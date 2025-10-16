Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

CFR Cluj urmează modelul Rapid și Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu meciul ardelenilor din Cupa României

CFR Cluj a urmat modelul de la Rapid și Universitatea Craiova. Unde se va disputa primul meci al ardelenilor din Cupa României și ce decizie a luat CSM Slatina.
Iulian Stoica
16.10.2025 | 18:10
CFR Cluj urmeaza modelul Rapid si Universitatea Craiova Ce se intampla cu meciul ardelenilor din Cupa Romaniei
ULTIMA ORĂ
Unde va avea loc meciul CSM Slatina - CFR Cluj, din prima etapă a Cupei României. Sursă foto: Colaj Fanatik

CFR Cluj a fost repartizată în grupa A din Cupa României și urmează să joace împotriva CSM Slatina, Metaloglobus și Rapid. În primul duel, ardelenii vor evolua pe teren propriu, asta după ce inițial trebuia ca întâlnirea să aibă loc la Slatina.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj va juca acasă cu Slatina în Cupa României

În ciuda faptului că formația pregătită de Andrea Mandorlini trebuia să își desfășoare primul meci din Cupa României în deplasare, duelul va avea loc în cele din urmă pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Această decizie a venit în urma consultării dintre oficialii celor de la CFR Cluj și cei de la CSM Slatina. Oltenii au acceptat inițiativa „feroviarilor” și astfel că partida se va disputa în „Gruia”, ci nu pe arena din Slatina. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT

„Alături de CSM Slatina, clubul gazdă al primului duel din faza grupelor Cupei României, am convenit ca acest meci să se dispute pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Astfel, debutăm în acest sezon al competiției cu un duel în Gruia pe 28 octombrie, de la ora 18:30”, s-a arătat în postarea oficială a CFR Cluj.

Rapid și Universitatea Craiova, pe teren propriu în Cupă

Anunțul lui CFR vizavi de duelul cu CSM Slatina a venit după ce Rapid și Universitatea Craiova au făcut același lucru. Mai exact, atât elevii lui Costel Gâlcă, cât și cei ai lui Mirel Rădoi vor evolua pe teren propriu în prima etapă din Cupă, deși trebuiau să se deplaseze.

ADVERTISEMENT
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește,...
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Dan Șucu va „băga mâna în buzunar” și le va plăti celor de la CSC Dumbrăvița drumul și cazarea, doar pentru ca Rapid să evolueze în Giulești în prima etapă de Cupă.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e,...
Digisport.ro
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței

Partida dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova trebuia să fie o deplasare pentru olteni, însă acest lucru nu se va întâmpla. FANATIK a anunțat că oficialii „Științei” au înaintat o propunere ca meciul să aibă loc pe „Ion Oblemenco”, iar conducerea „virușilor verzi” a acceptat acest lucru.

Programul complet al grupelor Cupei României

Etapa 1 urmează să aibă loc în perioada 28-29-30 octombrie 2025, în timp ce etapa 2 va fi în perioada  2-3-4 decembrie 2025. Acum, runda a 3-a a grupelor Cupei României nu mai are loc în perioada 16-17-18 decembrie. Ea va fi în 10-11-12 februarie 2026. Urmează sferturile de finală, 3-4-5 martie 2026, după care semifinalele în 22-23 aprilie 2026. Marea finală va fi 13 mai 2026.

ADVERTISEMENT
WTA Osaka 2025. Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în sferturile de...
Fanatik
WTA Osaka 2025. Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în sferturile de finală. S-au stabilit orele de start
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului...
Fanatik
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct
Un cunoscut baschetbalist a fost arestat. A blocat ambulanța aflată în misiune și...
Fanatik
Un cunoscut baschetbalist a fost arestat. A blocat ambulanța aflată în misiune și i-a agresat pe medici
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să...
iamsport.ro
Prunea, revenire-ȘOC în SuperLiga?! Echipa cu care ar vrea să semneze: 'Cum să nu mă duc?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!