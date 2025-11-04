Champions League, rezultate etapa 4. Un antrenor își joacă viitorul în această rundă

ADVERTISEMENT

Spectacolul Ligii Campionilor revine în această săptămână cu etapa 4 din cea mai tare competiție intercluburi din lume. Două zile de fotbal la cel mai înalt nivel.

Atalanta nu traversează cel mai bun moment, iar antrenorul Ivan Juric este în pericol de a fi dat afară în cazul unui rezultat negativ în meciul din deplasare cu Olympique Marseille.

ADVERTISEMENT

a anunțat că oficialii grupării italieni sunt nemulțumiți de rezultatele echipei și iau în calcul o demitere a tehnicianului dacă acesta nu va reuși să aducă formația la nivelul dorit.

Principalii candidați în cazul în care Juric va fi dat afară sunt Thiago Motta și Raffaele Palladino, ambii fără angajament, dar și Paulo Sousa, care se află sub contract cu Shabab Al-Ahli.

ADVERTISEMENT

Rezultate complete din etapa 4 din Champions League

Marți, 4 noiembrie, și miercuri, 5 noiembrie, Champions League revine cu etapa 4. Dintre cele 18 partide, Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern sunt capul de afiș, ambele fiind programate în prima zi.

ADVERTISEMENT

Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în Liga Campionilor. Toate rezultatele, marcatorii, schimbările din clasament și multe alte detalii relevante sunt aici. Iată programul complet al rundei.

Liga Campionilor, etapa 4, marți: Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern, meciuri de neratat

Ora 19:45

Napoli – Frankfurt (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Slavia Praga – Arsenal (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Ora 22:00

Atletico Madrid – Royale Union SG (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Bodo/Glimt – AS Monaco (Prima PPV 2)

(Prima PPV 2) Juventus – Sporting (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 3) Liverpool – Real Madrid (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Olympiacos – PSV (Digi Sport 4 și Prima PPV 1)

(Digi Sport 4 și Prima PPV 1) PSG – Bayern (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Tottenham – FC Copenhaga (Prima Sport 4)

Champions League, etapa 4, miercuri: Inter, meci facil acasă

Ora 19:45

Pafos – Villarreal (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Qarabag – Chelsea (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Ora 22:00

Ajax – Galatasaray (Prima Sport 4)

(Prima Sport 4) Benfica – Leverkusen (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Club Brugge – Barcelona (Digi Sport 1 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 2) Inter – Kairat Almaty (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 3) Manchester City – Dortmund (Digi Sport 2 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 1) Marseille – Atalanta (Prima PPV 1)

(Prima PPV 1) Newcastle – Athletic Bilbao (Digi Sport 4 și Prima PPV 2)

Meciurile tari din etapa 4 a Ligii Campionilor. Ce îi așteaptă pe românii din competiție

Fără doar și poate, Liverpool – Real Madrid și PSG – Bayern sunt cele mai tari meciuri din etapa 4 de Liga Campionilor. Dar nu sunt singurele partide interesante.

ADVERTISEMENT

Napoli – Frankfurt

Chiar primul joc din această rundă, Napoli – Frankfurt, are potențial fantastic. Ambele echipe au 3 puncte și sunt vecine în clasament, pe locurile 23 și 22. Meciurile lui Frankfurt au fost spectaculoase până acum și toate s-au încheiat cu același scor: 5-1. Au câștigat în prima rundă cu Galatasaray, după care au pierdut cu Atletico Madrid și Liverpool. Napoli a început campania cu stângul, 0-2 pe terenul lui Man City, a recuperat puncte cu Sporting (2-1), dar a fost spulberată de un PSV cu Dennis Man marcator a două goluri într-un neverosimil 6-2.

Liverpool – Real Madrid

Liverpool, șase puncte, primește vizita lui Real Madrid, punctaj perfect. Englezii au cedat absolut surprinzător, 0-1 la Galatasaray în etapa 2, dar le-au învins pe Atletico Madrid (3-2) și Frankfurt (5-1). Real Madrid a trecut de Marseille (2-1), Kairat (5-0) și Juventus (1-0). Spaniolii au un moral excelent după victoria din El Clasico, 2-1 cu Barcelona, și merg foarte bine și în campionat, primul loc după 11 runde. Însă Real Madrid a pierdut ultima vizită la Liverpool, 0-2 în urmă cu un an.

PSG – Bayern

PSG – Bayern, reeditarea finalei Ligii Campionilor din anul pandemic 2021, va fi meciul care aduce primul pas greșit pentru cel puțin una dintre cele două echipe. Ambele au maximum de puncte până acum și conduc în clasament, despărțite doar de golaveraj. În ultimele cinci directe, serie începută cu amintita finală de Ligă din 2021, Bayern a câștigat de patru ori, însă PSG s-a impus ultima dată, în vară, la Campionatul Mondial al Cluburilor, când i-a eliminat pe nemți în sferturile competiției.

Olympiacos – PSV

Să fim sinceri, Olympiacos – PSV nu este unul dintre meciurile tari ale rundei. Dar interesul României la acest meci se numește Dennis Man. Și forma lui va fi foarte importantă în finalul preliminariilor pentru Mondialul american din 2026, când România joacă împotriva Bosniei și speră la calificare. În fața lui Dennis Man va fi Olympiacos, o echipă cu un singur punct, după 0-0 cu Pafos în runda inaugurală. Contra lui Arsenal (0-2) și Barcelona (1-6), grecii nu au putut emite pretenții. PSV, în schimb, are 4 puncte, după victoria cu Napoli, un 1-1 la Leverkusen și 1-3 cu Royale Union în prima etapă.

Pafos – Villarreal

La fel ca Olympiacos – PSV, Pafos – Villarreal e important pentru noi prin prisma faptului că Vlad Dragomir e titular la oaspeți. Mijlocașul român e în vederile lui Mircea Lucescu pentru finalul campaniei de calificare la Mondial. De altfel, mijlocașul român a fost titular la ultima acțiune a naționalei atât cu Moldova, cât și cu Austria. Pafosul lui Vlad Dragomir are deja două puncte, după 0-0 cu Olympiacos și cu Kairat, ambele în deplasare, și un 1-5 cu Bayern acasă. Villarreal stă mai rău la rezultate, doar un punct din 2-2 cu Juventus. Spaniolii au pierdut 0-1 la Tottenham și 0-2 cu Man City.

Qarabag – Chelsea

Contrar tuturor așteptărilor, Qarabag și Chelsea sunt la egalitate de puncte, șase. Azerii au produs surpriza la Lisabona, în prima etapă, întorcând Benfica de la 0-2 la 3-2. După care au câștigat acasă în fața lui FC Copenhaga și au pierdut cu Athletic la Bilbao. Chelsea a început faza ligii la Munchen, pierzând 1-3 cu Bayern. Însă s-a revanșat ulterior, 1-0 cu Benfica și 5-1 cu Ajax, ultimele două echipe din clasament și singurele care au pierdut tot.

Inter – Kairat Almaty

Interul pare că a reînviat sub comanda lui Cristi Chivu. Italienii au câștigat toate meciurile din Liga Campionilor. Ba mai mult, nu au primit niciun gol până acum. Doar Arsenal a mai reușit acest lucru. Inter le-a învins pe Ajax (2-0 în deplasare), Slavia Praga (3-0 acasă) și Royale Union (4-0 în deplasare). Acum, la Milano, vine Kairat Almaty, „cenușăreasa” din Asia. Kairat obținut singurul punct al său în runda trecută, când a remizat 0-0 cu Pafos. Și a fost aproape să piardă, deși a avut un om în plus pe teren încă din minutul 4!

Manchester City – Dortmund

Un alt duel tare este cel dintre Manchester City și Borussia Dortmund, două dintre echipele care nu au pierdut. Fiecare a făcut 7 puncte până acum. Englezii au 2-0 cu Napoli, 2-2 la Monaco și 2-0 la Villarreal. Iar germanii au început cu 4-4 la Juventus, după care au câștigat 4-1 acasă cu Bilbao și 4-2 la Copenhaga. Așadar, Man City a marcat de două ori în fiecare joc, iar Dortmund de patru. Cum ar fi să se termine 2-4?

Cine transmite la TV Champions League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Posturile tv Digi Sport și Prima Sport difuzează în România meciurile din Liga Campionilor. Partidele pot fi văzute și online, prin intermediul platformelor de streaming Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care retransmit conținutul canalelor tv de mai sus.

Românii din diaspora au la dispoziție lista completă a posturilor de .

Cote și ponturi pariuri Liga Campionilor, etapa 4

Etapa 4 din Champions League este una în care avem meciuri cu favorite certe, dar și partide cu potențial de multe goluri. Am selectat mai multe recomandări de pariere în această rundă de Liga Campionilor:

Napoli – Frankfurt, „ambele marchează” la cotă 1,65

Slavia Praga – Arsenal, „1 și peste 1,5 goluri” la cotă 1,52

Bodo/Glimt – Monaco, „ambele marchează” la cotă 1,44

Atletico Madrid – Royale Union SG, „1 și peste 1,5 goluri” la cotă 1,44

Qarabag – Chelsea, „2 și peste 1,5 goluri” la cotă 1,55

Pafos – Villarreal, „2” la cotă 1,51

Newcastle – Bilbao, „1” la cotă 1,57

Ajax – Galatasaray, „ambele marchează” la cotă 1,42

Clasament Champions League înainte de etapa 4

După primele trei runde din Liga Campionilor, cinci formații au maximum de puncte: deținătoarea trofeului – PSG, Bayern, Interul lui Cristi Chivu, Arsenal și Real Madrid. Alte trei echipe au rămas neînvinse: Dortmund și Manchester City, ambele cu 7 puncte și Tottenham (5 puncte).

Șapte cluburi au strâns câte două victorii și o înfrângere. Și tot 7 cluburi au câte o victorie și două înfrângeri. Două formații au patru puncte din primele trei meciuri.

Iar ultimele 12 clasate, de la locul 25 la 36, nu a câștigat niciun meci. Șase dintre ele au două remize și un eșec, patru a luat un singur punct, iar Benfica și Ajax sunt codașele, cu înfrângeri pe linie.

Programul următoarei etape din Champions League

Următoarea etapă de Liga Campionilor, cea cu numărul 5, este programată pentru marți și miercuri, 25 și 26 noiembrie. Orele de start pentru meciuri sunt cele obișnuite, cu câte două partide pe zi de la 19:45 și restul de la 22:00.

Liga Campionilor, etapa 5, marți, 25 noiembrie: Chelsea – Barcelona, șocul zilei

Ora 19:45

Ajax – Benfica

Galatasaray – Royale Union SG

Ora 22:00

Bodo/Glimt – Juventus

Chelsea – Barcelona

Dortmund – Villarreal

Manchester City – Leverkusen

Marseille – Newcastle

Napoli – Qarabag

Slavia Praga – Athletic Bilbao

Champions League – miercuri, 26 noiembrie 2025: Arsenal – Bayern și Atletico – Inter, partidele de top

Ora 19:45

FC Copenhaga – Kairat Almaty

Pafos – Monaco

Ora 22:00