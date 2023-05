CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0, în etapa 7 din play-off-ul SuperLigii. Andrei Ivan, salvat de la eliminare cu ajutorul VAR. Video

Min. 33 – Bîrligea îl depășește ușor pe Zajkov, pătrunde în careu și centrează în fața porții pentru Janga, dar Laurențiu Popescu are o intervenție uriașă cu piciorul.

Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova are loc duminică, 7 mai, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei 7 din play-off-ul SuperLigii. Campioana ultimelor cinci sezoane, CFR Cluj, are şanse reduse de a se mai bate la titlu după eşecurile cu Farul şi cu Rapid. Oltenii trag la un loc de Conference League, va fi un duel pentru Europa.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova

Întâlnirea CFR Cluj – Universitatea Craiova se dispută duminică, 7 mai, de la ora 21:00 pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al municipiului de pe Someş, în etapa 7 din play-off-ul SuperLigii. Este un meci foarte important pentru ambele echipe în tentativa de a termina în primele trei locuri şi a participa la viitoarea ediţie a preliminariilor Conference League.

ADVERTISEMENT

Din păcate, rezultatele obţinute de echipa lui Dan Petrescu a cam scos-o din cursa pentru titlu, unde, se pare că doar Farul şi FCSB se vor mai lupta şi după cinci ani de supremaţie în campionat CFR va preda ştafeta iar acest lucru ar putea avea oarecare repercusiune şi asupra unei prezenţe prea numeroase a spectatorilor, deşi este un joc de tradiţie din fotbalul românesc. E posibil ca stadionul să fie plin doar pe jumătate.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Universitatea Craiova

Partida CFR Cluj – Universitatea Craiova se joacă duminică, 7 mai, de la ora 21:00, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din Cluj în etapa 7 din play-off-ul SuperLigii şi va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Clujul, fieful campionilor României timp de cinci sezoane la rând, este singurul oraş unde vremea va fi în weekend duşman fotbalului, pentru că începând de sâmbătă şi până cel puţin miercurea viitoare ploaia va fi şefă peste oraş, cu temperaturi joase, numai 17 grade duminică la prânz, deci în jur de 13 grade la ora meciului. Arbitrul partidei este controversatul Radu Petrescu din Bucureşti.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CFR Cluj – Universitatea Craiova

din sistemul defensiv, fundaşul central Andrei Burcă şi fundaşul stânga şi căpitanul echipei, Mario Camora. Singurul absent rămâne până la final de sezon Ciprian Deac, veteranul de la mijlocul terenului operându-se la umăr.

ADVERTISEMENT

La Universitatea Craiova putem vorbi de acum de un blestem al postului de fundaş stânga. Căpitanul Nicuşor Bancu nu a încheiat procesul de recuperare iar Bogdan Vătăjelu a terminat şi el sezonul. Părea că problema e perfect rezolvată de Ndong, jucătorul adus în acest sezon devenind titular. Numai că la antrenamentul de vineri. Iar mijlocaşul Creţu este suspendat.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Universitatea Craiova

Deşi Clujul a avut rateuri în ultimele partide casele de pariuri merg tot pe mâna echipei lui Dan Petrescu în acest meci. CFR are cota de 2,30 la victorie faţă de 3,50 cât au primit oltenii. Şansă dublă are cotă 1,35 iar şansă dublă X2 ajunge la un frumos 1,70. Gol marcat CFR are cotă 1,30 iar golul Craiovei este cotat la 1,50.

ADVERTISEMENT

Însă istoricul ultimelor meciuri de la Cluj dintre cele două echipe nu prea arată deloc simplu pentru ardeleni, care au avut destule înfrângeri din partea oltenilor. E adevărat că din 2021 încoace gazdele s-au impus de fiecare dată, dar în perioada 2019-2021 au fost consecutive trei succese ale echipei din Bănie.