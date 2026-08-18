Champions League, play-off tur, LIVE VIDEO. Duel între vechile cunoștințe ale Craiovei. Un român intră în scenă

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Doar 7 locuri mai sunt disponibile la „masa bogaților” din UEFA Champions League, iar marți, 18 august, și miercuri, 19 august, au loc manșele tur ale meciurilor din play-off. Aici se vor întâlni atât adversari din campionate tari, precum Franța, Turcia și Olanda, dar și din campionate aproximativ egale cu cel al României, precum Slovenia, Slovacia, Israel sau Azerbaidjan.

Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului. Se dau ultimele locuri pentru faza ligii

Din păcate, nici în această ediție România nu va avea o echipă în play-off-ul de UEFA Champions League. Universitatea Craiova s-a oprit încă din turul al doilea, Campioana Bulgariei a mers până în această fază, unde va întâlni o altă veche cunoștință a oltenilor, AEK Atena, care-l are în lot pe internaționalul român Răzvan Marin.

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În această fază, cel mai tare meci, cel puțin pe hârtie, va fi cel dintre Fenerbahce și Lyon, două formații Turcii au făcut transferuri incredibile în această perioadă de vară și chiar se pot bate de la egal la egal cu francezii. Fotbaliști precum Mason Greenwood, Nathan Ake, N’Golo Kante sau Marco Asensio sunt gata să ia startul în cel mai așteptat meci din această fază.

Programul complet și televizările din manșa tur a play-off-ului UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul play-off-ului UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go. Meciurile tur sunt programate pe 18 și 19 august, în timp ce retururile vor fi o săptămână mai târziu, pe 25 și 26 august.

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Iată programul complet al disputelor de marți, 18 august și miercuri, 19 august, din manșa retur a play-off-ului Champions League, ediția 2026/2027

Marți, 18 august:

Ora 22:00: Dinamo Zagreb – Viking (Prima Sport 3)

Ora 22:00: Fenerbahce – Lyon (Digi Sport 1, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Levski Sofia – AEK Atena (Prima Sport 1)

Miercuri, 19 august:

Ora 22:00: Celtic – Lask Linz (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Hapoel Beer Sheva – Sanah Baku (Prima Sport 5)

Ora 22:00: NEC Nijmegen – Bodo/Glimt (Prima Sport 3)

Ora 22:00: Slovan Bratislava – Celje (Prima Sport Pay-Per-View 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a play-off-ului Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Champions League:

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Celtic – LASK Linz – 1 solist: cotă 1.60

NEC Nijmegen – Bodo/Glimt – Peste 2.5 goluri: cotă 1.48

Fenerbahce – Lyon – Ambele echipe marchează: cotă 1.63

Levski Sofia – AEK Atena – X2: cotă 1.40

Vezi live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a play-off-ului UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

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