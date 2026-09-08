Champions League, postare care a încins spiritele în războiul FCSB – CSA Steaua! Cărei echipe i-a acordat trofeul din 1986

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Războiul dintre FCSB și CSA Steaua este departe de a fi încheiat în spațiul public. Una dintre principalele teme de dispută rămâne palmaresul formației care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în urmă cu 40 de ani. Site-ul UEFA a reaprins scânteia chiar în ziua în care debutează noul sezon din Liga Campionilor.

UEFA, postare care încinge spiritele în războiul FCSB – CSA Steaua! Cărei echipe i-a acordat trofeul din ’86

Disputa dintre continuă să producă ecouri, iar o imagine publicată în ziua în care a intrat în atenția microbiștilor români. Trofeul Cupei Campionilor Europeni cucerit în 1986 este asociat cu una dintre cele două embleme ale „rivalelor”.

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Marți, 8 septembrie, ziua în care începe oficial UEFA Champions League, forul continental a postat o fotografie în care apar toate câștigătoarele celei mai importante competiții europene intercluburi.

Ce siglă apare în dreptul anului 1986

În „Wall of Champions”, unde sunt prezentate campioanele Europei începând cu Real Madrid, câștigătoarea primei ediții din 1956, în dreptul anului 1986 apare emblema istorică a Stelei București. Este vorba despre sigla utilizată de formația care a cucerit efectiv Cupa Campionilor Europeni în acel sezon, și nu despre actuala emblemă a CSA Steaua sau despre cea a FCSB.

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Detaliul este cu atât mai interesant cu cât, în cazul celorlalte mari cluburi care și-au modificat identitatea vizuală de-a lungul timpului, precum Inter, Liverpool sau Juventus, sunt utilizate în general emblemele actuale. În anii precedenți, în dreptul succesului din urmă cu 40 de ani fusese folosită inclusiv sigla FCSB

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Imaginea nu este singurul element care creează polemică În prezent, pagina oficială a forului continental dedicată ediției 1985-1986 indică „Steaua București” drept câștigătoarea CCE. Mai mult, UEFA are acum o pagină de istoric intitulată „Steaua București”, unde este trecut un trofeu Champions League/Cupa Campionilor, cel din sezonul 1985-1986. Pe aceeași pagină sunt însă incluse și participările europene din anii 2000 și până în sezonul 2016-2017. Aceste lucruri arată cât de complicată rămâne reprezentarea istoriei clubului în bazele de date ale forului continental.

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Steaua, campioana Europei după finala de la Sevilla

Steaua București rămâne echipa care a reușit cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Pe 7 mai 1986, echipa regretatului Emeric Ienei a învins-o pe Barcelona într-o finală disputată pe „Ramon Sanchez-Pizjuan” din Sevilla. După 120 de minute, scorul a rămas 0-0, astfel că duelul s-a decis la loviturile de departajare.

Helmut Duckadam a devenit erou național după ce a apărat toate cele patru penalty-uri executate de catalani, în timp Marius Lăcătuș și Gavril Balint au transformat pentru Steaua. „Militarii” s-au impus astfel cu 2-0, la loviturile de departajare, iar Steaua a devenit și prima echipă din estul Europei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.