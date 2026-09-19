CSM București și Gloria Bistrița, cele mai bune echipe din handbalul feminin intern, revin în acest weekend în EHF Champions League, cea mai importantă competiție continentală inter-cluburi. Româncele se duelează cu Borussia Dortmund și cu Odense. Toate informațiile despre aceste partide sunt oferite de FANATIK.
Cele două mari rivale din Liga Florilor evoluează în etapa cu numărul 3 din Liga Campionilor la handbal feminin (EHF Champions League), programată în weekendul 19 – 20 septembrie. Cele două reprezentante ale României, CSM și Gloria, vor juca sâmbătă, de la ora 17:00, respectiv duminică, de la aceeași oră.
Prima care intră pe teren este vicecampioana CSM București. Gloria are meci o zi mai târziu. În runda precedentă din EHF Champions League, echipa din București a învins-o lejer pe Buducnost, scor 36-26. Din păcate, campioana României, Gloria Bistrița, a fost spulberată în Franța, de deținătoarea trofeului continental, Metz, scor 26-40.
Sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 17:00, CSM București merge în Germania pentru un meci accesibil cu Borussia Dortmund. „Tigroaicele” au câștigat deja la Krim Ljubljana, 37-29, după o revenire spectaculoasă, apoi au trecut de Buducnost cu 36-26. BVB a revenit în Liga Campionilor după o pauză de mai mulți ani. Nemțoaicele au câștigat Cupa Germaniei în sezonul trecut, iar în campionat s-au clasat pe 2, după HSG Blomberg-Lippe.
Peste o zi, duminică, 20 septembrie, de la aceeași oră, Gloria Bistrița are un meci infinit mai greu, acasă, cu Odense. Ardelencele au început excelent sezonul, 28-23 la Blomberg-Lippe, dar apoi a venit lecția dură de la Metz: 26-40. Anul trecut, Odense a fost locul 2 în Danemarca, iar în Liga Campionilor a fost eliminată în sferturi de Gyor.
Liga Campionilor la Handbal Feminin este transmisă de posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări duelurile și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay. Iată televizările din acest weekend, din etapa 3:
Următoarele meciuri pentru CSM București în Liga Campionilor:
Următoarele meciuri pentru Gloria Bistrița în Liga Campionilor:
Grație celor două victorii din primele runde, cu Krim Ljubljana și Buducnost, componentele de la CSM București stau excelent în Grupa A, având maximum de puncte și un golaveraj de locul 2. Numai Ferencvaros stă mai bine.
În ceea ce le privește pe cele de la Bistrița, campioanele din Liga Florilor nu stau la fel de bine. Eșecul categoric cu Metz a făcut ca Gloria să alunece până pe poziția a 5-a în ierarhia Grupei B.
CSM București este mare favorită în meciul din deplasare cu Borussia Dortmund, primind o cotă de 1,12 – 1,15 pentru victorie. Gazdele au cote de la 7,00 la 8,00. Gloria Bistrița are, pe hârtie, o misiune mult mai grea cu danezele de la Odense, care pleacă favorite în România cu cote de la 1,75 la 1,85. Româncele au 2,40 – 2,60.