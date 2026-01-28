Champions League, etapa 8. Ultima rundă din faza ligii. Cristi Chivu, lăudat de fostul său coechipier înainte de meciul decisiv dintre Borussia Dortmund și Inter

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 8 din faza principală în Champions League, ultima, se va juca miercuri, 28 ianuarie. Vezi pe FANATIK toate rezultatele și echipele care merg în primăvara europeană, dar și cele care au părăsit competiția.

Inter evoluează pe terenul Borussiei Dortmund în ultima etapă a fazei ligii din UEFA Champions League, iar echipa pregătită de Cristi Chivu are nevoie de un succes pentru a ocupa un loc cât mai bun înainte de faza eliminatorie. Goran Pandev, care a evoluat alături de Cristi Chivu la Inter în perioada 2009-2011, are încredere că „nerazzurii” pot obține un rezultat pozitiv chiar și în contextul absențelor importante din lot.

„Zielinski și Sucic îi vor înlocui (n.r. pe ). Aș vrea să adaug că nimeni nu are patru atacanți de calibrul celor de la Inter, Lautaro, Thuram, Pio Esposito și Bonny. E clar că Barella și Calhanglu sunt absențe importante, dar Chivu merită laude. A venit la echipă cu personalitate și și-a aplicat principiile. A avut ghinion, putea să obțină două puncte din meciurile cu Liverpool și Atletico Madrid”, a afirmat fostul internațional nord-macedonean pentru .

Rezultate complete din etapa 8 din Champions League

Champions League revine în forță în 2026. Cea mai tare competiție din Europa la nivel de cluburi își desfășoară etapa cu numărul 8 a fazei ligii din acest sezon pe 28 ianuarie și este ultima rundă din cadrul acestei faze.

. Acum, cu ocazia ultimei etape, lista se poate completa cu alte nume, în timp ce formațiile din a doua jumătate a clasamentului vor face tot posibilul să prindă măcar play-off-ul. Toate partidele vor începe de la aceeași oră, 22:00. Iată ultimele meciuri înaintea fazelor eliminatorii:

Liga Campionilor, etapa 8, miercuri, 28 ianuarie 2026

Ora 22:00

Barcelona – FC Copenhaga

Arsenal – Kairat Almaty

Monaco – Juventus

Benfica – Real Madrid

Pafos FC – Slavia Praga

Ajax – Olympiacos

Napoli – Chelsea

Atletico Madrid – Bodo/Glimt

Union St. Gilloise – Atalanta

Eintracht Frankfurt – Tottenham

PSG – Newcastle

Manchester City – Galatasaray

Athletic Bilbao – Sporting CP

PSV Eindhoven – Bayern Munchen

Borussia Dortmund – Inter

Bayer Leverkusen – Villarreal

Club Brugge – Marseille

Liverpool – Qarabag FK

Meciurile tari din etapa 8 a Ligii Campionilor

Dortmund – Inter

Inter are încă șanse să ajungă în primăvara europeană și vrea să răzbune eșecul suferit etapa trecută cu 1-3 în fața lui Arsenal, . Rămâne de văzut dacă fosta campioană a Italiei poate pleca cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu Dortmund, un adversar demn de luat în seamă.

Benfica – Real Madrid

Jose Mourinho se reîntâlnește cu fosta sa echipă, Real Madrid. Spaniolii au demolat-o pe AS Monaco runda trecută și au șanse foarte mari să meargă direct în optimi. Rămâne de văzut dacă lusitanul poate să strice sărbătoarea clubului cu care a fost campion în La Liga.

Napoli – Chelsea

Un alt meci interesant este duelul dintre Napoli și Chelsea. Italienii, care luptă în Serie A pentru a-și apăra titlul, nu au strălucit în competiția externă. Englezii, în schimb, pot merge mai departe, iar o victorie ar crește și moralul echipei.

PSG – Newcastle

PSG și Newcastle s-au întâlnit ultima dată în grupele Champions League din sezonul 2023/2024, englezii câștigând meciul tur cu 4-1, în timp ce returul, din Franța, s-a încheiat cu scorul de 1-1. Rămâne de văzut dacă deținătoarea trofeului Champions League își va lua revanșa.

Cine transmite la TV Champions League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Digi Sport și Prima Sport sunt posturile care au drepturile tv pentru Champions League până în vara lui 2027, astfel că meciurile se văd la tv pe canalele celor două trusturi.

În mediul online, partidele pot fi urmărite prin intermediul aplicațiilor oficiale ale celor două trusturi, Digi Online și PrimaPlay. De asemenea Orange TV Go transmite pe internet conținut posturilor Prima. Totuși, toate cele trei platforme de streaming necesită abonament.

Pentru românii din diaspora trebuie să consulte lista posturilor de televiziune care transmit Champions League în fiecare țară. Aceasta este disponibilă pe site-ul oficial UEFA, accesând

Cote și ponturi pariuri Liga Campionilor, etapa 8

Avem 18 partide și o ofertă bogată de pariere în etapa 8 de Champions League. Mai jos puteți vedea câteva opțiuni foarte interesante și cotele aferente. Atenție, însă, pentru că nimeni nu poate garanta succesul la pariuri.

Napoli – Chelsea: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.71

Benfica – Real Madrid: „2 solist” / cotă 1.71

PSV – Bayern Munchen: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.33

PSG – Newcastle: „1X” / cotă 1.16

Manchester City – Galatasaray: „peste 2.5 goluri” / cotă 1.37

Clasament Champions League înainte de etapa 8

Arsenal a rămas singura echipă neînvinsă, cu punctaj maxim, după șapte etape disputate în Liga Campionilor. La polul opus, Kairat Almaty, echipa care joacă în premieră în Champions League. este ultima, cu un singur punct. Iată ierarhia completă:

Programul următoarei etape din Champions League

Primele opt echipe se califică direct în optimile de finală, unde vor juca două partide, programate pentru 10-11 martie și 17-18 martie. Tragerea la sorți pentru optimile de finală va avea loc pe 27 februarie, astfel că formațiile calificate vor ști ce adversari vor întâlni.

Echipele care termină de pe locul 9 până pe 24 se califică în play-off-ul eliminatoriu, o rundă suplimentară. Aceste meciuri se vor juca pe 17-18 februarie și pe 24-25 februarie și vor determina ultimele opt locuri în optimile de finală.