CFR contraatacă! De ce este acuzat Valeriu Iftime: „Voia să licităm cu Gigi Becali”

Cel mai recent conflict din fotbalul românesc este cel dintre CFR și Valeriu Iftime. Finanțatorul FC Botoșani l-a criticat pe fostul său jucător, Andrei Burcă, acum la Cluj. Marius Bilașco i-a răspuns dur.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Gigi Becali vrea să îl transfere pe Burcă la FCSB, după ce l-a ratat atunci când ardelenii l-au convins să semneze cu formația din Gruia.

Deși îl lăuda înainte să plece de la Botoșani, Valeriu Iftime a râs recent de fundaș, pe care l-a numit „tăietor de lemne”, iar oficialii campioanei i-au răspuns acuzându-l de ipocrizie.

Valeriu Iftime a recidivat, după atacul la Burcă din 2019

Patronul echipei FCSB a anunțat recent că vrea să aducă în vară un jucător de la o rivală din Liga 1, pe care l-a ratat în trecut. Din informațiile FANATIK, jucătorul în cauză este Andrei Burcă, fundașul central al campioanei CFR Cluj. Ardelenii l-au adus pe Burcă în vara anului 2019, deși acesta a fost dorit și de Becali la FCSB.

Imediat ce a aflat vestea posibilului transfer, pentru care tot FANATIK a anunțat că Gigi Becali ar trebui să achite 1,2 milioane de euro, Valeriu Iftime l-a ironizat pe jucător, numindu-l „tăietor de lemne”. De altfel, Iftime a fost foarte supărat pe Burcă încă de la plecarea jucătorului la CFR Cluj.

„Este cel mai prost transfer pe care l-am făcut vreodată! Mi-e rușine să spun suma. E sub 200.000 de euro! Nu avem nici procente dintr-un viitor transfer.Jucătorul s-a înțeles cu CFR Cluj și după aceea a venit și mi-a zis că trebuie să-i dau drumul, să nu-i stric viitorul”, declara atunci Iftime.

Fundașul central reacționa la momentul respectiv, în exclusivitate pentru FANATIK, și declara că fostul său șef ar trebui să fie mulțumit cu suma de 200.000 de euro pe care a primit-o din partea oficialilor celor de la CFR Cluj.

„Bani mulți sau puțini, nu mai contează. Acesta a fost prețul oferit de CFR Cluj, plus că eu am venit gratis la Botoșani când m-au adus… Consider că mi-am făcut treaba bine, am fost plătit la fel, am încercat să fac performanță acolo și am dus echipa aproape de play-off. S-au câștigat bani buni și din drepturile tv pentru locul ocupat. Atâta timp cât am venit gratis la Botoșani și am plecat pe bani la Cluj, consider că este un bonus pentru FC Botoșani”, declara Burcă pentru site-ul nostru.

Clujul contraatacă! Acuză că Iftime a vrut licitație CFR vs. Gigi Becali

După ce a auzit că Gigi Becali ar fi din nou interesat de Andrei Burcă, Valeriu Iftime a sărit ca ars și l-a criticat dur pe fostul său fotbalist, numindu-l „tăietor de lemne”. De asemenea, el a punctat că Becali ar face o mare greșeală dacă l-ar transfera pe fundșul central al campioanei României.

„La câte greșeli face domnul Becali, dacă îl mai ia și pe Burcă, devine campion mondial la transferuri proaste. Ce să facă el cu Burcă, să taie lemne? El e un fotbalist cu mijloace rudimentarepentru un fotbal modern. Bine, cine îi dă vreodată sfaturi lui Becali? În afară de Doamne Doamne, că îl iubește”, a spus Iftime pentru as.ro.

Răspunsul oficialilor lui CFR nu a întârziat să apară, iar Marius Bilașco a dezvăluit de unde provine supărarea omului de afaceri care finanțează gruparea din Botoșani. De asemenea, l-a acuzat pe acesta că a vrut să creeze o licitație între ardeleni și Gigi Becali în 2019, înainte ca Burcă să semneze cu CFR .

„Domnul Iftime când minte? Sau când ne minte? Când spune că Burcă e tăietor de lemne sau când l-a ținut pe jucător încă 5 ore noaptea, înainte de a-i semna acordul de transfer către clubul nostru, doar pentru că nu îi răspundea domnul Becali la telefon? Și atunci era o țeapă, nu? Înseamnă că voia să îi dea o mare țeapă domnului Becali.

Nu mi se pare normal. El îl ținea pe jucător blocat că nu îi răspundea domnul Becali la telefon. Voia să facă o licitație între oferta noastră și oferta lui Becali. Cine mințea atunci? Nu ne interesează ca Andrei Burcă să meargă la FCSB. Nu se va întâmplă acest lucru din punctul de vedere al clubului, nici jucătorul nu-și dorește acest lucru.

Dar nu este normal să jignești un jucător al echipei naționale, e prea mult ! Faptul că jucătorul l-a refuzat pe Iftime și nu a vrut să meargă la FCSB a rămas în sufletul lui ca o mare dezamăgire. Dar nu mi se pare normal să îl jignească acum. Eu consider că Andrei Burcă este cel mai bun fundaș central din țară la ora actuală și a dovedit-o”, a declarat Bilașco pentru Sport.ro.