CFR recunoaște: „Iarna asta au avut loc ruperi de șină!” România poate oricând să treacă printr-o tragedie feroviară similară cu cea din Spania

Compania Națională de Căi Ferate recunoaște în exclusivitate pentru FANATIK că România nu este pregătită să prevină complet tragedii feroviare asemănătoare cu cea recentă din Adamuz, Spania, în care și-au pierdut viața peste 40 de oameni. Iarna aceasta, mai multe ruperi de șine au semnalat fragilitatea rețelei feroviare, iar oficialii CFR avertizează că riscurile rămân ridicate.

România, aproape de o tragedie feroviară asemănătoare Spaniei?

Un incident feroviar produs recent, mai exact pe 3 februarie 2026, pe tronsonul Măldăeni – Mihăești, cauzat de ruperea unei șine, a readus în prim-plan vulnerabilitățile infrastructurii feroviare din România. Pentru a înțelege mai bine situația, FANATIK a luat legătura cu Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., care ne-a oferit, în exclusivitate, informații detaliate despre starea rețelei.

În cererea oficială, am adresat întrebări despre factorii care au condus la producerea incidentului mai sus amintit. Conducerea CFR, prin purtătorul de cuvânt Bogdan Tănase, ne-a explicat că ruptura șinei a fost rezultatul mai multor elemente.

„Cauzele care au determinat ruperea șinei la km 114+279, fir II, partea stângă, sunt temperaturile scăzute din sezonul rece și faptul că șina de cale ferată, introdusă în cale în anul 1986, a ajuns la limita tonajului brut acumulat admis”, au declarat reprezentanții CFR.

Starea șinelor în iarna 2025–2026. Oficialii CFR detaliază verificările

Totodată, FANATIK a solicitat date despre starea șinelor înainte de incidentul din 3 februarie. Ei au precizat că, deși au fost identificate unele defecte, acestea nu reprezentau : „Ultima verificare a șinelor în cale cu defectoscopul ultrasonic pe acest sector a fost efectuată în luna aprilie 2025.

În urma controlului au fost constatate defecte care, la momentul respectiv, nu reprezentau un pericol imediat pentru siguranța circulației feroviare”.

Monitorizarea sectoarelor feroviare cu risc ridicat de ruperi de șină

În continuare, au mai fost semnalate și în alte părți ale rețelei. Au menționat că ruperile de șină reprezintă, în această perioadă a anului, un fenomen sezonier și că anumite sectoare sunt deja monitorizate strict.

„În iarna 2025–2026 au avut loc și alte ruperi de șină pe rețeaua Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A., aceasta fiind o situație specifică sezonului rece.

Poziția km 114+279 este inclusă într-un sector de linie cu restricție de viteză de 50 km/h, aplicată între km 109+200 și km 118+400, ca măsură preventivă, având în vedere vechimea șinei de cale ferată”, au mai punctat aceștia pentru FANATIK.

69,8% din rețeaua feroviară are nevoie de reparații capitale, avertizează CFR

Mai departe, în nota trimisă către FANATIK, CFR a subliniat că anumite segmente ale rețelei necesită restricții clare de viteză din cauza gradului avansat de uzură. Și că, această situație este legată de probleme structurale și financiare mai largi.

„Există sectoare de cale ferată a căror stare tehnică impune restricționarea vitezelor de circulație, măsură aplicată pentru menținerea sub control a riscurilor generate de starea tehnică a căii.

Starea existentă a suprastructurii căii, ajunsă la un grad avansat de degradare, este determinată de subfinanțarea sistematică a sectorului feroviar, în condițiile în care 69,8% din totalul rețelei de cale ferată este scadentă la reparații capitale”, au afirmat reprezentanții companiei.

Cum este asigurată supravegherea și întreținerea rețelei feroviare

Nu am omis nici modul în care este asigurată supravegherea și întreținerea rețelei. Potrivit CFR, personalul este organizat conform normelor aprobate și toate activitățile desfășurate urmăresc menținerea siguranței circulației feroviare.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. dispune de personal angajat în conformitate cu organigramele aprobate prin hotărârea Consiliului de Administrație din anul 2025. Prin activitățile specifice desfășurate, compania asigură siguranța circulației feroviare”, au mai adăugat oficialii.

Planul de modernizare al liniei ferate București Nord – Craiova

De asemenea, a fost ridicată și problema proiectelor de modernizare pentru tronsonul Măldăeni – Mihăești. Compania a detaliat planurile în curs de implementare și sursele de finanțare pentru acest sector: „Există un contract având ca obiect , cu o durată de realizare de 23 de luni.

Finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, venituri proprii ale C.N.C.F. CFR S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual conform programelor de investiții publice.

Obiectivul de investiție a primit aviz favorabil din partea Consiliului Interministerial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici”, au explicat reprezentanții CFR.

Tragedia din Spania și riscurile similare în România

În final, am întrebat dacă este posibilă prevenirea completă a ruperilor de șină, ținând cont și de tragedia recentă din Spania, unde un incident similar a provocat victime. Oficialii CFR au recunoscut că, din cauza caracterului aleatoriu al acestor deranjamente în sezonul rece, riscul nu poate fi eliminat, însă compania aplică toate măsurile posibile pentru a menține circulația în siguranță.

„În sezonul rece, ruperile de șină reprezintă deranjamente cu caracter aleatoriu. În aceste condiții, ele nu pot fi prevenite în totalitate. CFR Infrastructură aplică măsuri tehnice și operaționale pentru limitarea riscurilor și pentru menținerea siguranței circulației feroviare”, au concluzionat reprezentanții CFR.