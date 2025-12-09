Champions League, rezultate etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Kylian Mbappé ar putea rata Real Madrid – Manchester City

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 6 din faza principală în Champions League, ultima din 2025, se joacă marți și miercuri, 9 și 10 decembrie, și poate stabili primele echipe calificate în optimi.

Veste proastă pentru Xabi Alonso înainte de duelul de foc cu Manchester City din Champions League. Vedeta echipei, Kylian Mbappé, nu s-a antrenat cu lotul și riscă să rateze meciul de miercuri seară de pe Santiago Bernabéu.

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Fabrizio Romano. În weekend, Mbappé a jucat 90 de minute în fața echipei portarului român Ionuț Radu, însă acum ar putea rata partida cu Manchester City. Xabi Alonso ar putea fi nevoit să improvizeze în centrul atacului.

Rezultate complete din etapa 6 din Champions League

La ce nume se află printre cele 36 participante, era imposibil să nu avem meciuri tari și în această etapă a șasea. Fără doar și poate, Liverpool – Inter și Real Madrid – Manchester City sunt capetele de afiș în cele două zile de fotbal-spectacol.

ADVERTISEMENT

Evoluțiile scorurilor din cele două derby-uri, dar și din toate celelalte meciuri, sunt aici, pe FANATIK. De asemenea, informații-cheie, statistici interesante și clasamentul actualizat nu vor lipsi de pe site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Etapa 6 din Liga Campionilor începe mai devreme față de obișnuita oră 19:45. Primul meci este cel din… Asia, acolo unde Kairat Almaty – club al cărui stadion se află la mai puțin de 250 de kilometri de granița cu China – primește vizita lui Olympiacos, iar fluierul de start se dă la 17:30, ora României.

Liga Campionilor, etapa 7, marți, 9 decembrie

Ora 17:30

Kairat Almaty – Olympiacos (Digi Sport 1 și Prima Sport 2)

Ora 19:45

Bayern – Sporting (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Ora 22:00

Atalanta – Chelsea (Digi Sport 4 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 3) Barcelona – Frankfurt (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Inter – Liverpool (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 1) Monaco – Galatasaray (Prima PPV 1)

(Prima PPV 1) PSV – Atletico Madrid (Digi Sport 3 și Prima Sport 4)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 4) Royale Union SG – Marseille (Prima PPV 2)

(Prima PPV 2) Tottenham – Slavia Praga (Prima Sport 5)

Champions League, runda 7 – miercuri, 10 decembrie 2025

Ora 19:45

Qarabag – Ajax (Digi Sport 1 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 1 și Prima Sport 2) Villarreal – FC Copenhaga (Digi Sport 2 și Prima Sport 1)

Ora 22:00

Athletic Bilbao – PSG (Digi Sport 2 și Prima Sport 2)

(Digi Sport 2 și Prima Sport 2) Benfica – Napoli (Prima Sport 5)

(Prima Sport 5) Club Brugge – Arsenal (Digi Sport 3 și Prima Sport 3)

(Digi Sport 3 și Prima Sport 3) Dortmund – Bodo/Glimt (Prima PPV 2)

(Prima PPV 2) Juventus – Pafos (Digi Sport 4 și Prima Sport 4)

(Digi Sport 4 și Prima Sport 4) Leverkusen – Newcastle (Prima PPV 1)

(Prima PPV 1) Real Madrid – Manchester City (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Meciurile tari din etapa 6 a Ligii Campionilor

Inter – Liverpool și Real Madrid nu sunt singurele meciuri tari din această rundă. Marți, Bayern înfruntă Sporting, Chelsea merge la Bergamo pentru a întâlni Atalanta și în Barcelona vine Frankfurt. Iar miercuri, Bilbao găzduiește campioana en-titre – PSG, Benfica joacă împotriva lui Napoli și Newcastle se deplasează la Leverkusen.

ADVERTISEMENT

Bayern – Sporting

Arsenal i-a stricat parcursul perfect lui Bayern runda trecută, când a învins cu 3-1. Bavarezii rămân totuși pe locul secund și primesc vizita lui Sporting, o echipă care a câștigat tot acasă și nimic afară. Portughezii au un punct din deplasările în Italia, 1-2 la Napoli și 1-1 la Juventus. Lusitanii sunt acum pe poziția 8, ultima care duce direct în optimi.

Atalanta – Chelsea

Atalanta și Chelsea sunt despărțite doar de golaveraj, ambele având 10 puncte, adunate în ultimele 4 etape, după ce au pierdut runda inaugurală. Dar, per total, forma pare să fie de partea italienilor, care vin după 3 victorii consecutive (Liga Campionilor, Serie A și Coppa), în timp ce englezii au luat un singur punct din cele mai recente meciuri, toate în Premier League.

Barcelona – Frankfurt

Barcelona, 7 puncte și locul 18, primește vizita lui Frankfurt, 4 puncte și locul 28. Ambele formații și-ar fi dorit o clasare mai bună și, cu doar trei etape rămase, vor face totul pentru a obține victoria. În urmă cu trei ani, în sferturile Europa League, germanii îi eliminau pe catalani după 1-1 la Frankfurt și 3-2 în Barcelona. Acum speră să repete rezultatul de atunci.

Athletic Bilbao – PSG

PSG, deținătoarea trofeului, se pregătește de ceea ce pare a fi cel mai ușor meci din acest sezon de Liga Campionilor. În etapa 6, francezii merg pe terenul lui Athletic Bilbao. Deși nu va fi ușor, față de Atalanta, Barcelona, Leverkusen, Bayern și Tottenham – precedenții oponenți ai lui PSG, Bilbao e mai slab clasată. Și, trebuie spus, PSG are 12 puncte din seria aceea incredibilă de 5 meciuri tari.

Benfica – Napoli

Benfica și Napoli, față în față după 9 ani. Din 2016 nu s-au mai întâlnit și atunci italienii câștigau ambele jocuri din grupa de Champions League, 4-2 acasă și 2-1 în deplasare. Benfica are mare nevoie de puncte, după ce a pierdut primele 4 etape și a strâns o singură victorie, runda trecută, 2-0 la Ajax, codașa grupei. Napoli, în schimb, stă ceva mai bine, pe locul 20 cu 7 puncte.

Leverkusen – Newcastle

Leverkusen nu mai este cel din perioada Xabi Alonso, dar tot a făcut mai multe puncte decât echipe ca Barcelona, Juventus, Napoli sau Benfica în primele cinci partide. De această dată, în etapa 6 de Champions League, nemții primesc vizita lui Newcastle, formație care are 9 puncte, unul mai mult decât Leverkusen. Va fi al doilea adversar din Anglia pentru germani, care runda trecută s-au impus pe terenul lui Manchester City cu 2-0.

Real Madrid – Manchester City

Și dacă tot am amintit de Man City, echipa pregătită de Pep Guardiola are meci mare pe terenul lui Real Madrid. S-a conturat o rivalitate sportivă între cele două echipe care, din 2020 încoace, s-au întâlnit de 10 ori! De fiecare dată în Champions League. Scorul la victorii e 4-3 pentru englezi, cu alte trei remize între cele două. Însă, pe teren propriu, Real Madrid e în avantaj, două victorii, două rezultate de egalitate și o singură înfrângere. Cea din 2020. Așadar, Manchester City n-a mai câștigat la Real în ultimele 4 vizite.

Meciurile românilor din etapa 6 de Champions League

Nu puteam să uităm de românii din etapa 6 de Champions League. Ne-am obișnuit deja cu Cristi Chivu pe banca lui Inter, cu Dennis Man la PSV și cu Vlad Dragomir crucial și, uneori, căpitan la Pafos. Iată ce-i așteaptă în această săptămână.

Inter – Liverpool

pe care italienii au dominat-o și au lăsat impresia că o vor câștiga. S-a întâmplat exact pe dos. Acum, pe Meazza din Milano vine Liverpool, un formație în criză. Doar 9 puncte din 15 în Liga Campionilor, locul 9 în Premier League, la 10 puncte în spatele liderului, „cormoranii” au un sezon de uitat. Vedeta Mo Salah e în clinciuri cu antrenorul Arne Slot și, după 3 meciuri la rând pe banca de rezerve, a dat de înțeles că o să plece de pe Anfield.

PSV – Atletico Madrid

După un început ezitant de campanie, 1-3 cu Royale Union SG, PSV a strâns rândurile și n-a mai pierdut niciun meci. Mai mult, a obținut două victorii de răsunet. Cronologic, rezultatele lui Dennis Man și compania au fost: 1-1 la Leverkusen, 6-2 cu Napoli, 1-1 la Olympiacos și Săptămâna aceasta, PSV va avea parte de un nou adversar de calibru mare: Atletico Madrid, singura echipă care a învins Interul.

Juventus – Pafos

Vlad Dragomir și Pafos au o misiune aproape imposibilă la Torino, contra lui Juventus. Mai ales că „Bătrâna Doamnă” a Italiei a adunat o singură victorie și doar șase puncte din primele 5 etape. Dacă vrea să meargă mai departe în Champions League, trebuie să câștige. În special cu adversari ca Pafos. Interesant e că formația cipriotă are aceeași linie de clasament cu a italienilor. Și, cu puțin noroc, ciprioții ar putea termina în primele 24.

Cine transmite la TV Champions League. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

Digi Sport și Prima Sport au drepturile tv pentru Champions League până în vara lui 2027, astfel că meciurile se văd la tv pe canalele celor două trusturi.

Iar online prin intermediul aplicațiilor oficiale ale celor două trusturi, Digi Online și PrimaPlay. De asemenea Orange TV Go transmite pe internet conținut posturilor Prima. Totuși, toate cele trei platforme de streaming necesită abonament.

Pentru românii din diaspora trebuie să consulte lista posturilor de .

Cote și ponturi pariuri Liga Campionilor, etapa 6

Avem 18 partide și o ofertă bogată de pariere în cele două zile de fotbal în etapa 6 de Champions League. Mai jos, câteva opțiuni și cotele aferente. Atenție, însă, pentru că nimeni nu poate garanta succesul la pariuri.

„GG” în Atalanta – Chelsea la cotă 1,59

„GG” în Inter – Chelsea la cotă 1,58

„GG” în PSV – Atletico Madrid la cotă 1,49

„1” în Tottenham – Slavia la cotă 1,42

„2” în Athletic Bilbao – PSG la cotă 1,60

„GG” în Real Madrid – Manchester City la cotă 1,45

Clasament Champions League înainte de etapa 6

Arsenal a rămas singura echipă cu punctaj maxim după cinci etape disputate în Liga Campionilor. La polul opus, Ajax e singura care a pierdut toate meciurile.

Arsenal 15 puncte (golaveraj 14-1) PSG 12 puncte (19-8) Bayern 12 puncte (15-6) Inter 12 puncte (12-3) Real Madrid 12 puncte (12-5) Dortmund 10 puncte (17-11) Chelsea 10 puncte (12-6) Sporting 10 puncte (11-5) Manchester City 10 puncte (10-5) Atalanta 10 puncte (6-5) Newcastle 9 puncte (11-4) Madrid 9 puncte (12-10) Liverpool 9 puncte (10-8) Galatasaray 9 puncte (8-7) PSV 8 puncte (13-8) Tottenham 8 puncte (10-7) Leverkusen 8 puncte (8-10) Barcelona 7 puncte (12-10) Qarabag 7 puncte (8-9) Napoli 7 puncte (6-9) Marseille 6 puncte (8-6) Juventus 6 puncte (10-10) Monaco 6 puncte (6-8) Pafos 6 puncte (4-7) Royale Union SG 6 puncte (5-12) Club Brugge 4 puncte (8-13) Bilbao 4 puncte (4-9) Frankfurt 4 puncte (7-14) FC Copenhaga 4 puncte (7-14) Benfica 3 puncte (4-8) Slavia Praga 3 puncte (2-8) Bodo/Glimt 2 puncte (7-11) Olympiacos 2 puncte (5-13) Villarreal 1 puncte (2-10) Kairat Almaty 1 puncte (4-14) Ajax 0 puncte (1-16)

Programul următoarei etape din Champions League

Și runda viitoare va începe tot cu un meci al kazahilor de la Kairat Almaty, de la 17:30. Club Brugge va face deplasarea în Asia.

Liga Campionilor, etapa 7, marți, 20 ianuarie 2026

Ora 17:30

Kairat Almaty – Club Brugge

Ora 19:45

Bodo/Glimt – Manchester City

Ora 22:00

FC Copenhaga – Napoli

Inter – Arsenal

Olympiacos – Leverkusen

Real Madrid – Monaco

Sporting – PSG

Tottenham – Dortmund

Villarreal – Ajax

Champions League, runda 6 – miercuri, 21 ianuarie 2026

Ora 19:45

Galatasaray – Atletico Madrid

Qarabag – Frankfurt

Ora 22:00