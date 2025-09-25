Sport

Champions League pe Netflix?! UEFA pregătește o schimbare uriașă la nivel mondial

UEFA vine cu o nouă schimbare privind difuzarea meciurilor de fotbal. Ce platformă poate oferi în viitorul apropiat partidele din Champions League.
Mihai Dragomir
25.09.2025 | 11:59
Champions League pe Netflix UEFA pregateste o schimbare uriasa la nivel mondial
ULTIMA ORĂ
Gigantul media care poate difuza Champions League în următorii ani. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Prima etapă din noul sezon de Champions League s-a scurs deja. UEFA continuă să îmbunătățească experiențele oferite și să implementeze facilități diverse care să vină în sprijinul microbiștilor. Cu ce platformă de streaming discută.

ADVERTISEMENT

Champions League pe Netflix?

UEFA se află într-un plin proces de schimbare sau mai bine zis de inovare. Meciurile de fotbal din Champions League sunt transmise aproape în toate colțurile planetei, generând astfel sume uriașe din drepturile comerciale. Fiecare țară cumpără pachete diferite, în funcție de nevoi și de suma pe care și-o permite.

Totul s-ar putea schimba în viitorul apropiat. Potrivit dailymail.co.uk, UEFA ia în calcul să transmită meciurile pe platforme de streaming precum Netflix sau Amazon. Se dorește astfel permiterea posturilor de televiziune și companiilor de streaming să intre în competiție pentru mai multe piețe în același timp, lucru care era complicat în trecut.

ADVERTISEMENT

Ca parte a acestui nou proces, acest lucru ar putea însemna practic că un singur post de televiziune va avea drepturi exclusive de difuzare a unui meci la nivel global. UEFA discută și posibilitatea ca posturile de televiziune să semneze contracte pe termen mai lung pentru pachetele lor.

Cum distribuie UEFA pachetele de televizare a meciurilor

Durata aproximativă a contractelor în prezent este de 3 ani, măsură introdusă de UEFA în urmă cu peste 2 decenii, sub presiunea Comisiei Europene, care dorea să sporească concurența prin limitarea duratei acestora.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor...
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a înfuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia

Schimbarea de tactică a UEFA în ceea ce privește contractele pe termen lung vine după ce, în 2022, a încheiat un contract asupra fotbalului din Liga Campionilor până în 2030, în valoare de 1,5 miliarde de dolari (1,12 milioane de lire sterline), cu Paramount pentru drepturile media din SUA.

ADVERTISEMENT
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul.
Digisport.ro
Ce avere are miliardarul român căutat de nepalezi prin tot Bucureștiul. "Opresc și le dau câte 200 de euro"

Dacă, spre exemplu, TNT Sports deține drepturile principale în Marea Britanie, deși Amazon deține drepturile pentru anumite meciuri, în ultimii ani, precum și în prezent, Digi Sport și Prima Sport s-au ocupat de difuzarea competiției în România. În mediul online, meciurile au fost asigurate de platformele Digi Online și Prima Play.

Cu ce vine Netflix nou pe lângă meciurile UEFA

Procesul de licitație începe din 2027, iar ofertele sunt așteptate să fie trimise de UEFA în următoarele săptămâni. Ideea de a atrage companii precum Netflix vine în contextul în care celebra companie de streaming dorește să adauge evenimente sportive importante la oferta sa.

ADVERTISEMENT

Spre exemplu, în 2024, au transmis lupta lui Mike Tyson cu Jake Paul. Acum, au încheiat acorduri pentru a transmite meciuri importante din Major League Baseball și NFL, însă nu s-au extins în pachete pentru întreg sezonul competițional.

Ce venituri încasează UEFA din meciurile difuzate

UEFA are în prezent o combinație de servicii de streaming și posturi de televiziune în ceea ce privește piața de difuzare. În ceea ce privește încasările brute obținute din difuzarea meciurilor din Champions League, Europa League, Conference League și Supercupa Europei, ele sunt estimate la cel puțin 4,4 milioane de euro (3,84 milioane de lire sterline) în fiecare sezon până în anul 2027.

CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului...
Fanatik
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Fanatik
Nebunie în Bănie! Câte pachete pentru Conference League a vândut Universitatea Craiova. Exclusiv
Povestea fascinantă a lui Melvin Boel, tehnicianul lui Go Ahead Eagles. S-a retras...
Fanatik
Povestea fascinantă a lui Melvin Boel, tehnicianul lui Go Ahead Eagles. S-a retras la 16 ani, a intrat în afaceri la 18 ani, iar la 23 de ani s-a apucat de antrenat. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jurgen Klopp a vrut să îl viziteze la închisoare pe 'copilul de suflet'...
iamsport.ro
Jurgen Klopp a vrut să îl viziteze la închisoare pe 'copilul de suflet' al lui Ion Țiriac. Ce a întâmpinat acolo l-a lăsat cu gura căscată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!