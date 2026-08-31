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Meciurile din cupele europene intră într-o scurtă pauză. În această săptămână ne așteaptă multe meciuri „interne”. Dat fiind acest lucru, pentru biletul zilei la pariuri de marți, 1 septembrie, am ales două meciuri de campionat. E vorba de dueluri din liga a doua a Angliei, Championship. Putem obține un câștig important, de peste 300 de lei, la MAXBET.

Biletul zilei la pariuri, marți, 1 septembrie: derby în Championship, între două echipe căzute din Premier League

Etapa a 4-a din liga secundă engleză propune, în prima zi a lunii septembrie, 9 partide extrem de interesante și de importante. Din această stufoasă ofertă a caselor de pariuri am ales două partide cu mare potențial. De la ora 21:45, pe London Stadium se înfruntă două echipe care în urmă cu câteva luni jucau în Premier League: West Ham – Wolves.

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Cluburi bogate, ambele încearcă în acest sezon să prindă locurile fruntașe pentru a reveni în elita britanică. Deocamdată, „ciocănarii” au un început modest de sezon, cu 2 puncte în 3 meciuri și locul 19. Dincolo, „lupii” au început bine, fiind pe locul 2, cu 7 puncte. De la acest meci am ales un pariu curajos, dar cu șanse: „ambele marchează – GG” pentru o cotă de 1,69 la MAXBET.

În toate cele 6 meciuri jucate împreună de West Ham și Wolves în acest sezon, acest „GG” a fost prins. : 1-1 cu Watford, 1-2 cu Charlton și 2-2 cu Burnley. De cealaltă parte, Wolverhampton a învins 4-1 pe Stoke, 3-1 pe Preston și au remizat, scor 2-2, cu Blackburn Rovers.

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Mizăm pe spectacol în Stoke – Norwich pentru o cotă de 1,81

de-a lungul timpului, Stoke City și Norwich, joacă marți, 1 septembrie, de la ora 22:00, pe arena Stoke on Trent. Este un duel care se anunță spectaculos, între formații în meciurile cărora se înscrie destul de mult. Stoke vine după un 1-4 cu Wolverhampton, în timp ce Norwich după un 4-1 cu Burnley.

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De la acest meci am ales, de asemenea, să mizăm pe spectacol. Pariul „peste 2,5 goluri în meci” este echivalent cu o cotă de 1,81 la MAXBET. Avem, astfel, pe cele două meciuri alese, o cotă finală de 3,06. Asta înseamnă automat faptul că, dacă mizăm 100 de lei, câștigul ni se triplează.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.