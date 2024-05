CFR Cluj, transfer direct din curtea lui Dinamo după baraj? Basarab Panduru: „Eu l-aș lua. S-ar bate cu Deac“

în barajul de promovare/retrogradare pe Arena Națională, în manșa tur. „Câinii“ au învins-o pe formația de eșalon secund, după ce .

Hakim Abdallah, sub comanda lui Dan Petrescu?

Basarab Panduru i-a oferit lui CFR Cluj o variantă de transfer, chiar din curtea celor de la Dinamo. Analistul a spus la că jucătorul din Madagascar ar putea fi o soluție bună pentru ardeleni.

“Mă uitam la Abdallah. Crezi că e jucător de CFR Cluj? Eu l-aş lua pe Abdallah, nu pe Safranko, joacă şi bandă, joacă şi vârf. Are viteză, joacă şi vârf. Joacă şi extremă dreaptă, iar acolo îl ai pe Deac, te baţi cu Deac.

Uite, Abdallah – Bîrligea – Otele, crezi că arată rău?“, a spus Basarab Panduru, după manșa tur a barajului de promovare/retrogradare dintre Dinamo și formația de eșalon secund, FK Csikszereda.

Denis Politic, necesar lui Dinamo

Basarab Panduru a spus că îi va fi greu lui Dinamo să îl țină în club pe Denis Politic. Tânărul de 24 de ani a demonstrat în acest sezon că este un jucător valoros, în condițiile unei umbre de formă a lui Dinamo.

“Cred că nu-i mai vine să mai fie la Dinamo şi în sezonul următor. El acum joacă fotbal, mereu am spus că are calitate, ia mingea, nu cade, joacă fotbal, nu face precum alţi jucători să cadă.

El ia mingea, intră, golul al doilea a fost uimitor (n.r. – cu Miercurea Ciuc). Se vede că omul are calitate. 24 de ani are? Mi se pare că trebuie să joace în play-off. Nu ştiu ce contract are.

Politic, dacă ar putea, cred că s-ar duce în altă parte. Dinamo să ceară pentru Politic exact cât s-a cerut pentru Ştefănescu acum doi, trei ani, 300-400-500.000. Eu presupun că nu e cea mai serioasă opţiune (n.r. – că Politic să semneze prelungirea cu Dinamo).

Eu cred că pleacă. Vom vedea. Acum aude şi el de ‘grăsanele’ alea de contracte. Politic îi datorează ceva lui Dinamo, dar i-a şi dat”, a mai spus Basarab Panduru, conform sursei citate, după ce Denis Politic și-a arătat clasa pe Arena Națională.