Champions League pe Netflix?! UEFA pregătește o schimbare uriașă la nivel mondial

s-a scurs deja. UEFA continuă să îmbunătățească experiențele oferite și să implementeze facilități diverse care să vină în sprijinul microbiștilor. Cu ce platformă de streaming discută.

Champions League pe Netflix?

UEFA se află într-un plin proces de schimbare sau mai bine zis de inovare. Meciurile de fotbal din Champions League sunt transmise aproape în toate colțurile planetei, generând astfel sume uriașe din drepturile comerciale. Fiecare țară cumpără pachete diferite, în funcție de nevoi și de suma pe care și-o permite.

Totul s-ar putea schimba în viitorul apropiat. Potrivit , UEFA ia în calcul să transmită meciurile pe sau Amazon. Se dorește astfel permiterea posturilor de televiziune și companiilor de streaming să intre în competiție pentru mai multe piețe în același timp, lucru care era complicat în trecut.

Ca parte a acestui nou proces, acest lucru ar putea însemna practic că un singur post de televiziune va avea drepturi exclusive de difuzare a unui meci la nivel global. UEFA discută și posibilitatea ca posturile de televiziune să semneze contracte pe termen mai lung pentru pachetele lor.

Cum distribuie UEFA pachetele de televizare a meciurilor

Durata aproximativă a contractelor în prezent este de 3 ani, măsură introdusă de UEFA în urmă cu peste 2 decenii, sub presiunea Comisiei Europene, care dorea să sporească concurența prin limitarea duratei acestora.

Schimbarea de tactică a UEFA în ceea ce privește contractele pe termen lung vine după ce, în 2022, a încheiat un contract asupra fotbalului din Liga Campionilor până în 2030, în valoare de 1,5 miliarde de dolari (1,12 milioane de lire sterline), cu Paramount pentru drepturile media din SUA.

Dacă, spre exemplu, TNT Sports deține drepturile principale în Marea Britanie, deși Amazon deține drepturile pentru anumite meciuri, în ultimii ani, precum și în prezent, Digi Sport și Prima Sport s-au ocupat de difuzarea competiției în România. În mediul online, meciurile au fost asigurate de platformele Digi Online și Prima Play.

Cu ce vine Netflix nou pe lângă meciurile UEFA

Procesul de licitație începe din 2027, iar ofertele sunt așteptate să fie trimise de UEFA în următoarele săptămâni. Ideea de a atrage companii precum Netflix vine în contextul în care celebra companie de streaming dorește să adauge evenimente sportive importante la oferta sa.

Spre exemplu, în 2024, au transmis lupta lui Mike Tyson cu Jake Paul. Acum, au încheiat acorduri pentru a transmite meciuri importante din Major League Baseball și NFL, însă nu s-au extins în pachete pentru întreg sezonul competițional.

Ce venituri încasează UEFA din meciurile difuzate

UEFA are în prezent o combinație de servicii de streaming și posturi de televiziune în ceea ce privește piața de difuzare. În ceea ce privește încasările brute obținute din difuzarea meciurilor din Champions League, Europa League, Conference League și Supercupa Europei, ele sunt estimate la cel puțin 4,4 milioane de euro (3,84 milioane de lire sterline) în fiecare sezon până în anul 2027.