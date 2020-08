Actorul american Chadwick Boseman, cunoscut pentru rolul super-eroului Black Panther (Pantera Neagră) din filmele Marvel Cinematic Universe „Captain America: Civil War„ (2016), „Black Panther” (2018), „Avengers: Infinity War” (2018) și „Avengers: Endgame” (2019), a încetat din viață pe 28 august, la numai 43 de ani din cauza unui cancer de colon.

Chadwick Boseman a dat viață în filmele sale unor figuri istorice din viața reală, cum sunt jucătorul de baseball Jackie Robinson în „42” (2013), cântărețul James Brown în „Get on Up” (2014) sau primul judecător de culoare al Curții Supreme afro-americane, Thurgood Marshall în „Marshall” (2017).

Rolul „Jackie Robinson”, primul său rol principal, din pelicula „42” (2013) a fost al doilea al unui sportiv celebru întruchipat de Chadwick Boseman. Precedat de „Floyd Little” din „The Express: The Ernie Davis Story” (2008) și urmat de „Vontae Mack” din „Draft Day” (2014).

Chadwick Boseman n-a fost doar „Black Panther”. Regretatul actor american a interpretat și roluri de mari sportivi

Floyd Little (personajul din „The Express: The Ernie Davis Story”) a fost un „halfback” de excepție, plecat de la Universitatea Syracuse, New York, care a jucat mai apoi la Denver Broncos (1967-1975).

A fost inclus în „College Football Hall of Fame” în 1983, în „Denver Broncos Ring of Fame” în 1984 și în „Pro Football Hall of Fame” în 2010. În onoarea sa, după retragerea din activitate, Denver Broncos a retras și numărul său, 44.

Primul rol principal l-a jucat în… baseball

Jackie Roosvelt Robinson (personajul din „42”) a fost primul jucător profesionist de baseball afro-american care a jucat în Major League Baseball (MLB) în epoca modernă. A purtat întreaga carieră numărul 42.

Prima bază a lui Robinson pentru Brooklyn Dodgers, pe 15 aprilie 1947 a însemnat sfârșitul segregării rasiale în fotbalul nord-american. Robinson a intrat în „National Baseball Hall of Fame and Museum” în 1962.

În umbra lui Kevin Kostner…

„Draft Day” (2014) este un film despre strategiile folosite de managerii echipelor din NFL (National Football League) în perioada draftului (târgului) anual care aduce transferurile celor mai buni jucători din fotbalul universitar american la marile echipe profesioniste.

Chadwick Boseman joacă rolul lui Vontae Mack, fundașul cu cel mai mare potențial din draft, de la Universitatea de Stat din Ohio. Rolul principal, managerul lui Cleveland Browns, este interpretat strălucitor de Kevin Kostner, câștigător de Oscar pentru rolul magnific din neuitatul „Dances with Wolves” („Dansând cu lupii” din 1990).

