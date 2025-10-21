Rezultate Champions League, etapa 3. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Barcelona joacă prima

ADVERTISEMENT

O nouă etapă de Champions League, cea cu numărul 3, stă să înceapă. 18 partide în decursul a două zile promit spectacolul campionilor în cea mai tare competiție intercluburi din lume.

Rezultate complete din etapa 3 din Champions League

Și, dacă vrei să fii la curent cu tot ce contează în Champions League, rămâi pe FANATIK. Îți aducem toate informațiile de care ai nevoie, știi cine marchează, scorul în fiecare moment și ai clasamentul actualizat la finalul fiecărui tronson de meciuri. Rezultatele complete din Liga Campionilor sunt pe site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Champions League, etapa 3, marți, 21 octombrie

Ora 19:45

FC Barcelona – Olympiacos (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Kairat Almaty – FC Pafos (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

Ora 22:00

Arsenal – Atletico Madrid (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) FC Copenhaga – Borussia Dortmund (Prima PPV 2)

(Prima PPV 2) Bayer Leverkusen – PSG (Digi Sport 3 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 2) Newcastle – Benfica (Prima PPV 1)

(Prima PPV 1) PSV – Napoli (Prima PPV 3)

(Prima PPV 3) Royale Union SG – Inter (Digi Sport 2 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 3) Villarreal – Manchester City (Digi Sport 4 și Prima Sport 4)

Champions League – 22 octombrie 2023: Real Madrid – Juventus, cap de afiș

Ora 19:45

Athletic Bilbao – Qarabag (Digi Sport 2 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 1) Galatasaray – Bodo/Glimt (Digi Sport 1 și Prima Sport 2)

Ora 22:00

Atalanta – Slavia Praga (Prima PPV 2)

(Prima PPV 2) Bayern – Club Brugge (Digi Sport 4 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 3) Chelsea – Ajax (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 4) Eintracht Frankfurt – Liverpool (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) AS Monaco – Tottenham (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Real Madrid – Juventus (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Sporting – Marseille (Prima PPV 1)

Meciurile tari din etapa 3 a Ligii Campionilor

Arsenal – Atletico Madrid, Leverkusen – PSG, Frankfurt – Liverpool și Real Madrid – Juventus sunt cele mai tari meciuri din etapa 3 în Liga Campionilor.

Arsenal – Atletico Madrid

Arsenal a pornit perfect în Champions League și are maximum de puncte din primele două runde. Mai mult, londonezii nu au primit niciun gol până acum, 2-0 la Bilbao și 2-0 acasă cu Olympiacos. Însă Atletico Madrid e un adversar din altă categorie. Spaniolii au pierdut în runda inaugurală, 2-3 la Liverpool, dar și-au bucurat fanii cu un 5-1 în fața lui Frankfurt. Marți, de la ora 22:00, vom vedea dacă Arsenal rămâne cu poarta intactă.

ADVERTISEMENT

Leverkusen – PSG

Leverkusen și PSG sunt două dintre echipele care nu au cunoscut gustul amar al înfrângerii în primele două etape. Nemții au remizat 2-2 la Copenhaga și 1-1 cu PSV-ul lui Dennis Man. De partea cealaltă, francezii s-au distrat cu Atalanta, 4-0, și au plecat cu toate punctele și de la Barcelona, 2-1 după ce au fost conduși cu 1-0 de catalani.

ADVERTISEMENT

Frankfurt – Liverpool

Meciurile de până acum ale lui Frankfurt au fost cele mai spectaculoase. Cel puțin din punct de vedere al scorului. Germanii au câștigat 5-1 cu Galatasaray și apoi au pierdut cu același scor la Madrid, pe terenul lui Atletico. Interesant e că

Real Madrid – Juventus

Și, în fine, șocul din etapa 3 de Champions League e Real Madrid – Juventus. Spaniolii, punctaj maxim, 2-1 cu Marseille și 5-0 la Kairat, primesc vizita unor italieni care au salvat un punct într-un 4-4 de poveste cu Dortmund, dar au pierdut două la Villarreal, după ce au fost egalați pe final.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Champions League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Toate meciurile din Liga Campionilor vor fi transmise live pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Fanii pot urmări spectacolul campionilor și pe platformele online Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care oferă stream-urile live ale meciurilor din etapa 3 a competiției. Astfel, indiferent de locația ta, vei putea viziona Champions League în direct.

Românii din diaspora au la dispoziție lista completă a posturilor de .

Cote și ponturi pariuri Liga Campionilor, etapa 3

Se joacă 18 meciuri și în etapa 3 de Champions League. Sunt, deci, și multe opțiuni pentru pariori. Printre „soliști” se remarcă „2” la Royale Union – Inter (cotă 1,71), dar și la Villarreal – Manchester City (cotă 1,75) sau Leverkusen – PSG (cotă 1,65).

Printre gazde, Arsenal are o șansă bună cu Atletico („1” la cotă 1,62). O altă formație din Anglia favorită acasă e Newcastle, cotă 1,61 cu Benfica. Galatasaray (cotă 1,57) cu Bodo/Glimt, Liverpool (1,61) la Frankfurt, Atalanta (1,51) cu Slavia Praga și Real (1,54) cu Juventus sunt favoritele zilei de miercuri.

Clasament Champions League înainte de etapa 3

După primele două etape de Liga Campionilor, nu mai puțin de șase formații au punctaj maxim. Iar dacă pentru echipe ca Bayern, Real Madrid, PSG, Inter sau Arsenal nu e ceva neobișnuit, Qarabag este surpriza absolută.

Fără înfrângere sunt și Dortmund, Manchester City și Tottenham, fiecare cu patru puncte, dar și Juventus, Bodo/Glimt și Leverkusen, cu câte două remize până acum. La jumătatea clasamentul sunt formațiile care au obținut un succes, dar au pierdut celălalt joc. Nu mai puțin de 13 cluburi sunt în această situație.

Alte șapte formații au un singur punct, în vreme ce Benfica, Athletic Bilbao, Ajax și Kairat Almaty sunt ultimele în clasament, cu zero în dreptul punctelor.

Programul următoarei etape din Champions League

Cea de a 4-a etapă de , se va juca pe 4 și 5 noiembrie. Iar șocurile rundei se joacă marți: Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern.

Liga Campionilor, etapa 4, marți, 4 noiembrie – supermeciuri de neratat: Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern

Ora 19:45

Napoli – Frankfurt

Slavia Praga – Arsenal

Ora 22:00

Atletico Madrid – Royale Union SG

Bodo/Glimt – AS Monaco

Juventus – Sporting

Liverpool – Real Madrid

Olympiacos – PSV

PSG – Bayern

Tottenham – FC Copenhaga

Champions League – 5 noiembrie 2023: Inter, cea mai ușoară misiune

Ora 19:45

Pafos – Villarreal

Qarabag – Chelsea

Ora 22:00

Ajax – Galatasaray

Benfica – Leverkusen

Club Brugge – Barcelona

Inter – Kairat Almaty

Manchester City – Dortmund

Marseille – Atalanta

Newcastle – Athletic Bilbao