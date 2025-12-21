Charalambous a anunțat obiectivul FCSB-ului după victoria cu Rapid. Ce a spus de criza de nervi a lui Bîrligea

ADVERTISEMENT

a fost decisă de golurile marcate de Darius Olaru și Florin Tănase, respectiv Alex Dobre. La meci au asistat aproximativ 31.000 de spectatori și au făcut ca partida să fie una cu o atmosferă specială.

Elias Charalambous, mesaj pentru jucătorii FCSB-ului după victoria cu Rapid

Antrenorul cipriot al celor de la FCSB spune că prestația jucătorilor a fost una care justifică rezultatul final, însă acesta a avertizat că drumul este lung și au fost doar 3 puncte câștigate de către roș-albaștrii.

„Era foarte important să câștigăm aceste 3 puncte. Puteam să mai marcăm în prima repriză. Jucătorii au arătat atitudinea de care vorbeam înainte de meci. Am fost concentrați, am dat golul 2 și după a trebuit să suferim după penalty-ul lor. Vreau să-i felicit pe jucători, pe suporteri. A fost o combinație frumoasă la golul lui Olaru, însă victoria a fost un efort colectiv. Acum avem timp să ne odihnim, să stăm alături de familii.

Doresc tuturor sărbători fericite. Am fost îngrijorat, sigur, după ce am luat gol, dar am fost echipa mai bună astăzi și rezultatul este corect, am meritat victoria. Am spus că am trecut de un moment dificil la partida cu Feyenoord, dar acești băieți nu au uitat fotbalul. Astăzi au fost 3 puncte puse în joc, atât, avem un drum lung în față, trebuie să continuăm să muncim. Am sentimentul că jucăm din ce în ce mai bine”, a spus Elias Charalambous.

Cum comentează Charalambous nervii cu Bîrligea. Antrenorul a anunțat obiectivul FCSB-ului

Daniel Bîrligea a fost nervos când a fost schimbat în repriza secundă, iar Charalambous a fost întrebat despre supărarea jucătorului său. Acesta a spus că nu este deloc deranjat și chiar a fost mulțumit să vadă că atacantul nu este mulțumit de faptul că este scos de pe teren.

„E perfect când un jucător e supărat că e schimbat. Asta îmi place foarte mult. Bîrligea a făcut un efort mare pentru a juca astăzi. Probabil din cauza tensiunii nu a înțeles de ce a fost schimbat. Știm ce drum trebuie să urmăm, așa cum am făcut-o în ultimii doi ani. O să dăm totul, de la meci la meci, pentru a lua campionatul. Cu siguranță o să facem câteva transferuri”, a mai spus Elias Charalambous.

FCSB duce o luptă strânsă pentru play-off

a fost una cu rezultate bune pentru echipele care se luptă pentru locul 6, ultimul de play-off. UTA s-a impus în fața lui Dinamo, 2-0, CFR Cluj a bătut-o pe FC Botoșani, 1-0, Oțelul a câștigat cu FC Argeș și Universitatea Cluj a învins-o pe Farul.

FCSB a fost practic obligată să obțină victoria cu Rapid și a reușit acest lucru, iar acum diferența până la poziția a 6-a este acum, când începe pauza de iarnă, de 2 puncte.