CFR Cluj – Tromso 0-5, LIVE VIDEO în Conference League, turul 3 preliminar. Adio Europa! Înfrângere rușinoasă pentru ardeleni

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CFR Cluj a avut o prestație dezastruoasă în partida de pe teren propriu cu Tromso. Norvegienii și-au asigurat practic calificarea în play-off-ul Conference League, acolo unde vor întâlni echipa engleză Brighton.

Final de meci – Rezultat rușinos pentru CFR Cluj, care a fost învinsă acasă de Tromso, scor 0-5, în prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. Returul va avea loc peste o săptămână în Norvegia, dar calificarea nu se mai pune în discuție.

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Min. 73 – GOOOL Tromso!!! Camoes pasează pe culoar pentru Dahlqvist și fundașul dreapta face hattrick-ul cu un șut plasat pe lângă Vâlceanu.

Min. 69 – Contraatac rapid al norvegienilor, Camoes îi pasează în fața porții lui Heine Larsen, dar Vâlceanu are o paradă fabuloasă.

Min. 61 – GOOOL Tromso!!! Asediul norvegienilor se concretizează și pe tabelă. După ce Vâlceanu are o paradă foarte bună, iar Abeid blochează un șut, mingea sare la Dahlqvist care înscrie cu un șut în foți la vinclu de la 14 metri.

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Min. 48 – Nyhammer primește o minge pe culoar și șutează de la 18 metri, dar Vâlceanu este atent și are o primă intervenție excelentă.

Start în repriza secundă în Gruia. Antrenorul Antonio Folha a făcut două schimbări la pauză: Vâlceanu în locul lui Moreira și Barrios la Muhar.

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Primă repriză extrem de slabă facută de CFR Cluj, care este condusă de Tromso, scor 0-3.

Min. 42 – Golul superb marcat de Nyhammer este anulat cu ajutorul VAR pentru o poziție de ofsaid a lui Heine Larsen.

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Min. 34 – Korenica șutează modest din careu, iar mingea este reținută de portarul Haugaard. Clujenii au cerut penalty pentru un presupus fault asupra kosovarului, dar arbitrul a lăsat corect jocul să continue.

Min. 27 – GOOOL Tromso!!! O centrare deviată ajunge la Dahlqvist și fundașul dreapta marchează din unghi cu un șut în forță la colțul lung.

Min. 20 – GOOOL Tromso!!! Acțiune simplă a norvegienilor, Jenssen îl găsește în marginea careului mare pe Heine Larsen și acesta înscrie cu un șut plasat.

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Min. 17 – Muhar pătrunde excelent în careul norvegienilor și șutează la colțul lung, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 5 – GOOOL Tromso!!! Warneryd se distrează cu apărarea clujenilor, centrează în careu, Lars Larsen recentrează cu capul și Heine Larsen a înscris din apropiere.

Start în partida din Gruia.

CFR Cluj: Andre Moreira – Braun, Abeid, Pantalon, Camora – Bruno Costa, Muhar, Fică – Cordea, Drazic, Korenica. Rezerve: Gal, Vâlceanu – Barrios, Perianu, Păun, Simao Rocha, Biliboc, Gligor, Șfaiț, C. Matei, Djokovic, Sula. Antrenor: Antonio Folha.

Portarul Andre Moreira, în vârstă de 30 de ani, va debuta în tricoul celor de la CFR Cluj. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate t

Tromso: Haugaard – Dahlqvist, Vadebu, Tonnessen, Skjaervik, Warneryd – Edvardsson, Jenssen, L. Larsen – Nyhammer, H. Larsen. Rezerve: Lauvli, Sarr – Grundt, Braut, Elvebu, Camoes, Hien. Oyvann, Mikkelsen Innvaer. Antrenor: Jorgen Vik.

Fostul președinte al CFR Cluj, , în condițiile în care echipele din țările nordice sunt în ultima perioadă o forță în fotbalul european. A simțit-o pe propria piele și Universitatea Cluj, care a fost eliminată de Brann din Norvegia

„Țările nordice sunt dificile. Dacă vorbim de CFR Cluj, acolo este mult mai greu, pentru că avem un campionat al Norvegiei unde echipele au demonstrat că pot să facă surprize. În retur se va juca pe un teren sintetic și e groaznic să joci pe un teren sintetic (n.r. și Craiova joacă pe teren sintetic în Finlanda) împotriva echipelor nordice. La ei, sezonul e în plină desfășurare deja, au 15 sau 16 etape jucate. Campionatul începe în martie și se termină în decembrie la ei”, a declarat Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj – Tromso, live video în turul 3 preliminar de Conference League

CFR Cluj – Tromso se joacă joi, 6 august, începând cu ora 19:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida CFR Cluj – Tromso din turul 3 preliminar al Conference League.

Formația pregătită de Antonio Folha a ajuns în această fază după ce a eliminat-o pe Alashkert. După remiza din Armenia, scor 1-1, clujenii au dominat categoric returul din Gruia, câștigat cu 3-0, și au obținut calificarea cu scorul general de 4-1. De partea cealaltă, Tromso a ajuns în Conference League după ce a fost eliminată din preliminariile Europa League de cehii de la Hradec Kralove, scor 1-4 la general. Câștigătoarea dublei CFR Cluj – Tromso va întâlni în play-off-ul Conference League pe Brighton, locul 8 în Premier League sezonul trecut.

Cine arbitrează CFR Cluj – Tromso și ce brigadă a fost delegată

UEFA a delegat o brigadă din Croația pentru meciul din Gruia. La centru se va afla Patrik Kolaric, ajutat de asistenții Luka Pajic și Ivan Starcevic. Arbitru de rezervă va fi Antonio Melnjak.

Partida va beneficia și de arbitraj video. În camera VAR se vor afla Ante Culjak și Fran Jovic, ambii din Croația.

Cine transmite la TV meciul CFR Cluj – Tromso

Partida CFR Cluj – Tromso va putea fi urmărită și în România, atât la tv, cât și în format online. Prima repriză se vede pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, urmând ca a doua parte a meciului să fie transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, după încheierea duelului dintre Kups și U Craiova, din Europa League. Live stream, CFR Cluj – Tromso se vede pe toate platformele care difuzează canalele tv amintite. Printre acestea se numără Digi Online și PrimaPLAY.

Ce a spus Antonio Folha înainte de CFR Cluj – Tromso

După calificarea obținută în fața armenilor de la Alashkert, . Tehnicianul portughez a declarat că echipa sa trebuie să ia fiecare meci pe rând și că analiza adversarei din Norvegia va începe după rezolvarea obiectivelor imediate din campionat. De asemenea, acesta s-a declarat dezamăgit de faptul că alte cluburi românești nu au reușit să continue parcursul european. În plus, , pentru a avea o săptămână la dispoziție să pregătească returul cu Tromso.

Cote pariuri CFR Cluj – Tromso în Conference League

Casele de pariuri anticipează o confruntare foarte echilibrată între cele două formații. Deși beneficiază de avantajul terenului propriu, CFR Cluj are în față un adversar cu valoare de lot mai mare și aflat în plin sezon competițional. Cote pentru „soliști” la acest duel sunt 2,70 pentru „1”, 3,25 pentru „X” și 2,55 pentru „2”. Așadar, oaspeții sunt chiar favoriți!