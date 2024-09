CFR Cluj, transfer după încheierea perioadei de mercato. Anunțul lui Neluțu Varga: „A rămas pentru la iarnă”

dar CFR Cluj a făcut deja un transfer pentru la iarnă. Neluțu Varga, patronul ardelenilor, a anunțat de ce nu l-a legitimat mai repede pe Andres Sfait (19 ani).

Andres Sfait va juca pentru CFR Cluj. De ce transferul se va oficializa abia la iarnă

Mijlocașul ofensiv va juca la Salernitana până în iarnă, după care va ajunge în Gruia. Presa din Italia a anunțat inițial faptul că mutarea a picat, deși cele două părți ajunseseră la un acord. Neluțu Varga a făcut însă lumină.

„Nu a picat. Nu au reușit să semneze ei (n.r. – Salernitana). Noi am semnat, jucătorul a semnat, clubul nu a reușit să semneze în timpul în care putem să îl înregistrăm și a rămas pentru la iarnă”, a declarat Neluțu Varga, potrivit

Sfaiț, care poate evolua pe toate cele trei poziții de la mijloc în sus, s-a transferat la Salernitana în urmă cu doi ani. Din 2014 a jucat în Austria, trecând și pe la juniorii lui Salzburg. Pentru fotbalistul român, transferul la CFR va reprezenta întoarcerea acasă, el fiind născut la Cluj.

Andres Sfait e cotat de transfermarkt.com la 500.000 de euro și are două meciuri jucate în Serie A pentru Salernitana. Pentru echipa de seniori a clubului din Salerno are doar 6 partide bifate în toate competițiile, dar pentru formația U19 are 29 de jocuri și 7 goluri.

Sfait e unul dintre jucătorii români din diaspora intrați pe radarul FRF, pentru care a bifat și două meciuri.

Ardelenii s-au îmbogățit în mercatoul de vară

CFR Cluj a fost o echipă foarte activă pe piața transferurilor în vară. Ardelenii au punctat în special la capitolul plecări din care au încasat nu mai puțin de 10.350.000 de euro.Cei mai mulți bani s-au luat de la Al-Wahda, 3.500.000 de euro, în schimbul lui Philip Otele.

În ceea ce privește achizițiile, cea mai spectaculoasă a fost cea a lui Louis Munteanu, pentru care s-au plătit 2.300.000 de euro.

În rest, echipa lui Dan Petrescu a mai plătit 500.000 de euro pentru Leo Bolgado și 200.000 de euro pentru Virgiliu Postolachi. În rest, CFR Cluj a adus doar jucători liberi de contract. Ultima achiziție e fostul fundaș de la CSA Steaua, Costel Avram.