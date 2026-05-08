CFR Cluj – Universitatea Craiova, live video în etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii. Meci important pentru ambele echipe

Un nou episod al confruntărilor dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Cele două rivale s-au întâlnit în etapa a 3-a din play-off pe terenul oltenilor, iar gazdele au avut câștig de cauză, scor 2-0. Este rândul partidei din retur, extrem de importantă pentru ambele formații. Rămâi pe site-ul nostru pentru a avea la dispoziție toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții și clasament actualizat.

Se scrie un nou capitol din confruntările dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. După cele două meciuri din sezonul regulat, cel din sferturile Cupei, dar și cel din turul play-off-ului, este timpul acum pentru ultima întâlnire din acest sezon al SuperLigii. Punctele sunt mai importante ca niciodată, mai ales că ambele formații aspiră la titlu, oltenii având prima șansă la marele trofeu și având U Cluj în coastă. , în timp ce .

Cine va arbitra meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova din etapa 8 din play-off

La centru se va afla Istvan Kovacs, cel care a arbitrat ultima dată CFR Cluj în victoria de pe terenul lui FC Argeș în play-off, iar pe Universitatea Craiova în eșecul cu 0-4 pe terenul lui U Cluj, tot în play-off. El va fi ajutat de către asistenții Ferencz Tunyogi și Traian Neacșu. În camera VAR se vor afla Marcel Bîrsan și Cosmin Bojan. Rolul de arbitru de rezervă îi revine lui Iulian Călin, în timp ce Zoltan Szekely va fi observator.

Cine transmite la TV CFR Cluj – Universitatea Craiova din a opta etapă a play-off-ului

Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmărit cine se va impune în acest derby, în care miza cea mare sunt punctele care să apropie una dintre formații de titlu.

Iată programul complet al rundei de play-off:

Vineri, 8 mai

Ora 21:00: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 9 mai

Ora 21:00: U Cluj – Rapid

Duminică, 10 mai

Ora 19:00: Dinamo – FC Argeș

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, rezultatele au fost destul de echilibrate. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele meciuri directe dintre cele două rivale:

U Craiova – CFR Cluj 2-0 (6 aprilie 2026)

U Craiova – CFR Cluj 1-1 (7 decembrie 2025)

CFR Cluj – U Craiova 2-3 (3 august 2025)

U Craiova – CFR Cluj 2-2 (10 mai 2025)

CFR Cluj – U Craiova 2-0 (7 aprilie 2025)

Cotele la pariuri pentru duelul CFR Cluj – Universitatea Craiova

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe U Craiova, deși este formația oaspete. Oltenii au o cotă de 2.67 la victorie. Un succes al ardelenilor are o cotă de 2.80, în timp ce o eventuală remiză a primit cota de 3.25. Pentru pasionații de goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 2.00, respectiv 1.43.

Toate detaliile legate de meciul de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și U Craiova, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Daniel Pancu, Filipe Coelho, Ștefan Baiaram și Andrei Cordea pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!