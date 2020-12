Meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova are loc marţi, 22 decembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 15-a, ultima din acest an, în Casa Pariurilor Liga 1. Vom afla la finalul acestei partide, care promite mult ca interes şi ca posibil spectacol, ţinând cont de calitatea celor două loturi, care va fi echipa care va încheia pe locul 2 la finalul acestui an.

Este ultimul meci al etapei a 15-a din Casa Pariurilor Liga 1, ultimul meci al primei jumătăţi de sezon regulat al unui campionat cu totul atipic, pentru că niciodată nu a sunat revenirea pe gazon atât de devreme cum o va face acum, pe 13 ianuarie. Motivul este, desigur, încheierea cât mai devreme a sezonului, întrucât anul viitor vor fi evenimente majore la nivel de echipe naţionale: pentru noi CE de tineret, pentru cei prezenţi la Euro 2020 turneul final.

Se întâlnesc în Gruia două dintre echipele care emit pretenţii la câştigarea titlului, alături de FCSB. Clujul este campioana ultimelor trei ediţii, o megaperformanţă pentru fotbalul românesc din ultimii ani, dar a făcut-o de fiecare dată cu Dan Petrescu pe bancă. Acum, el i-a lăsat locul lui Edi Iordănescu. Craiova nu a mai câştigat titlul din 1991, dar a fost atât de aproape în ultima ediţie, când a pierdut acasă în faţa CFR-ului în ultimul meci şi totul s-a năruit.

ora 21:00 CFR Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj: Bălgrădean – Manea, Vinicius, Burcă, Camora – Deac, Soares, Djokovic – Gîdea, Debeljuh, Costache. Rezerve: Sandomierski, Susic, Ciobotariu, Hoban, Itu, Pereira, Păun, Chipciu, Vojtus. Antrenor: Edi Iordănescu

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălașa, Papp, Bancu – Nistor, Bic, Cicâldău – V. Constantin, Mamut, Ofosu. Rezerve: I. Popescu, I. Mitran, M. Cosntantin, Vătăjelu, Screciu, Cătățînă, Bărbuț, Baiaram, A. Ivan. Antrenor: Corneliu Papură

UPDATE 22 decembrie, ora 19:20 / Surpriză mare oferită de Edi Iordănescu pentru meciul cu Universitatea Craiova. Tehnicianul gazdelor l-a titularizat în atac pe tânărul Mihai Adrian Gîdea (20 de ani), care bifează primele minute în Liga 1 în tricoul CFR-ului.

CFR Cluj – Universitatea Craiova Live Stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida CFR Cluj – Universitatea Craiova se joacă marţi, 22 decembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din cartierul Gruia şi va fi arbitrată de bucureşteanul Radu Petrescu, revenit în activitate după ce a stat în izolare 14 zile, fiind testat pozitiv la COVID 19. Radu Petrescu este cel care a condus în octombrie derby-ul FCSB – Dinamo, în urma căruia a fost reţinut de la delegări timp de patru etape, pentru că a dictat eronat un penalty, al victoriei FCSB, la contactul Dennis Man – Isma Lopez şi l-a şi eliminat pe fundaşul spaniol al „câinilor”!

Acest meci va fi transmis în direct pe micile ecrane de posturile Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus. Însă mai aveţi şi opţiunea de a-l viziona în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.RO. Etapa trecută, CFR Cluj a învins pe Dinamo, la Bucureşti, cu 2-0 iar Universitatea Craiova a cedat la acelaşi scor acasă cu FCSB.

Edi Iordănescu, punctaj maxim în campionat de la preluarea CFR-ului

De când a preluat echipa, Edi Iordănescu a obţinut trei succese în campionat, cel mai important fiind 2-0 acasă cu FCSB, rezultat care a oprit o serie de 7 partide câştigătoare consecutive pentru bucureşteni şi ar fi avut bilanţ sută la sută pozitiv, dacă arbitrul francez Benoit Bastien nu ar fi întors în minutul 90+2 o calificare meritată a clujenilor la Berna în faţa lui Young Boys, acordând cel mai odios penalty văzut în ultimii ani.

La Craiova, revenirea pentru a treia oară în doi ani a lui Corneliu Papură pe bancă părea a fi o soluţie decentă până la meciul cu FCSB, în care Man şi Coman au făcut instrucţie cu apărarea olteană, arătând că mai este mult de lucru în Bănie până la alcătuirea unui unsprezece puternic.

Clujenii sunt favoriţii caselor de pariuri

La acest meci, CFR Cluj nu îi are absenţi decât pe Mike Cestor, Ben Youssef, Mario Rondon şi Bilel Omrani, toţi accidentaţi, în timp ce la Craiova marele regret rămâne lipsa golgeterului Elvir Koljic, care va reveni cel mai probabil abia la începutul lunii martie.

Pentru casele de pariuri, parcursul exact al echipei lui Edi Iordănescu este garanţia pentru câştigarea celor trei puncte şi de acastă dată. CFR are o cotă de 1,85 la victorie, în timp ce Craiova a primit 4,70. Este adevărat că ultima confruntare în Gruia a însemnat o superbă victorie olteană, cu scorul de 3-2, la capătul unuia dintre cele mai frumoase meciuri ale sezonului anterior.