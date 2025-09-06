Sport

Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. Gloria Bistrița – Storhamar 29-26. Victorie la debutul din acest sezon pentru românce

Spectacolul campioanelor în etapa 1 din Liga Campionilor la Handbal feminin. Programul complet al echipelor românești, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele actualizate
Andrei David
06.09.2025 | 20:15
Live blog Liga Campionilor la handbal feminin etapa 1 Gloria Bistrita Storhamar 2926 Victorie la debutul din acest sezon pentru romance
Live blog Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 1. Gloria Bistrița a debutat cu dreptul în competiție. Sursa Foto: Facebook Handbal • Gloria Bistrița.

CSM București și Gloria Bistrița, echipele care și-au disputat Supercupa României la handbal feminin, se pregătesc de etapa cu numărul 1 din Liga Campionilor.

UPDATE: Gloria Bistrița – Storhamar 29-26. Debut cu dreptul pentru elevele lui Carlos Viver

Startul noului sezon din EHF Champions League a fost bifat de Gloria Bistrița cu o victorie. Elevele lui Carlos Viver s-au impus cu scorul de 29-26 contra lui Storhamar. Tot româncele s-au aflat în avantaj și la pauză (scor scor 15-12).

Următorul meci pentru Gloria Bistrița va fi cel din deplasare contra celor de la DVSC Schaeffler F, din etapa a doua. Partida va avea loc sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 17:00.

Live video etapa 1 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

Gloria Bistrița deschide balul sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 17:00, contra norvegiencelor de la Storhamar, campioane naționale în sezonul precedent.

O zi mai târziu, de la ora 15:00, CSM București va juca în Danemarca, împotriva lui Ikast Håndbold. Anul trecut, Ikast a terminat pe poziția a treia în campionat, la egalitate de puncte cu locul 2 Esbjerb, dar cu golaveraj mai slab.

Grupele din Champions League handbal feminin

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

Vicecampioana Corona Brașov a refuzat participarea în Champions League și va evolua în EHF European League, a doua competiție continentală.

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

  • Storhamar
  • Metz
  • Gyor
  • Borussia Dortmund
  • Esbjerg
  • Gloria Bistrița
  • Buducnost
  • Debrecen

Grupa B din Champions League handbal fete

  • Ludwigsburg
  • Odense
  • CSM Bucureşti
  • Brest
  • Ferencvaros
  • Krim Krim Ljubljana
  • Podravka
  • Ikast

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1

  • Gloria Bistrița – Storhamar (6 septembrie 2025)
  • Ikast – CSM București (7 septembrie)

Etapa 2:

  • Debrecen VSC – Gloria Bistrița (13 septembrie)
  • CSM București – Ferencvaros (14 septembrie)

Etapa 3:

  • Gloria Bistrița – Metz (28 septembrie)
  • Brest – CSM București (27 septembrie)

Etapa 4:

  • Gyor – Gloria Bistrița (4 octombrie)
  • CSM București – Podravka (5 octombrie)

Etapa 5:

  • Gloria Bistrița – Esbjerg (25 octombrie)
  • Krim Ljubljana – CSM București (25 octombrie)

Etapa 6:

  • Buducnost – Gloria Bistrița (2 noiembrie)
  • CSM București – Odense (2 noiembrie)

Etapa 7:

  • Gloria Bistrița – Dortmund (9 noiembrie)
  • Sola – CSM București (8 noiembrie)

Etapa 8:

  • Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)
  • CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

  • Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)
  • Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

  • Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)
  • CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

  • Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)
  • Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

  • Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)
  • CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

  • Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)
  • Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 13:

  • Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)
  • CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 1 de Liga Campionilor la handbal feminin. Program complet

Cu doar câteva zile înainte de startul grupelor, iubitorii de handbal din România nu știau dacă vor putea urmări echipele românești la tv în Champions League.

Totul s-a rezolvat pe ultima sută de metri, iar Digi Sport și Prima Sport, cele două trusturi care au transmis și anul trecut competiția, au cumpărat drepturile tv pentru următoarele 5 sezoane. Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se văd la Digi Sport și Prima Sport.

Iată programul complet în etapa 1 de Champions League:

  • GLORIA BISTRIȚA – STORHAMAR (6 septembrie, ora 17:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • Ferencvaros – Odense (6 septembrie, ora 17:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • Brest – Krim Ljubljana (6 septembrie, ora 19:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • Podravka – Solva (6 septembrie, ora 19:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • Dortmund – Gyor (7 septembrie, ora 15:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • IKAST – CSM BUCUREȘTI (7 septembrie, ora 15:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • Buducnost – Debrecen VSC (7 septembrie, ora 17:00, Digi Sport și Prima Sport)
  • Esbjerg – Metz (7 septembrie, ora 17:00, Digi Sport și Prima Sport)

Cote și ponturi pariuri etapa 1 Liga Campionilor la handbal feminin

Gloria Bistrița și CSM București sunt favorite în etapa 1 de Champions League. Ardelencele au cotă cotă 1,33 la victorie cu Storhamar, iar „tigroaicele” aduc un multiplicator de 1,95 la Ikast.

Soliștii „siguri” cu cote decente ai rundei sunt Podravka („1” cu Sola, la cotă 1,37), Debrecen („2” la Buducnost, cotă 1,52) și Esbjerg („1” cu Debrecen, cotă 1,59).

Vezi live video prima etapă din Liga Campionilor la handbal feminin. Clasament actualizat

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes.

Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.

