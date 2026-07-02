CFR Cluj, transfer surpriză! Fundaşul central de 500.000 de euro a semnat cu echipa lui Neluţu Varga. Prima reacție a jucătorului

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Noul sezon competițional bate la ușă, iar formațiile din SuperLiga încearcă să aducă jucătorii ideali pentru a nu întâmpina probleme în meciurile ce urmează. În această situație se află și CFR Cluj, pentru a putea ridica interdicția și a legitima noi fotbaliști.

La scurt timp după ce a fost prezentat oficial de CFR Cluj, Renato Pantalon a oferit primele vorbe în tricoul ardelenilor, acesta mărturisind că e nerăbdător să joace pe arena din Gruia: „Salut, CFRiști! Sunt foarte fericit să mă aflu aici și să fac parte din acest club! Abia aștept să ne vedem pe stadion. Hai, CFR!”.

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CFR Cluj, transfer surpriză! Neluțu Varga l-a adus pe Renato Pantalon

Cum echipa a pierdut în această vară jucători importanți, cum ar fi Matei Ilie sau Tidiane Keita, Neluțu Varga dorește să acopere posturile rămase descoperite. În acest sens a fost adus Renato Pantalon, un fundaș central cotat la 500.000 de euro. Noul fotbalist al celor de la CFR Cluj a evoluat în sezonul trecut la Jablonec, în prima ligă din Cehia.

„CFRiști, avem plăcerea să vă anunțăm că fundașul central de origine croată, Renato Pantalon, este noul jucător al echipei noastre! În sezonul trecut, Renato a evoluat în prima ligă din Cehia, bifând 19 meciuri pentru FK Jablonec. În stagiunile anterioare, acesta a jucat în Portugalia, pentru Rio Ave și Estrela Amadora, dar și la cluburi din Croația și Slovenia

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Îi urăm bun venit și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, s-a arătat în comunicatul oferit de CFR Cluj despre venirea lui Renato Pantalon. , noul sezon din SuperLiga apropiindu-se cu pași repezi, la fel și preliminariile Conference League.

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Cine este Renato Pantalon, noul jucător de la CFR Cluj

Renato Pantalon (28 de ani) este un jucător format în academia celor de la NK Zadar. Fundaș central de meserie, acesta a mai evoluat în Croația la NK Kustosija și NK Rudes, ca ulterior să mai aibă experiențe internaționale la NK Aluminij, Rio Ave, Estrela Amadora și Jablonec.

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Cum startul noului sezon se apropie, CFR Cluj a profitat de faptul că Renato Pantalon se afla în postura de jucător liber de contract, astfel că negocierile au curs mai ușor. Totodată, , apărător ce a evoluat în a doua parte a stagiunii trecute în Gruia.