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Cluburile din fotbalul românesc trebuie să facă dovada achitării restanțelor până la data de 15 octombrie. Conform regulamentelor FRF în vigoare, în cazul în care nu se poate face dovada achitării sau stingerii datoriilor, cluburile în cauză sunt pasibile de depunctare. În actualul sezon de SuperLiga, 15 octombrie 2026 este data la care FRF verifică dacă mai există datorii scadente până la 30 septembrie. Apoi, 15 noiembrie 2026 este ultima zi în care cluburile ajunse în etapa finală pot plăti sau pot obține o amânare scrisă de la creditori.

CFR Cluj și Petrolul – în pericol de penalizare cu câte 12, respectiv 8 puncte. Ambele se pregătesc de contraatac!

O problemă aparte este cazul cluburilor care au deschis procedura de insolvență. În astfel de situații, legea insolvenței interzice plăți aferente unor datorii contractate înainte de deschiderea procedurii, în cazul în care nu există un plan de reorganizare aprobat. Exact în această situație se află CFR Cluj și Petrolul, ambele în insolvență, ambele cu datorii istorice scadente la 15 octombrie 2026.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, , că există un scenariu sumbru pentru ambele formații. Ar fi vorba despre penalizări masive și pentru CFR Cluj, și pentru Petrolul. În cazul ardelenilor, 12 puncte, iar în ceea ce-i privește pe ploieșteni, „doar” 8 puncte!

Conform regulamentelor fotbalistice în vigoare, ambele cluburi ar urma să fie depunctate ca urmare a neachitării acestor datorii. Există 3 categorii de datorii în monitorizarea FRF:

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Impozite și taxe către stat

Salarii (jucători și orice altă categorie de angajați)

Sume datorate altor cluburi (ca urmare a tranzacțiilor de transfer/împrumut)

Pentru fiecare categorie la care cluburile înregistrează restanțe la data de 15 octombrie, penalizarea este de câte 1 punct. Pentru fiecare categorie la care cluburile înregistrează restanțe la data de 15 noiembrie, penalizarea este de câte 3 puncte, adițional față de prima penalizare. Așadar, atât CFR Cluj, cât și Petrolul sunt pasibile de o penalizare de câte 12 puncte, respectiv 8 puncte!

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CFR Cluj și Petrolul, pregătite să dea în judecată FRF pentru abuz în serviciu în cazul unor depunctări!

Din informațiile FANATIK, ambele cluburi aflate în pericol iau în calcul deschiderea unui litigiu cu Federația în cazul în care depunctările se vor oficializa. O decizie în acest sens este așteptată din partea FRF în jur de 8 decembrie 2026. Mecanismul pe care avocații cluburilor îl au în vedere ține de neconcordanța dintre regulamentul FRF și legislație, anume .

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Conform codului penal, funcționarul public este definit la articolul 308, aliniatul 1 astfel: „Orice persoană care, permanent ori temporar, cu sau fără remunerație, exercită o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la articolul 175, aliniatul 2, ori în cadrul oricărei persoane juridice”.

De ce abuz în serviciu? Juriștii cu care FANATIK a discutat explică: „FRF este persoană juridică (asociație). Membrii comisiilor ei au deci calitatea de funcționar în sensul articolului 308. Articolul 297 sancționează funcționarul care, în exercitarea atribuțiilor, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

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Dacă și Petrolul Ploiești vor alege să urmeze această cale, avocații lor vor trebui să dovedească următoarele:

Încălcarea unei legi, nu doar a unui regulament. În acest caz este vorba despre Legea insolvenței – nr. 85/2014, deci condiția poate fi îndeplinită prin depunctarea unui club pentru datorii anterioare deschiderii insolvenței, deși articolul 75 suspendă acțiunile individuale.

Un prejudiciu concret pentru club, creditori sau altă persoană: o pagubă ori o vătămare a drepturilor. Aici este evident prejudiciul adus cluburilor prin depunctare.

Intenția: funcționarul știa că încalcă legea și a urmărit sau a acceptat rezultatul. Fără intenție, dar cu încălcarea obligațiilor din culpă, fapta poate fi neglijență în serviciu.

Riscă FRF dacă va depuncta cele două formații cărora legile țării nu le permite să facă plăți dinaintea pronunțării insolvenței?

Există riscuri pentru FRF dacă aplică regulamentul în cazul unor formații aflate în insolvență? Aceiași juriști contactați de FANATIK vorbesc și despre acest aspect. „Limitele de la articolul 297 (închisoare de la 2 la 7 ani) se reduc cu o treime, conform articolului 308, aliniatul 2. Dacă funcționarul a urmărit și un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, se poate discuta forma agravată din articolul 13, aliniatul 2, din Legea nr. 78/2000. În cazul în care fapta este comisă din culpă, nu cu intenție, ea se încadrează la capitolul neglijență în serviciu”. Lucrurile sunt complicate pentru părți.

Dacă se va întâmpla să fim depunctați, atunci, da, colaborarea mea cu CFR se va încheia! Fiindcă eu nu pot să accept sub nicio formă să stau la Cluj, să muncesc de dimineață până seara, să pierd nopțile, să mă dau cu capul de pereți și să ni se ia puncte. Nu 6, un punct dacă mi se ia din munca pe care eu am depus-o pe teren alături de jucători! În momentul ăla ne vom despărți. În momentul acela, Șumudică nu va mai continua, cu orice risc, la CFR Cluj! Plec acasă cu primul avion!” – Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA

CFR Cluj și Petrolul sunt decise să se apere în instanță dacă vor fi depunctate de FRF. Ele vor încerca să demonstreze conflictul dintre regulamentul FRF și legislația țării (legea insolvenței)! Conform informațiilor FANATIK, CFR-ul lui a solicitat judecătorului sindic aprobarea achitării unor astfel de datorii dinaintea insolvenței, dar solicitarea a fost respinsă de instanță. Mai mult decât atât, e foarte posibil să ceară inclusiv despăgubiri de câteva sute de mii de euro în cazul în care se va ajunge la depunctare!