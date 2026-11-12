CFR – minus 12 puncte, Petrolul – minus 8 puncte! Se pregătesc depunctări record în SuperLiga. Exclusiv

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Am putea asista la un adevărat cutremur în fotbalul românesc! CFR Cluj și Petrolul Ploiești riscă depunctări drastice din cauza problemelor financiare. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, ardelenii ar putea pierde 12 puncte, în timp ce prahovenii sunt amenințați cu o sancțiune totală de 8 puncte. Deciziile ar putea da peste cap clasamentul SuperLigii.

CFR Cluj riscă o depunctare de 12 puncte! Trei capete de acuzare pentru ardeleni

CFR Cluj se află într-o situație extrem de delicată. FANATIK a aflat în exclusivitate că gruparea din Gruia are trei capete de acuzare, iar sancțiunea care se pregătește este una drastică. Ardelenii riscă să piardă nu mai puțin de 12 puncte! Problemele financiare au ajuns să pună în pericol și parcursul sportiv al echipei. Conducerea clubului trebuie să găsească urgent soluții pentru a evita un scenariu care ar putea compromite întregul sezon.

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Din informațiile obținute de FANATIK, o decizie în cazul CFR Cluj este așteptată în prima săptămână a lunii decembrie. Clubul se confruntă cu datorii uriașe, iar o eventuală depunctare ar reprezenta o lovitură devastatoare. Dacă sancțiunea va fi aplicată, CFR Cluj va avea de recuperat un handicap uriaș în campionat.

CFR Cluj, contra cronometru! Probleme cu planul de reorganizare

Conducerea clubului din Gruia duce o adevărată luptă contra cronometru. CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare majore, iar procedura de insolvență impune măsuri urgente pentru redresare. Oficialii trebuie să pună cap la cap toate obligațiile existente, să identifice sursele de finanțare și să stabilească un calendar realist al plăților. Fără aceste măsuri, situația riscă să devină și mai complicată, iar viitorul clubului ar putea fi pus în pericol.

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Mai mult, planul de reorganizare ar trebui să fie gata până pe 15 noiembrie. Documentul nu este însă finalizat, iar oficialii CFR-ului sunt presați de timp. În perioada următoare trebuie clarificate datoriile, relația cu creditorii și resursele financiare pe care clubul se poate baza. Orice întârziere ar putea complica și mai mult situația grupării din Gruia, care se confruntă deja cu perspectiva unei depunctări drastice.

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Petrolul Ploiești riscă să piardă 8 puncte! Probleme financiare și pe „Ilie Oană”

. FANATIK a aflat în exclusivitate că formația prahoveană are două capete de acuzare, pentru care se pregătește o sancțiune totală de 8 puncte! O asemenea penalizare ar putea schimba radical poziția echipei în clasament și ar pune o presiune suplimentară pe jucători și pe stafful tehnic. Prahovenii riscă astfel să piardă o parte importantă din punctele câștigate pe teren.

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Problemele financiare s-au acumulat, iar clubul are nevoie de fonduri pentru a-și putea respecta obligațiile și pentru a asigura stabilitatea echipei. Dacă sancțiunile vor fi aplicate, clasamentul SuperLigii ar suferi modificări importante. CFR Cluj ar coborî până pe penultimul loc, cu doar 7 puncte, în timp ce Petrolul și-ar pierde poziția de play-off și ar ajunge pe locul 9, cu 19 puncte.

Marius Șumudică a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că nu acceptă nicio depunctare

Marius Șumudică a avertizat că va pleca de la formația din Gruia dacă echipa va pierde chiar și un singur punct din cauza problemelor financiare. Antrenorul a explicat că nu este dispus să accepte o asemenea sancțiune, indiferent de amploarea acesteia. Șumudică a transmis că, în momentul în care a preluat echipa, nu știa că există riscul unei depunctări și că nu intenționează să continue dacă acest scenariu se va concretiza.

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„Dacă se va întâmpla ca noi să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia. Fiindcă eu nu pot să accept sub nicio formă să stau la Cluj, să muncesc de dimineață până seara, să pierd nopțile, să mă dau cu capul de pereți că pierd de la 2-0, să stau să analizez Dinamo o săptămână întreagă, să-mi văd jucătorii în față și să mă duc în fața lor și să încerc să-i biciuiesc cât pot de bine, să scot cât mai multe puncte.

Apoi, pe plan sportiv (…) am luat echipa de pe locul 14 și am ajuns pe locul 8-9, acolo, și am fost la un pas să fim aproape iar de play-off. Nu accept să mi se ia punctele și munca mea… Nu 6, un punct dacă mi se ia din munca pe care eu am depus-o pe teren, nu este sub nicio formă nici vina băieților, nici a mea. În momentul ăla ne vom despărți. Și e cu litere mari. În momentul acela, Șumudică nu va mai continua, cu orice risc, la CFR Cluj”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.