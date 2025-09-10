Live blog Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 1. Dinamo – Sporting, primul meci al sezonului

Dinamo pornește din nou la drum în grupele Champions League la handbal. Și de această dată, „dulăii” au picat în grupa A, la fel ca anul trecut, când terminau pe locul 5 și se calificau în play-off.
Dinamo debutează pe teren propriu în compania portughezilor de la Sporting. Meciul din etapa 1 a Champions League de Handbal are loc miercuri, 10 septembrie, de la ora 19:45.
Partida se va juca în Sala Polivalentă Dinamo, iar prețurile biletelor pentru acest meci sunt de 30 de lei în peluză și 50 de lei în tribună.
Ca de fiecare dată, în Liga Campionilor sunt două grupe de 8 echipe. Dinamo face parte din grupa A. Primele 6 clasate se califică în play-off-ul competiției.
Ocupantele locurilor 3-6 se întâlnesc în prima fază a play-off-ului urmând ca învingătoarele să joace împotriva formațiilor de pe primele două poziții ale grupelor. Cluburile care vor câștiga aceste finale de play-off merg în Final Four, pentru a-și disputa trofeul.
Dinamo va avea de disputat 14 etape în grupa A din Champions League la Handbal masculin. Primul meci e pe 10 septembrie 2025, acasă cu Sporting. Dinamo va încheia grupa tot împotriva portughezilor, pe 11 martie 2026, la Lisabona.
Digi Sport și Prima Sport au cumpărat recent drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin. Astfel, iubitorii handbalului vor putea urmări partidele lui Dinamo în Champions League pe canalele celor două trusturi.
Iată programul complet în etapa 1 de Champions League:
Dinamo va avea o misiune grea să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar dacă asta înseamnă să termine grupa în primele 6 locuri. Bookmakerii o văd pe Dinamo doar peste Kolstad, dacă ne uităm la cotele antepost.
Și prima etapă va fi una foarte grea pentru „dulăi”. Sporting a terminat anul trecut pe locul 2 în grupă, dar a ratat calificarea în Final Four, fiind eliminată de Nantes în play-off. Dinamo are cotă 2,87 la victorie, față de doar 1,70 pentru Sporting. Remiza puțin probabilă e cotată la 8,70.
Cotă bună de jucat este și la Magdeburg – PSG, unde echipa gazdă (deținătoarea trofeului) are 1,42 să se impună. Iar Zagreb are victoria cotată la 1,57 pe terenul lui Eurofarm Pelister.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile de care ai nevoie despre Champions League la handbal masculin.
Evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal masculin sunt aici.