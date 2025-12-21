Sport

Charalambous a anunțat obiectivul FCSB-ului după victoria cu Rapid. Ce a spus de criza de nervi a lui Bîrligea

FCSB a reușit să se impună în derby-ul cu Rapid, 2-1, și rămâne implicată serios în cursa pentru play-off, asta după ce contracandidatele au învins și ele.
Mihai Alecu
21.12.2025 | 23:15
Charalambous a anuntat obiectivul FCSBului dupa victoria cu Rapid Ce a spus de criza de nervi a lui Birligea
ULTIMA ORĂ
Charalambous a tras concluziile după meciul cu Rapid
ADVERTISEMENT

Partida de pe Arena Națională a fost decisă de golurile marcate de Darius Olaru și Florin Tănase, respectiv Alex Dobre. La meci au asistat aproximativ 31.000 de spectatori și au făcut ca partida să fie una cu o atmosferă specială.

Elias Charalambous, mesaj pentru jucătorii FCSB-ului după victoria cu Rapid

Antrenorul cipriot al celor de la FCSB spune că prestația jucătorilor a fost una care justifică rezultatul final, însă acesta a avertizat că drumul este lung și au fost doar 3 puncte câștigate de către roș-albaștrii.

ADVERTISEMENT

„Era foarte important să câștigăm aceste 3 puncte. Puteam să mai marcăm în prima repriză. Jucătorii au arătat atitudinea de care vorbeam înainte de meci. Am fost concentrați, am dat golul 2 și după a trebuit să suferim după penalty-ul lor. Vreau să-i felicit pe jucători, pe suporteri. A fost o combinație frumoasă la golul lui Olaru, însă victoria a fost un efort colectiv. Acum avem timp să ne odihnim, să stăm alături de familii.

Doresc tuturor sărbători fericite. Am fost îngrijorat, sigur, după ce am luat gol, dar am fost echipa mai bună astăzi și rezultatul este corect, am meritat victoria. Am spus că am trecut de un moment dificil la partida cu Feyenoord, dar acești băieți nu au uitat fotbalul. Astăzi au fost 3 puncte puse în joc, atât, avem un drum lung în față, trebuie să continuăm să muncim. Am sentimentul că jucăm din ce în ce mai bine”, a spus Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Digi24.ro
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan

Cum comentează Charalambous nervii cu Bîrligea. Antrenorul a anunțat obiectivul FCSB-ului

Daniel Bîrligea a fost nervos când a fost schimbat în repriza secundă, iar Charalambous a fost întrebat despre supărarea jucătorului său. Acesta a spus că nu este deloc deranjat și chiar a fost mulțumit să vadă că atacantul nu este mulțumit de faptul că este scos de pe teren.

ADVERTISEMENT
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce...
Digisport.ro
Andrew Tate a debutat în box și nimeni nu se aștepta la ce a urmat! Cum a ajuns să arate după meci

„E perfect când un jucător e supărat că e schimbat. Asta îmi place foarte mult. Bîrligea a făcut un efort mare pentru a juca astăzi. Probabil din cauza tensiunii nu a înțeles de ce a fost schimbat. Știm ce drum trebuie să urmăm, așa cum am făcut-o în ultimii doi ani. O să dăm totul, de la meci la meci, pentru a lua campionatul. Cu siguranță o să facem câteva transferuri”, a mai spus Elias Charalambous.

FCSB duce o luptă strânsă pentru play-off

Etapa cu numărul 21 a fost una cu rezultate bune pentru echipele care se luptă pentru locul 6, ultimul de play-off. UTA s-a impus în fața lui Dinamo, 2-0, CFR Cluj a bătut-o pe FC Botoșani, 1-0, Oțelul a câștigat cu FC Argeș și Universitatea Cluj a învins-o pe Farul.

ADVERTISEMENT

FCSB a fost practic obligată să obțină victoria cu Rapid și a reușit acest lucru, iar acum diferența până la poziția a 6-a este acum, când începe pauza de iarnă, de 2 puncte.

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid:...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB după victoria cu Rapid: „E semnat!”
Daniel Bîrligea, luat la rost de Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1:...
Fanatik
Daniel Bîrligea, luat la rost de Gigi Becali după FCSB – Rapid 2-1: „Ai pierdut toate mingile! Pentru ce ești supărat?”
Veștile rele continuă pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Atalanta
Fanatik
Veștile rele continuă pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Atalanta
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
iamsport.ro
Bîrligea a izbucnit la adresa lui Becali! Atacantul nu s-a mai putut controla
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!