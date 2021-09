CFR Cluj, un nou supertransfer! Campioana României a prezentat un mijlocaș crescut de Manchester City

Nana Boateng (27 de ani) a fost transferat, de CFR Cluj, de la KuPS Kupio.

CFR Cluj l-a prezentat pe Nana Boateng

a anunțat transferul lui Nana Boateng, mijlocaș care s-a format la academia lui Manchester City, însă nu a apucat să evolueze pentru prima echipă a clubului de pe „Etihad”.

„Bine ai venit, Nana Boateng! Clubul CFR 1907 Cluj anunță transferul mijlocașului ghanez Nana Boateng. Fotbalistul de 27 de ani a început fotbalul la academia celor de la Manchester City, iar în ultimul sezon a jucat în Finlanda, la fosta noastră adversară din play-off-ul UEFA Europa League, KuPS Kuopio. Îi urăm bun venit și multă baftă în tricoul vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.

Dan Petrescu a renunțat la Ulrich Meleke

La prima conferință de presă, după revenirea pe banca CFR-ului, că Ulrich Meleke va pleca, sub formă de împrumut, la o altă echipă.

„Parcă nici n-am plecat de aici. Și când am intrat la mine în birou, mă gândeam, la început, ce bine că m-am întors. După aia am zis că parcă nici nu am plecat.

E clar că am avut o perioadă extraordinară la Cluj, m-am simțit excelent. Știți, când am plecat, am zis că sunt convins că mă voi întoarce într-o zi. Dar nu mă așteptam să mă întorc așa de repede.

Din fericire, pentru mine, oferta a venit mai repede decât mă așteptam. Încercăm să câștigăm meciuri și să facem performanță. Știu ce pretenții sunt la CFR Cluj. Știu în ce am intrat. Este clar că este mult mai greu, decât prima oară când am venit, pentru că atunci am venit de la început. Acum, am ajuns puțin cam târziu, cu tranferurile nu a fost așa de ușor.

Eu n-am renunțat la nimeni. În momentul de față, Dan Petrescu trebuie să decidă un lot de 23 de jucători pe care să-l trimită la UEFA.

Până azi, la 00:00. 21 de jucători de câmp și doi portari. Nu putem să punem mai mulți jucători. Nu am decis 100% încă.

Vreau să văd și antrenamentul de azi și o să iau o decizie. Doar un jucător (n.r. Meleke) s-a înțeles cu altă echipă, dar, în rest, nu cred că altcineva a mai plecat.

Bilașco vă poate spune mai multe. O altă problemă în momentul de faţă este la Susic, care s-a accidentat la lotul naţional şi aşteptăm să primim un răspuns de la el”, a declarat Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.