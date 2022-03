A refuzat o ofertă de 60 de milioane de euro pentru club, doar ca să joace în Champions League cu Villarreal! Povestea ireală a celui mai fidel jucător al ”submarinului galben”

”Submarinul galben” a ajuns în sferturile de finală ale celei mai importante competiții la nivel de cluburi, după o cu 3-0 pe terenul lui Juventus.

Jucătorul lui Villarreal care a ales Champions League în detrimentul unui transfer în Anglia

Trupa lui Unai Emery scrie istorie în Champions League, însă în spatele acestui succes stă o poveste cu adevărat impresionantă și care îl are în prim-plan pe fundașul Pau Torres. Jucătorul lui Villarreal a refuzat în vară un transfer colosal la Tottenham, doar pentru a-și realiza visul de a juca în UCL cu echipa din orașul său natal.

Conform site-ului , în vara anului trecut, după ce apărătorul de 25 de ani câștigase Europa League cu Villarreal, ajunsese în semifinale la Euro 2020 cu naționala Spaniei și în finala olimpică de la Tokyo, pe adresa clubului iberic a sosit o ofertă de nerefuzat.

Tottenham Hotspur, una dintre cele mai potente financiar grupări din Premier League, a pus pe masă 60 de milioane de euro și un salariu pentru Pau Torres de patru ori mai mare decât cel încasat la Villarreal, însă s-a lovit de o problemă de mândrie.

Internaționalul spaniol și-a dorit atât de mult să joace acasă în Champions League încât banii nu au mai contat. ”Atracția de a juca Champions League cu echipa din orașul meu a fost mai mare. Am fost clar de la început. Este doar a patra oară când Villarreal ajunge în , ceea ce arată cât de greu este și a fost un vis să joc competiția cu clubul meu de o viață”, spunea Pau Torres.

Pau Torres nu exclude o trecere în Premier League în viitor

Fundașul lui Villarreal a dezvăluit că nu a avut nicio presiune din partea clubului, cu toate că transferul ar fi adus o sumă importantă de bani în conturi. ”Președintele nu a pus presiune pe mine, deși puteau câștiga mulți bani. Întotdeauna mi-a spus ‘decizia e a ta’ și că o va respecta. Apreciez asta.

Ceea ce am putut experimenta aici este irepetabil. Mă simt confortabil în orașul meu, cu oamenii mei apropiați, cu grupul pe care îl avem și cu jucătorii pe care clubul i-a transferat. Însemnă că aveam o echipă care poate să facă lucruri grozave. Îmi place. Este un an special, grupul este foarte apropiat, de aceea am rămas”, a mai afirmat internaționalul spaniol.

Cu toate că are un an fantastic cu Villarreal, Pau Torres nu exclude ca în viitor să plece de la echipa sa de suflet și să ajungă la o formație de top, mai ales că Tottenham nu a renunțat ideea de a-l aduce, iar Chelsea se arătase și ea interesată până să apară problemele legate de patronul Roman Abramovich.

”Ei bine, mai am contract până în 2024. M-am gândit la ce este mai bine pentru mine în prezent. Îmi doream foarte mult să joc această competiție cu Villarreal: nu știi când va mai veni o astfel de oportunitate. Mai departe, vom vedea ce va fi”, a precizat el.