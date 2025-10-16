CFR Cluj urmează modelul Rapid și Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu meciul ardelenilor din Cupa României

CFR Cluj a fost repartizată în grupa A din Cupa României și urmează să joace împotriva CSM Slatina, Metaloglobus și Rapid. În primul duel, ardelenii vor evolua pe teren propriu, asta după ce inițial trebuia ca întâlnirea să aibă loc la Slatina.

În ciuda faptului că formația pregătită de Andrea Mandorlini trebuia să își desfășoare primul meci din Cupa României în deplasare, duelul va avea loc în cele din urmă pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Această decizie a venit în urma consultării dintre oficialii celor de la CFR Cluj și cei de la CSM Slatina. Oltenii au acceptat inițiativa „feroviarilor” și astfel că partida se va disputa în „Gruia”, ci nu pe arena din Slatina. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook.

„Alături de CSM Slatina, clubul gazdă al primului duel din faza grupelor Cupei României, am convenit ca acest meci să se dispute pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Astfel, debutăm în acest sezon al competiției cu un duel în Gruia pe 28 octombrie, de la ora 18:30”, s-a arătat în postarea oficială a CFR Cluj.

Rapid și Universitatea Craiova, pe teren propriu în Cupă

Anunțul lui CFR vizavi de duelul cu CSM Slatina a venit după ce Rapid și Universitatea Craiova au făcut același lucru. Mai exact, atât elevii lui Costel Gâlcă, cât și cei ai lui Mirel Rădoi vor evolua pe teren propriu în prima etapă din Cupă, deși trebuiau să se deplaseze.

Așa cum drumul și cazarea, doar pentru ca Rapid să evolueze în Giulești în prima etapă de Cupă.

Partida dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova trebuia să fie o deplasare pentru olteni, însă acest lucru nu se va întâmpla. , iar conducerea „virușilor verzi” a acceptat acest lucru.

Programul complet al grupelor Cupei României

Etapa 1 urmează să aibă loc în perioada 28-29-30 octombrie 2025, în timp ce etapa 2 va fi în perioada 2-3-4 decembrie 2025. Acum, runda a 3-a a grupelor Cupei României nu mai are loc în perioada 16-17-18 decembrie. Ea va fi în 10-11-12 februarie 2026. Urmează sferturile de finală, 3-4-5 martie 2026, după care semifinalele în 22-23 aprilie 2026. Marea finală va fi 13 mai 2026.