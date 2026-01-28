CFR Cluj trebuia să rămână în 10 cu FCSB încă din minutul 29! Explicațiile lui Marius Avram: „Comportare violentă, fără legătură cu mingea”

ADVERTISEMENT

FCSB a fost învinsă categoric de CFR Cluj pe Arena Națională, deși a deschis scorul încă din minutul doi al partidei. Ardelenii au reușit să intre la pauză în avantaj și să câștige la final, însă soarta partidei putea fi alta. Marius Avram este de părere că „feroviarii” ar fi meritat să primească un cartonaș roșu la scorul de 1-0 pentru campioana en-titre.

Marius Avram a dat verdictul: cartonaș roșu pentru CFR Cluj!

David Miculescu a pornit nebunia pe Arena Națională și a marcat după doar două minute de joc. Un minut mai târziu, Darius Olaru trimitea un șut excepțional de la distanță, care a lovit bara, iar FCSB părea că va avea un galop de sănătate împotriva ardelenilor.

Cu toate acestea, ratările din atac și au făcut ca tabela de marcaj să arate scorul de 1-4 la final, iar victoria a fost meritată pe deplin de formația clujeană. Totuși, Marius Avram a revăzut o fază dintre Alibek Aliev și Andre Duarte din minutul 29, când portughezul este lovit în zona gâtului de atacantul lui CFR și este de părere că fotbalistul lui Daniel Pancu merita cartonaș roșu. El a primit de la arbitrul de centru doar cartonașul galben:

„Mă duc mai degrabă pentru un portocaliu mai proeminent, concret spre roșu. Își vede adversarul, apoi în mod intenționat îl lovește în zona gâtului cu brațul. Intenția lui nu e să lovească mingea, ci să lovească adversarul în zona gâtului. Este comportare violentă, nu are legătură cu mingea, ci doar vrea să-și lovească adversarul. Nu e o împingere. Este un fault de cartonaș roșu”, a declarat fostul arbitru, conform

Daniel Pancu a pregătit jocul special cu presiune pe Andre Duarte

Nu este o întâmplare că Daniel Pancu a dezvăluit că a mizat pe relațiile slabe de joc între Ștefan Târnovanu, Ngezana și Duarte, care este proaspăt venit la FCSB, așa că le-a cerut elevilor săi să pună presiune pe acea zonă, iar această tactică a fost câștigătoare.

„În momentul în care FCSB a anunțat că va juca cu Duarte, orice antrenor ar fi procedat cum am făcut-o eu. Nu avea cum să existe legături între Duarte, Ngezana și Târnovanu, oricât ar fi exersat ei la antrenamente. Chiar am câștigat câteva mingi prin presiunea pe ei. La început, jucătorii nu prea au înțeles ce am vrut să le spun, am reglat-o abia prin minutul 25. Până la pauză am revenit în avantaj, iar în a doua repriză am schimbat așezarea”, a explicat Daniel Pancu, conform sursei citate anterior.