CFR Cluj va juca tot pe Cluj Arena din noul sezon!? Președintele CJ și-a dat acordul

CFR Cluj ar putea evolua din sezonul următor pe Cluj Arena. Clubul din Gruia a făcut o solicitare la Consiliul Județean pentru închirierea arenei din Parcul Central, iar răspunsul nu a întârziat să apară. Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”, a oferit toate detaliile la FANATIK SUPERLIGA.

CFR, pe Cluj Arena!? Ce răspuns a primit clubul din Gruia de la Consiliul Județean

Oficialii din Gruia se gândesc ca din sezonul următor să joace pe Cluj Arena, întrucât costurile ar fi unele mult mai mici față de cele de pe arena Dr. Constantin Rădulescu.

Costurile sunt foarte mari, iar clubul și-ar dori să reducă investițiile. Asta s-ar întâmpla dacă s-ar muta pe Cluj Arena, unde chiria este de doar 4000 de euro pe meci.

Ce spune Iuliu Mureșan despre posibilitatea ca CFR să se mute pe Cluj Arena

Iuliu Mureșan a dat de înțeles că a primit un răspuns favorabil din partea Consiliului Județean, prin președintele Alin Tișe, însă va purta o discuție și cu oficialii de la Universitatea Cluj. În prezent, mai multe echipe rivale din Europa împart stadionul. Pe Cluj Arena condițiile sunt mult mai moderne, iar suprafața de joc arată excelent.

„Am primit un răspuns prompt, a doua zi dimineață. Am formulat o cerere oficială pe care am trimis-o la Consiliul Județean. Ni s-a spus că este stadionul tuturor celor care doresc să joace acolo. Este construit pe bani publici, dar ni s-a recomandat să avem o discuție cu conducerea U Cluj. Cam acesta a fost mesajul. Mi s-a dat dreptate că avem dreptul de a juca acolo. Este un răspuns favorabil.

Vom avea o discuție săptămâna aceasta. Să treacă meciul direct. Vrem să jucăm acolo. Este un stadion mai modern, gazonul este foarte bun pe Cluj Arena. Este un gazon hibrid, potrivit pentru clima din Cluj. Ne-ar costa, într-adevăr, mai puțin față de cel din Gruia. Chiria este mai ieftină. Știu că 4000 de euro este chiria, plus utilitățile. Ne costă mult mai mult în Gruia. Trebuie să plătim salarii, utilități, gaz.

În plus, am primit de la Primărie că datorăm impozit pe clădirea stadionului. Banii sunt practic direcționați către U Cluj. Dacă lumea ar fi corectă, nu este o chestiune nouă. Pe Arena Națională se întâmplă același lucru. Și Ghencea este folosit de mai multe echipe. Stadionul din Gruia ar putea fi folosit și de U Cluj, mai ales când este Untold-ul, să nu mai plece în alte județe. Să joace aici, la Cluj, pe un stadion cu licență pentru cupele europene”, a declarat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.