de avion, iar André Moreira va ajunge în Cluj pe parcursul serii de miercuri, 24 iunie. Cantonamentul ardelenilor este programat între 28 iunie și 10 iulie, astfel că noua achiziție va putea cunoaște bine lotul condus de Antonio Folha până la startul partidelor din Conference League.

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Cine este André Moreira, noul portar de la CFR Cluj

André Moreira (30 de ani) este un produs al academiei celor de la GD Ribeirão, club de la care a fost vândut în vara lui 2014 la Atletico Madrid, în schimbul sumei de 350.000 de euro. Ulterior, portarul lusitan a mai fost împrumutat la următoarele formații: Moreirense, União Madeira, Belenenses, Braga, Aston Villa și Feirense. Jucătorul a fost cedat liber în iulie 2019 la B SAD, iar ulterior a mai fost legitimat la Grasshoppers, Al-Raed și ultima oară la Volos NFC.

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Deși a fost preț de cinci ani la Atletico Madrid, André Moreira a fost mai mult împrumutat, astfel că nu a debutat în La Liga. În schimb, portarul a bifat două prezențe la Aston Villa, în perioada în care formația evolua în Championship. Cele mai multe prezențe au fost la Grasshoppers, unde a jucat în 64 de rânduri.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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