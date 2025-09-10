Sport

Live blog Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 1. Dinamo – Sporting, primul meci al sezonului

Spectacolul campionilor este în Champions League la Handbal masculin, etapa 1. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
Andrei David
10.09.2025 | 17:45
Live blog Liga Campionilor la handbal masculin etapa 1 Dinamo Sporting primul meci al sezonului
SPECIAL FANATIK
Dinamo debutează în Liga Campionilor la handbal. În etapa 1 joacă împotriva portughezilor de la Sporting. Foto: colaj Fanatik

Dinamo pornește din nou la drum în grupele Champions League la handbal. Și de această dată, „dulăii” au picat în grupa A, la fel ca anul trecut, când terminau pe locul 5 și se calificau în play-off.

Live video etapa 1 Liga Campionilor la handbal masculin. Când joacă Dinamo și cât costă biletele

Dinamo debutează pe teren propriu în compania portughezilor de la Sporting. Meciul din etapa 1 a Champions League de Handbal are loc miercuri, 10 septembrie, de la ora 19:45.

Partida se va juca în Sala Polivalentă Dinamo, iar prețurile biletelor pentru acest meci sunt de 30 de lei în peluză și 50 de lei în tribună.

Grupele din Champions League handbal masculin. Adversarii lui Dinamo

Ca de fiecare dată, în Liga Campionilor sunt două grupe de 8 echipe. Dinamo face parte din grupa A. Primele 6 clasate se califică în play-off-ul competiției.

Ocupantele locurilor 3-6 se întâlnesc în prima fază a play-off-ului urmând ca învingătoarele să joace împotriva formațiilor de pe primele două poziții ale grupelor. Cluburile care vor câștiga aceste finale de play-off merg în Final Four, pentru a-și disputa trofeul.

Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin

  • Aalborg
  • Fuchse Berlin
  • Sporting
  • Veszprem
  • Nantes
  • Kielce
  • DINAMO
  • Kolstad

Grupa B din Champions League handbal

  • GOG
  • Magdeburg
  • Barcelona
  • Szeged
  • Wisla Plock
  • RK Zagreb
  • PSG
  • Eurofarm Pelister

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo va avea de disputat 14 etape în grupa A din Champions League la Handbal masculin. Primul meci e pe 10 septembrie 2025, acasă cu Sporting. Dinamo va încheia grupa tot împotriva portughezilor, pe 11 martie 2026, la Lisabona.

  • Etapa 1: Dinamo – Sporting (10 septembrie 2025, ora 19:45)
  • Etapa 2: Kolstad – Dinamo (17 septembrie 2025)
  • Etapa 3: Dinamo – Veszprem (24 septembrie 2025)
  • Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo (9 octombrie 2025)
  • Etapa 5: Aalborg – Dinamo (15 octombrie 2025)
  • Etapa 6: Dinamo – Kielce (23 octombrie 2025)
  • Etapa 7: Nantes – Dinamo (13 noiembrie 2025)
  • Etapa 8: Dinamo – Nantes (20 noiembrie 2025)
  • Etapa 9: Kielce – Dinamo (26 noimbrie 2025)
  • Etapa 10: Dinamo – Aalborg (12 decembrie 2025)
  • Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin (18 februarie 2026)
  • Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)
  • Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)
  • Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 1 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Digi Sport și Prima Sport au cumpărat recent drepturile de transmisie pentru meciurile de handbal în Liga Campionilor, atât la masculin, cât și la feminin. Astfel, iubitorii handbalului vor putea urmări partidele lui Dinamo în Champions League pe canalele celor două trusturi.

Iată programul complet în etapa 1 de Champions League:

  • Aalborg – Veszprem (10 septembrie, ora 19:45, grupa A, Digi Sport și Prima Sport)
  • DINAMO – Sporting (10 septembrie, ora 19:45, grupa A, Digi Sport și Prima Sport)
  • Eurofarm Pelister – RK Zagreb (10 septembrie, ora 21:45, grupa B, Digi Sport și Prima Sport)
  • Madgeburg – PSG (10 septembrie, ora 21:45, grupa B, Digi Sport și Prima Sport)
  • Szeged – Wisla Plock (11 septembrie, ora 19:45, grupa B, Digi Sport și Prima Sport)
  • Barcelona – GOG (11 septembrie, ora 21:45, grupa B, Digi Sport și Prima Sport)
  • Kielce – Kolstad (11 septembrie, ora 21:45, grupa A, Digi Sport și Prima Sport)
  • Nantes – Fuchse Berlin (11 septembrie, ora 21:45, grupa A, Digi Sport și Prima Sport)

Cote și ponturi pariuri etapa 1 Liga Campionilor la handbal masculin. Cote Dinamo

Dinamo va avea o misiune grea să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar dacă asta înseamnă să termine grupa în primele 6 locuri. Bookmakerii o văd pe Dinamo doar peste Kolstad, dacă ne uităm la cotele antepost.

Și prima etapă va fi una foarte grea pentru „dulăi”. Sporting a terminat anul trecut pe locul 2 în grupă, dar a ratat calificarea în Final Four, fiind eliminată de Nantes în play-off. Dinamo are cotă 2,87 la victorie, față de doar 1,70 pentru Sporting. Remiza puțin probabilă e cotată la 8,70.

Cotă bună de jucat este și la Magdeburg – PSG, unde echipa gazdă (deținătoarea trofeului) are 1,42 să se impună. Iar Zagreb are victoria cotată la 1,57 pe terenul lui Eurofarm Pelister.

Vezi live video Dinamo în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Clasament actualizat

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile de care ai nevoie despre Champions League la handbal masculin.

Evoluția scorurilor, toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal masculin sunt aici.

