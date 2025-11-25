Champions League, rezultate etapa 5. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

Nici nu s-a terminat bine fereastra de meciuri dedicată naționalelor și avem parte din nou partide internaționale. De data aceasta la nivel de club, pentru că etapa 5 din Champions League se joacă pe 25-26 noiembrie.

Rezultate complete din etapa 5 din Champions League

Spectacolul Ligii Campionilor revine marți și miercuri cu 18 partide la cel mai înalt nivel european. Etapa debutează cu duelul codașelor, Benfica – Ajax, două echipe care împreună au câștigat competiția de șase ori. Și mai au alte 7 finale pierdute. Dar n-au făcut niciun punct în ediția curentă.

Cele mai tari meciuri ale etapei se anunță a fi Chelsea – Barcelona, Arsenal – Bayern și Atletico – Inter. Dar spectacolul este așteptat și la Man City – Leverkusen, Liverpool – PSV și PSG – Tottenham. Iată programul complet al etapei a 5-a din Champions League.

Liga Campionilor, etapa 5, marți, 25 noiembrie: Chelsea – Barcelona, șocul zilei

Ora 19:45

Ajax – Benfica (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Galatasaray – Royale Union SG (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

Ora 22:00

Bodo/Glimt – Juventus (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 4) Chelsea – Barcelona (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Dortmund – Villarreal (Prima Sport 3)

(Prima Sport 3) Manchester City – Leverkusen (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Marseille – Newcastle (Prima PPV 1)

(Prima PPV 1) Napoli – Qarabag (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Slavia Praga – Athletic Bilbao (Prima PPV 2)

Champions League – miercuri, 26 noiembrie 2025: Arsenal – Bayern și Atletico – Inter, partidele de top

Ora 19:45

FC Copenhaga – Kairat Almaty (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Pafos – Monaco (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Ora 22:00

Arsenal – Bayern (Digi Sport 1 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 3) Atletico Madrid – Inter (Digi Sport 2 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 1) Frankfurt – Atalanta (Prima PPV 1)

(Prima PPV 1) Liverpool – PSV (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 4) Olympiacos – Real Madrid (Digi Sport 4 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 2) PSG – Tottenham ( Prima Sport 5)

Prima Sport 5) Sporting – Club Brugge (Prima PPV 2)

Meciurile tari din etapa 5 a Ligii Campionilor

Etapa 5 din Liga Campionilor este una dintre cele mai generoase în materie de meciuri tari. Două dintre formațiile cu maximum de puncte se întâlnesc în meci direct. Campioana e-titre găzduiește o echipă neînvinsă.

Ajax – Benfica

Două foste câștigătoare de Champions League, Ajax și Benfica, sunt în acest sezon surpriza negativă a fazei principale. Fără niciun punct în clasament, cele două ocupă ultimele două locuri. Un lucru e cert, după etapa 5, cel puțin o echipă va sparge gheața și va puncta.

Chelsea – Barcelona

Un duel clasic deja între două pretendente la trofeu, Chelsea și Barcelona se vor întâlni pentru a 15-a oară în ultimii 25 de ani. Cele două sunt vecine de clasament, la egalitate de puncte, câte 7, dar în afara locurilor 1-8, care duc direct în optimi.

Manchester City – Leverkusen

Un meci cu multe goluri ar putea fi cel dintre Manchester City și Leverkusen. Trupa lui Guardiola arată din ce în ce mai bine. În etapa trecută a învins Dortmund cu 4-1, după care a urmat derby-ul din campionat, cu Liverpool, câștigat cu 3-0. De partea cealaltă, Leverkusen a jucat meciul sezonului în Champions League. Dar l-a pierdut. 2-7 cu PSG.

Arsenal – Bayern

Arsenal – Bayern este, sau ar trebui să fie, meciul așteptat de toată lumea. Se întâlnesc două dintre echipele cu punctaj maxim, formațiile de pe primul loc din Premier League și Bundesliga. Dacă mai luăm în calcul și adversitatea anglo-germană, avem toate ingredientele unei adevărate bătălii. Bonus: ambii antrenori, Mikel Arteta și Vincent Kompany, sunt discipolii lui Pep Guardiola.

PSG – Tottenham

PSG – Tottenham este reeditarea Supercupei Europei, meciul dintre câștigătoarele Champions League și Europa League din sezonul trecut. În vară, Tottenham a condus cu 2-0, a fost la un pas de 3-0, însă s-a văzut egalată în prelungiri și învinsă la lovituri de departajare. Englezii merg la Paris cu gând de revanșă. Radu Drăgușin nu e pe lista UEFA la Tottenham.

Meciurile românilor din etapa 5 de Champions League

Avem și câțiva români implicați în etapa 4 de Liga Campionilor. Din păcate, nu mulți, doar 3: doi jucători și un antrenor.

Pafos – Monaco

În Pafos – Monaco, Vlad Dragomir ar trebui să fie titular. A fost în primele patru jocuri, din care Pafos a reușit să strângă 5 puncte. Monaco are și ea tot 5 puncte, fiind clasată un loc mai sus, pe 19.

Atletico Madrid – Inter

Unul dintre meciurile tari din această etapă cu numărul 5 din Champions League este cel dintre Atletico Madrid și Inter. Practic, primul test adevărat pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care are punctaj maxim până acum. De partea cealaltă, Atletico Madrid a câștigat ambele meciuri de acasă, cu Frankfurt (5-1) și Royale Union (3-1) și a pierdut în deplasare la Liverpool (2-3) și Arsenal (0-4).

Liverpool – PSV

Și dacă am amintit de Liverpool, „cormoranii” primesc vizita lui PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man. Românul a marcat de două ori până acum, ambele reușite fiind în urmă cu două runde, într-un 6-2 cu Napoli. Liverpool merge destul de bine în Liga Campionilor (9 puncte din 12 posibile), dar, per ansamblu, este în criză. Din ultimele 10 partide oficiale, a câștigat 3 (2 în Liga Campionilor) și a pierdut 7 (una în Champions).

Cine transmite la TV Champions League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Până în 2027, în România, drepturile de difuzare pentru Liga Campionilor sunt deținute în comun de Digi Sport și Prima Sport, iar meciurile vor fi transmise pe aceste canale.

De asemenea, partidele din etapa 5 de Champions League se pot vedea și online prin intermediul platformelor de streaming. Astfel, abonații Digi pot urmări canalele Digi Sport pe Digi Online. În schimb, canalele Prima Sport pot fi văzute live stream pe platformele PrimaPlay și Orange TV Go. Ambele necesită abonare.

Pentru românii din diaspora, există posibilitatea de a urmări la tv meciurile în țara de reședință. Lista completă a posturilor .

Cote și ponturi pariuri Liga Campionilor, etapa 5

Cu 18 partide programate în cele două zile de Champions League, opțiunile sunt multiple și pentru pariori. Iată câteva recomandări pentru etapa 5:

„1” la cota 1,61 în Galatasaray – Royale Union

„GG” la cotă 1,53 în Bodo/Glimt – Juventus

„handicap -1,5” la cotă 1,59 în Manchester City – Leverkusen

„GG” la cotă 1,63 în Arsenal – Bayern

„GG” la cotă 1,66 în Atletico Madrid – Inter

„3+” la cotă 1,50 în Olympiacos – Real Madrid

Clasament Champions League înainte de etapa 5

La jumătatea grupei principale din Champions League, Bayern, Arsenal și sunt singurele formații cu maximum de puncte. Alte două formații, Manchester City și Tottenham, sunt neînvinse și ele. Cu precizarea că echipa lui Guardiola a înregistrat o remiză și are 10 puncte, în timp ce echipa lui Radu Drăgușin a terminat două partide la egalitate și are 8 puncte.

La capătul opus al clasamentului se află Benfica și Ajax, două formații de tradiție, dar care au pierdut toate meciurile de până acum.

Bayern – 12 puncte (golaveraj 14 – 3) Arsenal – 12p (11 – 0) Inter – 12p (11 – 1) Manchester City – 10p (10 – 3) PSG – 9p (14 – 5) Newcastle – 9p (10 – 2) Real Madrid – 9p (8 – 2) Liverpool – 9p (9 – 4) Galatasaray – 9p (8 – 6) Tottenham – 8p (10 – 5) Barcelona – 7p (12 – 7) Chelsea – 7p (9 – 6) Sporting – 7p (8 – 5) Borussia Dortmund – 7p (13 – 11) Qarabag – 7p (6 – 5) Atalanta – 7p (3 – 5) Atletico Madrid – 6p (10 – 9) PSV Eindhoven – 5p (9 – 7) AS Monaco – 5p (4 – 6) Pafos – 5p (3 – 6) Leverkusen – 5p (4 – 8) Club Brugge – 4p (3 – 5) Eintracht Frankfurt – 4p (3 – 7) Napoli – 4p (3 – 8) Marseille – 3p (6-5) Juventus – 3p (7-8) Athletic Bilbao – 3p (4-9) Royale Union SG – 3p (4-12) Bodo/Glimt – 2p (5-8) Slavia Praga – 2p (2-8) Olympiacos – 2p (2-9) Villarreal – 1p (2-6) FC Copenhaga – 1p (4-12) Kairat Almaty – 1p (2-11) Benfica – 0p (2-8) Ajax – 0p (1-14)

Programul următoarei etape din Champions League

La două săptămâni distanță, în zilele de marți (9 decembrie) și miercuri (10 decembrie) sunt programate cele 18 partide din etapa numărul 6 de Liga Campionilor. Iată programul complet și orele de disputare a jocurilor.

Liga Campionilor, etapa 6, marți, 9 decembrie

Ora 17:30

Kairat Almaty – Olympiacos

Ora 19:45

Bayern – Sporting

Ora 22:00

Atalanta – Chelsea

Barcelona – Frankfurt

Inter – Liverpool

Monaco – Galatasaray

PSV – Atletico Madrid

Royale Union SG – Marseille

Tottenham – Slavia Praga

Champions League, runda 6 – miercuri, 10 decembrie 2025

Ora 19:45

Qarabag – Ajax

Villarreal – FC Copenhaga

Ora 22:00