CFR Cluj, transfer important după plecarea lui Mihai Popa! Anunțul conducerii: „Vine din Portugalia”

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CFR Cluj se află într-o fază de reconstrucție, după ce jucători importanți precum Matei Ilie, Mohammed Kamara, Alibek Aliev, Tidiane Keita și Mihai Popa au părăsit formația în această vară. Ardelenii punctează și la nivelul sosirilor, iar un fotbalist portughez este așteptat în Gruia în zilele ce urmează.

CFR Cluj, transfer important după plecarea lui Mihai Popa

Ardelenii trebuie să se miște rapid pe piața transferurilor, în condițiile în care mai mulți titulari au părăsit formația, iar debutul în cupele europene se apropie cu pași repezi. , iar CFR Cluj nu a stat pe gânduri și s-a înțeles cu un nou portar.

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Ricardo Cadu (44 de ani) a dezvăluit faptul că s-a ajuns deja la un acord cu un portar din Portugalia. Directorul sportiv de la CFR Cluj a transmis că jucătorul se va alătura lotului miercuri, 24 iunie, ca ulterior să fie prezentat oficial în tricoul ardelenilor. Cum era de așteptat, pentru Mihai Popa.

„Deja am închis cu un portar din Portugalia și o să mai aducem jucători. A plecat Mihai Popa și de asta a trebuit să aducem un portar. Am ajuns la o înțelegere cu el ieri (luni, 22 iunie) și mâine o să fie la Cluj”, a declarat Ricardo Cadu, potrivit .

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Mihai Popa a semnat în Polonia

FANATIK a dezvăluit în premieră faptul că Mihai Popa (25 de ani) a semnat un contract pe doi ani cu Motor Lublin. Această mutare a fost intermediată de către Bogdan Mara. Jucătorul s-a despărțit definitiv de Torino, rezilierea cu formația din Serie A fiind deja semnată de ambele părți.

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Site-ul nostru a aflat faptul că portarul a fost dorit și de către Wisla Cracovia, formație nou-promovată, însă a ales să semneze cu Motor Lublin, în condițiile în care titular de pe post, Ivan Brkic, a fost transferat de către Legia Varșovia. Cum concurentul a plecat, Mihai Popa are șanse foarte mari să fie jucător de bază în Polonia.