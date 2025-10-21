Rezultate Champions League, etapa 3. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Barcelona joacă prima

O nouă etapă de Champions League, cea cu numărul 3, stă să înceapă. 18 partide în decursul a două zile promit spectacolul campionilor în cea mai tare competiție intercluburi din lume.
Și, dacă vrei să fii la curent cu tot ce contează în Champions League, rămâi pe FANATIK. Îți aducem toate informațiile de care ai nevoie, știi cine marchează, scorul în fiecare moment și ai clasamentul actualizat la finalul fiecărui tronson de meciuri. Rezultatele complete din Liga Campionilor sunt pe site-ul nostru.
Arsenal – Atletico Madrid, Leverkusen – PSG, Frankfurt – Liverpool și Real Madrid – Juventus sunt cele mai tari meciuri din etapa 3 în Liga Campionilor.
Arsenal a pornit perfect în Champions League și are maximum de puncte din primele două runde. Mai mult, londonezii nu au primit niciun gol până acum, 2-0 la Bilbao și 2-0 acasă cu Olympiacos. Însă Atletico Madrid e un adversar din altă categorie. Spaniolii au pierdut în runda inaugurală, 2-3 la Liverpool, dar și-au bucurat fanii cu un 5-1 în fața lui Frankfurt. Marți, de la ora 22:00, vom vedea dacă Arsenal rămâne cu poarta intactă.
Leverkusen și PSG sunt două dintre echipele care nu au cunoscut gustul amar al înfrângerii în primele două etape. Nemții au remizat 2-2 la Copenhaga și 1-1 cu PSV-ul lui Dennis Man. De partea cealaltă, francezii s-au distrat cu Atalanta, 4-0, și au plecat cu toate punctele și de la Barcelona, 2-1 după ce au fost conduși cu 1-0 de catalani.
Meciurile de până acum ale lui Frankfurt au fost cele mai spectaculoase. Cel puțin din punct de vedere al scorului. Germanii au câștigat 5-1 cu Galatasaray și apoi au pierdut cu același scor la Madrid, pe terenul lui Atletico. Interesant e că Liverpool a avut exact aceiași adversari. Englezii au învins Atletico, scor 3-2, dar au cedat absolut surprinzător, 0-1 la Galatasaray.
Și, în fine, șocul din etapa 3 de Champions League e Real Madrid – Juventus. Spaniolii, punctaj maxim, 2-1 cu Marseille și 5-0 la Kairat, primesc vizita unor italieni care au salvat un punct într-un 4-4 de poveste cu Dortmund, dar au pierdut două la Villarreal, după ce au fost egalați pe final.
Toate meciurile din Liga Campionilor vor fi transmise live pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări spectacolul campionilor și pe platformele online Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care oferă stream-urile live ale meciurilor din etapa 3 a competiției. Astfel, indiferent de locația ta, vei putea viziona Champions League în direct.
Românii din diaspora au la dispoziție lista completă a posturilor de televiziune care dețin drepturile de televizare pentru Champions League în fiecare țară pe site-ul oficial UEFA, accesând ACEST LINK.
Se joacă 18 meciuri și în etapa 3 de Champions League. Sunt, deci, și multe opțiuni pentru pariori. Printre „soliști” se remarcă „2” la Royale Union – Inter (cotă 1,71), dar și la Villarreal – Manchester City (cotă 1,75) sau Leverkusen – PSG (cotă 1,65).
Printre gazde, Arsenal are o șansă bună cu Atletico („1” la cotă 1,62). O altă formație din Anglia favorită acasă e Newcastle, cotă 1,61 cu Benfica. Galatasaray (cotă 1,57) cu Bodo/Glimt, Liverpool (1,61) la Frankfurt, Atalanta (1,51) cu Slavia Praga și Real (1,54) cu Juventus sunt favoritele zilei de miercuri.
După primele două etape de Liga Campionilor, nu mai puțin de șase formații au punctaj maxim. Iar dacă pentru echipe ca Bayern, Real Madrid, PSG, Inter sau Arsenal nu e ceva neobișnuit, Qarabag este surpriza absolută.
Fără înfrângere sunt și Dortmund, Manchester City și Tottenham, fiecare cu patru puncte, dar și Juventus, Bodo/Glimt și Leverkusen, cu câte două remize până acum. La jumătatea clasamentul sunt formațiile care au obținut un succes, dar au pierdut celălalt joc. Nu mai puțin de 13 cluburi sunt în această situație.
Alte șapte formații au un singur punct, în vreme ce Benfica, Athletic Bilbao, Ajax și Kairat Almaty sunt ultimele în clasament, cu zero în dreptul punctelor.
Cea de a 4-a etapă de Champions League, care se pregătește din nou să schimbe formatul, se va juca pe 4 și 5 noiembrie. Iar șocurile rundei se joacă marți: Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern.
Newcastle – Athletic Bilbao