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CSM București și Gloria Bistrița, cele mai bune echipe din handbalul feminin intern, revin în acest weekend în EHF Champions League, cea mai importantă competiție continentală inter-cluburi. Româncele se duelează cu Borussia Dortmund și cu Odense. Toate informațiile despre aceste partide sunt oferite de FANATIK.

LIVE BLOG: EHF Champions League Feminin, etapa 3

Cele două mari rivale din Liga Florilor evoluează în etapa cu numărul 3 din Liga Campionilor la handbal feminin (EHF Champions League), programată în weekendul 19 – 20 septembrie. Cele două reprezentante ale României, CSM și Gloria, vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, respectiv duminică, de la aceeași oră.

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Prima care intră pe teren este vicecampioana CSM București. Gloria are meci o zi mai târziu. În runda precedentă din EHF Champions League, echipa din București a învins-o lejer pe Buducnost, scor 36-26. Din păcate, campioana României, Gloria Bistrița, a fost spulberată în Franța, de deținătoarea trofeului continental, Metz, scor 26-40.

Analiza etapei 3 din Liga Campionilor la handbal feminin. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița

Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 17:00, pentru un meci accesibil cu Borussia Dortmund. „Tigroaicele” au câștigat deja la Krim Ljubljana, 37-29, după o revenire spectaculoasă, apoi au trecut de Buducnost cu 36-26. BVB a revenit în Liga Campionilor după o pauză de mai mulți ani. Nemțoaicele au câștigat Cupa Germaniei în sezonul trecut, iar în campionat s-au clasat pe 2, după HSG Blomberg-Lippe.

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Peste o zi, duminică, 20 septembrie, de la aceeași oră, Gloria Bistrița are un meci infinit mai greu, acasă, cu Odense. Ardelencele au început excelent sezonul, 28-23 la Blomberg-Lippe, dar apoi a venit lecția dură de la Metz: 26-40. Anul trecut, Odense a fost locul 2 în Danemarca, iar în Liga Campionilor a fost eliminată în sferturi de Gyor.

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Cine transmite la tv etapa a 3-a din EHF Champions League

de posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din acest weekend, din etapa 3:

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Sâmbătă, 19 septembrie, ora 17:00: Borussia Dortmund – CSM București (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Duminică, 20 septembrie, ora 17:00: Gloria Bistrița – Odense (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor:

3 octombrie 2026 (sâmbătă), 17:00 – Ferencvaros – CSM București

11 octombrie 2026 (duminică), 17:00 – CSM București – Esbjerg

Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor:

3 octombrie 2026 (sâmbătă), 19:00 – Gyor – Gloria Bistrița

11 octombrie 2026 (duminică), 17:00 – NFH – Gloria Bistrița

Clasamentul EHF Champions League, înainte de etapa 3

Grație celor două victorii din primele runde, cu Krim Ljubljana și Buducnost, componentele de la CSM București stau excelent în Grupa A, având maximum de puncte și un golaveraj de locul 2. Numai Ferencvaros stă mai bine.

În ceea ce le privește pe cele de la Bistrița, campioanele din Liga Florilor nu stau la fel de bine. Eșecul categoric cu Metz a făcut ca Gloria să alunece până pe poziția a 5-a în ierarhia Grupei B.

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Cote la pariuri în etapa 3 de EHF Liga Campionilor feminin

CSM București este mare favorită în meciul din deplasare cu Borussia Dortmund, primind o cotă de 1,12 – 1,15 pentru victorie. Gazdele au cote de la 7,00 la 8,00. Gloria Bistrița are, pe hârtie, o misiune mult mai grea cu danezele de la Odense, care pleacă favorite în România cu cote de la 1,75 la 1,85. Româncele au 2,40 – 2,60.