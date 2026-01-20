Champions League, etapa 7. Cea mai prestigioasă competiție inter cluburi revine cu noi meciuri tari. Cu cine joacă Interul lui Chivu și PSV-ul lui Dennis Man

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 7 din faza principală în Champions League, prima din 2026, se joacă marți și miercuri, 20 și 21 ianuarie, și poate stabili alte echipe calificate în optimi. Vezi pe FANATIK ce dueluri sunt programate.

Rezultate complete din etapa 7 din Champions League

Champions League revine în forță în 2026. Cea mai tare competiție din Europa la nivel de cluburi își desfășoară etapa cu numărul 7 a fazei ligii din acest sezon pe 20, respectiv 21 ianuarie.

Runda trecută, în luna decembrie . Acum, cu ocazia unei noi etape, lista se poate completa cu alte nume, în timp ce formațiile din a doua jumătate a clasamentului vor face tot posibilul să prindă măcar play-off-ul.

Liga Campionilor, etapa 7, marți, 20 ianuarie

Ora 17:30

Kairat Almaty – Club Brugge

Ora 19:45

Bodo/Glimt – Manchester City

Ora 22:00

FC Copenhaga – Napoli

Inter – Arsenal

Olympiacos – Leverkusen

Real Madrid – Monaco

Sporting – PSG

Tottenham – Dortmund

Villarreal – Ajax

Liga Campionilor, etapa 7, miercuri, 21 ianuarie

Ora 19:45

Galatasaray – Atletico Madrid

Qarabag – Frankfurt

Ora 22:00

Atalanta – Athletic Bilbao

Bayern – Royale Union SG

Chelsea – Pafos

Juventus – Benfica

Marseille – Liverpool

Newcastle – PSV

Slavia Praga – Barcelona

Meciurile tari din etapa 7 a Ligii Campionilor

Inter – Arsenal

Pentru urmează un duel foarte interesant, dar și extrem de greu. Italienii vor întâlni Arsenal, liderul din Champions League, precum și cel din Premier League. „Tunarii” au prezența în optimi asigurată, însă italienii au nevoie de puncte pentru a se menține în primele 8 pentru o calificare directă, de asemenea.

Real Madrid – Monaco

„Galacticii” vor juca primul meci din Champions League de la . Echipa a fost preluată de , fostul lor jucător legendar, și speră că debuteze în competiție, de data aceasta în calitate de antrenor, cu o victorie.

Tottenham – Dortmund

Un nou duel tare între Tottenham și Borussia Dortmund, care s-au mai întâlnit pe această scenă și în trecut. Vecine de clasament și cu același număr de puncte (11), meciul va fi unul intens, iar miza celor 3 puncte va fi apăsătoare pentru ambele tabere.

Juventus – Benfica

Această confruntare aduce față în față două echipe extrem de bogate în trofee pe plan intern. Italienii au, însă, și Champions League în vitrina lor, trofeu pe care și l-ar dori din nou și în zilele noastre.

Marseille – Liverpool

Altă dispută extrem de interesantă din punct de vedere al numelor. Marseille și Liverpool, două echipe de tradiție atât în țările lor, cât și pe plan european, vor oferi show total.

Newcastle – PSV

Un nou meci în Champions League pentru Dennis Man. Românul are șansa să își arate calitățile în fața unei echipe cu pretenții din Premier League. Rămâne de văzut ce truc va scoate din jobenul său de această dată.

Cine transmite la TV Champions League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Digi Sport și Prima Sport sunt posturile care au drepturile tv pentru Champions League până în vara lui 2027, astfel că meciurile se văd la tv pe canalele celor două trusturi.

În mediul online, partidele pot fi urmărite prin intermediul aplicațiilor oficiale ale celor două trusturi, Digi Online și PrimaPlay. De asemenea Orange TV Go transmite pe internet conținut posturilor Prima. Totuși, toate cele trei platforme de streaming necesită abonament.

Pentru românii din diaspora trebuie să consulte lista posturilor de televiziune care transmit Champions League în fiecare țară. Aceasta este disponibilă pe site-ul oficial UEFA, accesând

Cote și ponturi pariuri Liga Campionilor, etapa 7

Avem 18 partide și o ofertă bogată de pariere în cele două zile de fotbal în etapa 7 de Champions League. Mai jos puteți vedea câteva opțiuni foarte interesante și cotele aferente. Atenție, însă, pentru că nimeni nu poate garanta succesul la pariuri.

Inter – Arsenal: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.71

Tottenham – Dortmund: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.63

Marseille – Liverpool: „X2” / cotă 1.28

Real Madrid – Monaco: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.36

Clasament Champions League înainte de etapa 7

Arsenal a rămas singura echipă neînvinsă, cu punctaj maxim, după șase etape disputate în Liga Campionilor. La polul opus, Kairat Almaty, , este ultima, cu un singur punct. Iată ierarhia completă:

Arsenal 18 puncte (golaveraj 17-1) Bayern 15 puncte (18-7) PSG 13 puncte (19-8) Manchester City 13 puncte (12-6) Atalanta 13 puncte (8-6) Inter 12 puncte (12-4) Real Madrid 12 puncte (13-7) Atletico Madrid 12 puncte (15-12) Liverpool 12 puncte (11-8) Dortmund 11 puncte (19-13) Tottenham 11 puncte (13-7) Newcastle 10 puncte (13-6) Chelsea 10 puncte (13-8) Sporting 10 puncte (12-8) Barcelona 10 puncte (14-11) Marseille 9 puncte (11-8) Juventus 9 puncte (12-10) Galatasaray 9 puncte (8-8) Monaco 9 puncte (7-8) Leverkusen 9 puncte (10-12) PSV 8 puncte (15-11) Qarabag 7 puncte (10-13) Napoli 7 puncte (6-11) FC Copenhaga 7 puncte (10-16) Benfica 6 puncte (6-8) Pafos 6 puncte (4-9) Royale Union SG 6 puncte (7-15) Bilbao 5 puncte (4-9) Olympiacos 5 puncte (6-13) Frankfurt 4 puncte (8-16) Club Brugge 4 puncte (8-16) Bodo/Glimt 3 puncte (9-13) Slavia Praga 3 puncte (2-11) Ajax 3 puncte (5-18) Villarreal 1 puncte (4-13) Kairat Almaty 1 puncte (4-15)

Programul următoarei etape din Champions League

Ultima rundă din faza ligii se joacă miercuri, 28 ianuarie, iar toate partidele vor începe de la aceeași oră, 22:00. Iată ultimele meciuri înaintea fazelor eliminatorii:

Liga Campionilor, etapa 8, miercuri, 28 ianuarie 2026

Ora 22:00