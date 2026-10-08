CFR Cluj – U Cluj, LIVE în etapa 4 din SuperLiga. Fanii ”șepcilor roșii” au plecat spre Gruia

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CFR Cluj și U Cluj se întâlnesc joi, 8 octombrie, de la ora 20:30, într-un derby al Clujului care trebuia să se dispute încă din luna august. Partida restantă din etapa a 4-a se joacă în Gruia, iar ambele formații au nevoie de puncte pentru a-și îmbunătăți poziția în clasamentul SuperLigii. Reamintim că meciul a fost amânat la solicitarea celor de la CFR Cluj, care au avut programul încărcat de meciurile europene. Partida va fi transmisă în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Fanii lui U Cluj au plecat în direcția stadionului ”Dr. Constantin Rădulescu”, acolo unde se va desfășura derby-ul cu marea rivală CFR. Suporterii, majoritatea îmbrăcați în alb-negru, culorile Universității, au scandat șu au cântat pe drum.

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Fanii lui U Cluj, în drum spre stadionul din Gruia

Cu câteva ore înainte de startul derby-ului, fanii lui U Cluj au început să se adune în număr mare pe strada Universității, de unde vor pleca în grup, la ora 18:00, spre stadionul din Gruia.

Suporterii formației pregătite de Cristiano Bergodi cântă, scandează și beau bere la terasele din zonă. Ei vor umple trei sectoare ale arenei ”Dr. Constantin Rădulescu”, iar organizatorii au scos bilete și într-un al patrulea.

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CFR Cluj – U Cluj, în etapa 4 din SuperLiga României

, arena celor de la CFR Cluj. Meciul reprezintă restanța din etapa a 4-a a SuperLigii și este programat înaintea etapei a 11-a, care începe vineri.

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, în etapa a 10-a, în timp ce U Cluj s-a impus la Voluntari cu 2-0. Pentru joi este anunțată o vreme relativ plăcută pentru această perioadă, cu temperaturi de aproximativ 15-16 grade la ora meciului și șanse reduse de precipitații.

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Superliga CFR Cluj 2026-10-08T17:30:00Z U Cluj

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte şi după CFR Cluj – U Cluj

După disputarea meciurilor din etapa a 10-a, Dinamo este lider, cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20. Petrolul ocupă poziția a patra, cu 19 puncte. U Cluj este pe locul 5, cu 15 puncte, dar are doar nouă partide disputate, în timp ce CFR Cluj ocupă locul 8, cu 13 puncte, tot după nouă meciuri. Restanța din Gruia poate modifica serios situația din partea superioară a clasamentului.

În cazul unei victorii, CFR Cluj ar ajunge la 16 puncte și ar urca în clasament. Un succes al „șepcilor roșii” ar duce U Cluj la 18 puncte, în timp ce o remiză ar însemna 14 puncte pentru CFR și 16 pentru U Cluj. Astfel, derby-ul nu are doar o miză de orgoliu pentru cele două formații din Cluj, ci și una importantă în economia clasamentului.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 10 7 2 1 23-7 23 2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21 3 Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20 4 Petrolul 10 6 1 3 13-12 19 5 ▲ U Cluj 9 5 0 4 14-13 15 6 ▼ Farul 10 3 5 2 14-14 14 7 ▲ Corvinul 10 3 4 3 11-9 13 8 ▲ CFR Cluj 9 4 1 4 15-14 13 9 ▼ Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 10 ▲ UTA 10 3 3 4 14-15 12 11 ▼ FCSB 10 3 3 4 13-17 12 12 ▼ FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11 13 ▼ FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 14 ▼ Oțelul 10 2 4 4 11-15 10 15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8 16 Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – U Cluj: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Meciul dintre CFR Cluj și U Cluj beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe FANATIK aflați toate informațiile legate de fiecare jucător care intră pe teren: goluri, pase de gol, șuturi, pase, faulturi suferite sau comise, cornere, intervenții ale portarilor, cartonașe și poziții de offside.

Casele de pariuri din România oferă cote pentru numeroase astfel de statistici, inclusiv pentru performanțele individuale ale fotbaliștilor. „Șuturi” reprezintă numărul execuțiilor spre poartă, „șuturi pe poartă” sunt cele care sunt cadrate, „faulturi” indică abaterile comise, iar „offside” arată de câte ori un jucător este surprins în poziție neregulamentară. Toate aceste date pot fi urmărite și analizate în timp real pe parcursul derby-ului.

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfăşurarea meciului CFR Cluj – U Cluj. LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă va oferi și un comentariu în timp real al partidei dintre CFR Cluj și U Cluj. În această secțiune aveți informații minut cu minut despre derby: goluri, ocazii mari, schimbări, cornere, cartonașe, șuturi, intervenții ale portarilor sau faze analizate de VAR. Toate momentele importante ale meciului vor apărea mai jos, în timp real, imediat după ce se produc.

Echipele de start şi schimbări la CFR Cluj – U Cluj

Cele două formații pregătesc unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, iar Marius Șumudică și Cristiano Bergodi vor încerca să trimită în teren cele mai bune formule disponibile. CFR Cluj are avantajul terenului propriu și vine după succesul obținut cu FC Botoșani, în timp ce U Cluj caută puncte importante pentru a rămâne în zona superioară a clasamentului. Echipele de start și așezarea tactică a celor două formații vor fi prezentate mai jos, înainte de fluierul de start.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri CFR Cluj – U Cluj

SUPERBET propune un duel foarte echilibrat înaintea restanței dintre CFR Cluj și U Cluj. În piața „Final”, ambele formații au în acest moment cota 2.67 pentru victorie, în timp ce remiza este cotată la 3.40.

Cotele Superbet pentru meciul CFR Cluj – U Cluj sunt:

CFR Cluj câștigă – 2.67

Egalitate – 3.40

U Cluj câștigă – 2.67