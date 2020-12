CFR Cluj vrea să aducă un fotbalist de la Dinamo: ”Poate fi o variantă pentru noi”

Marius Bilașco (39 de ani), directorul departamentului de scouting al campioanei României, a discutat la GSP Live despre campania de transferuri din iarnă și a zis că Paul Anton (29 de ani) ar putea fi o soluție pentru linia de mijloc a lui CFR Cluj.

Jucătorul ”câinilor” ar putea să o părăsească în iarnă pe Dinamo din cauza restanțelor salariale, iar CFR s-ar putea interesa din nou de acesta, cum s-a întâmplat și în vară, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate.

Paul Anton a ieşit la rampă în etapa a 13-a din Liga 1 cu un gol superb. Mijlocaşul central a înscris în Dinamo – Poli Iaşi 4-1 cu un şut de excepţie de la peste 25 de metri.

CFR Cluj are pe lista de achiziții un jucător de la Dinamo

„Anton e un jucător care îmi place foarte mult. Poate să fie o soluție și pentru echipa națională, Poate fi o variantă și pentru noi! Nu știu care va fi viitorul lui. Înțeleg că sunt probleme la Dinamo și o parte dintre jucători ar putea pleca.

Evident că ar putea fi un interes de la noi, mai ales că am avut discuții cu el înainte să ajungă la Dinamo”, a spus Bilașco la GSP Live.

La un milion de euro este cotat fotbalistul pe site-urile de specialitate. Paul Anton a venit la Dinamo în vară, din postura de jucător liber de contract, după ce și-a reziliat înțelegerea cu cei de la Samara.

Fotbalistul român a mai jucat la Gloria Bistrița, FCM Târgu Mureș, Pandurii, Getafe și Anzhi. În actuala stagiune a reușit două goluri în opt jocuri.

Hoban și Soares sunt actualii mijlocași defensivi de la CFR

În prezent, campioana României are în lot doi mijlocași defensivi: Ovidiu Hoban (37 de ani) și Wiliam Soares (31 de ani). Anton are contract cu Dinamo până pe 30 iunie 2022. Jucătorul a ajuns la Dinamo pe 2 octombrie în acest an.

Paul Anton i-a atacat pe cei din conducerea lui Dinamo: “Toate aceste promisiune ne macină, dar noi, așa cum spunea și Mister, suntem focusați să urcăm în clasament.

Eu mă încred în colegii mei și în cei din staff. Au fost multe promisiuni care nu s-au onorat. Eu cred în cei din staff și în colegii mei”.