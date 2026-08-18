Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Duel între vechile cunoștințe ale Craiovei. Un român intră în scenă

Doar 7 locuri mai sunt disponibile la „masa bogaților” din UEFA Champions League, iar marți, 18 august, și miercuri, 19 august, au loc manșele tur ale meciurilor din play-off. Aici se vor întâlni atât adversari din campionate tari, precum Franța, Turcia și Olanda, dar și din campionate aproximativ egale cu cel al României, precum Slovenia, Slovacia, Israel sau Azerbaidjan.
Din păcate, nici în această ediție România nu va avea o echipă în play-off-ul de UEFA Champions League. Universitatea Craiova s-a oprit încă din turul al doilea, când a fost eliminată de Levski Sofia. Campioana Bulgariei a mers până în această fază, unde va întâlni o altă veche cunoștință a oltenilor, AEK Atena, care-l are în lot pe internaționalul român Răzvan Marin.
În această fază, cel mai tare meci, cel puțin pe hârtie, va fi cel dintre Fenerbahce și Lyon, două formații care nu au ajuns în această competiție pe ruta campioanelor. Turcii au făcut transferuri incredibile în această perioadă de vară și chiar se pot bate de la egal la egal cu francezii. Fotbaliști precum Mason Greenwood, Nathan Ake, N’Golo Kante sau Marco Asensio sunt gata să ia startul în cel mai așteptat meci din această fază.
Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul play-off-ului UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Meciurile tur sunt programate pe 18 și 19 august, în timp ce retururile vor fi o săptămână mai târziu, pe 25 și 26 august.
Marți, 18 august:
Miercuri, 19 august:
Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Champions League:
Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a play-off-ului UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.
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