Charalambous anunță că e gata să plece de la FCSB după meciul cu CFR Cluj: „Sunt la dispoziția clubului”

Elias Charalambous se declară dezamăgit de eșecul pe care formația sa l-a suferit, 1-3, contra celor de la CFR Cluj în runda cu numărul 23 a SuperLigii României.
Mihai Alecu
25.01.2026 | 22:47
Charalambous anunta ca e gata sa plece de la FCSB dupa meciul cu CFR Cluj Sunt la dispozitia clubului
Declarațiile lui Charalambous după meciul dintre FCSB și CFR Cluj
Tehnicianul cipriot a anunțat că este gata să plece de la FCSB dacă șefii clubului vor să ia această decizie. Charalambous nu a dorit să răspundă la întrebări și și-a asumat public vina pentru situația în care se află echipa bucureșteană.

Elias Charalambous e pregătit să plece de la FCSB

Elias Charalambous nu s-a ferit de cuvinte și a anunțat că este gata să accepte o decizie drastică luată de șefii clubului, inclusiv o demitere a sa din funcția de antrenor principal. Cipriotul și-a asumat vina pentru rezultatele proaste pe care trupa roș-albastră le-a avut de-a lungul sezonului și nu a dorit să răspundă la întrebări după declarațiile avute.

„Vreau să spun 2-3 lucruri, atât. Am fost aici în ultimii 2 ani și ceva, am reușit multe lucruri bune, am câștigat două campionate, am avut performanțe în Europa. Eu sunt un tip care mereu e realist și e responsabil. E cea mai grea perioadă de când sunt aici, cel mai greu moment. Vreau să spun că-mi cer scuze suporterilor. Sunt la dispoziția clubului pentru orice soluție”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous a ajuns pe banca celor de la FCSB pe 30 martie 2023 și a reușit să-și treacă în palmares alături de echipa bucureșteană 4 trofee, de două ori SuperLiga și de două ori SuperCupa României. De asemenea, anul trecut cei de la FCSB au reușit să ajungă în primăvara europeană după un parcurs excelent în Europa League.

CFR Cluj trece peste FCSB în clasamentul SuperLigii

În urma duelului de pe Arena Națională, cei de la CFR Cluj au ajuns la 32 de puncte și au trecut peste rivala din București în clasamentul SuperLigii. FCSB pică pe locul 10 și pare că obiectivul calificării în play-off este din ce în ce mai departe.

Pentru FCSB urmează meciul din Europa League, contra lui Fenerbahce, pe Arena Națională, joi, după care va veni duelul din campionat cu Csikszereda. Campioana României este obligată să câștige duelul cu formația din Miercurea Ciuc, mai ales că în lupta pentru locul 6 sunt mai multe echipe, pe lângă CFR Cluj și U Cluj, cei de la Oțelul și UTA stau, de asemenea, la pândă.

