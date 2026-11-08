CFR Cluj – Universitatea Craiova, LIVE în SuperLiga, etapa 15. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

ADVERTISEMENT

Cel mai așteptat meci din etapa a 15-a a SuperLigii este cel dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, care se va disputa duminică pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Pe FANATIK veți avea informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Partida care va începe la ora 19:00 este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ștefan Baiaram nu va face parte din lotul Craiovei, după ce tatăl său are mari probleme de sănătate și a suferit un infarct. Astfel, echipa probabilă cu CFR va arăta astfel: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Băluță, Cicaldau, Bancu – Matei, Teles, Assad.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj – Universitatea Craiova în etapa 15 din SuperLiga României

La 3 zile după ce a obținut un nou succes în UEFA Conference League, 2-0 cu Egnatia, Universitatea Craiova va disputa o partidă care se anunță a fi foarte complicată. Echipa pregătită de Filipe Coelho va juca pe terenul lui CFR Cluj în etapa 15 din SuperLiga, ultima din turul sezonului regulat.

Gruparea din Bănie se află într-o formă foarte bună, având nu mai puțin de 10 meciuri consecutive fără eșec în SuperLiga, ultimele 7 fiind victorii. De cealaltă parte, echipa lui Marius Șumudică a obținut doar 2 puncte în ultimele 3 etape, după eșecul de la Arad cu UTA sosind două remize, 2-2 cu Dinamo și 1-1 cu Petrolul.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 15 CFR Cluj 2026-11-08T17:00:00Z Univ. Craiova Arbitri Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: M. Grigoriu Arbitru asistent 2: M. Badea Al patrulea oficial: C. Buşi VAR: R. Vidican Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 15, înainte și după CFR Cluj – Universitatea Craiova

Înainte de debutul rundei cu numărul 15, Universitatea Craiova era pe locul 2, la un singur punct în urma liderului Dinamo, în timp ce CFR Cluj se afla pe poziția a 9-a, la 5 lungimi de Farul, care ocupa locul 6, ultimul care va duce în play-off la finalul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 5 U Cluj 15 8 2 5 26-20 26 6 ▲ Farul 15 6 6 3 24-22 24 7 ▲ Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 ▼ FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 ▼ UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 ▲ FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 12 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15 13 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 14 Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – Universitatea Craiova: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova beneficiază de statistici avansate OPTA. Pe toată durata partidei, pe FANATIK veți găsi informații minut cu minut despre fiecare jucător implicat în meci. Puteți urmări date legate de goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Pe toate le găsiți mai jos, în detaliu, imediat cum se petrec. De regulă, casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

ADVERTISEMENT

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova, LIVE comentariul în timp real

Alături de statisticile legate de fiecare jucător, pe FANATIK aveți și comentariul în timp real al partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Într-un format LIVE TEXT, primiți informații despre tot ceea ce se petrece pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Sunt aici fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații. Toate vor fi prezentate în timp real.

Echipele de start și schimbări la CFR Cluj – Universitatea Craiova

va face cu siguranță modificări în primul 11 față de meciul pe care l-a disputat joi contra albanezilor de la Egnatia, așadar în formula de start ar putea apărea mai multe surprize. Rămâne de văzut și ce decizii va lua Marius Șumudică, ținând cont de ultimele rezultate ale CFR-ului. Echipele oficiale vor apărea în secțiunea de mai jos. Tot aici sunt informații despre schimbări, cartonașe, goluri, dar și modul în care sunt așezate în teren cele două formații.

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la CFR Cluj – Universitatea Craiova

Chiar dacă partida se dispută la Cluj, Universitatea Craiova este mare favorită datorită formei excelente în care se află. Cota pentru un succes al campioanei este 1.65, în timp ce o victorie a CFR-ului este cotată cu 5.10. Cota pentru o remiză în duelul din Gruia este 4.15, în timp ce varianta „1X” este cotată cu 2.27.